フラー、「ブロックブラスト」がApp Ape Award 2025特別賞を受賞したことを発表し、Hungry Studioは日本向けローカライゼーションを強化

東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- フラーは、Hungry Studioが開発したブロックブラストがApp Ape Award 2025特別賞を受賞したことを発表しました。フラーが主催するApp Ape Awardは、アジア全域で広く利用されているフラーのモバイルアプリ分析サービス「App Ape」のインサイトに基づいています。選考はMAU、アクティビティ率、アプリストアのレビュー評価などの指標に基づき実施されます。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20260209343216/ja/

BlockBlast! App Ape Award 2025 - Special Award

Hungry Studioは、引き続き長期的な視点で日本市場に力を入れています。「体験の平等」というコアバリューに基づき、 ブロックブラスト は直感的で気軽に始められ、日本のプレイヤーの日常生活に自然に溶け込むようにつくられています。あらゆるプレイヤーを尊重するバリアフリー体験を磨き上げるというチームの取り組みが本作の成長に繋がっています。

日本では、Hungry Studioがテイラード・イベントを通じてこの戦略を深めています。2025年末から2026年初頭にかけて、当チームは期間限定キャンペーン「ブロックブラストハイスコア！ご当地No.1を目指せ！！」を展開し、日本で大きな反響を呼びました。Hungry Studioは勢いそのままに、今後も日本向けの ローカライズイベントを実施する予定です。

「この栄えある賞を受賞することができ、光栄に思います。今回の受賞は、着実な改善とプレイヤーに対する敬意こそが長期的な成長を支えるという当社の信念を裏付けるものです」と、Hungry Studioのブランド・マーケティング担当副社長 であるジェイソン・ワンは述べています。「プレイヤーがそれぞれのペースでゲームを楽しめるよう、体験の平等と日本市場向けに合わせた事業運営を引き続き最優先で進めていきます。」

ブロックブラスト は引き続き日本市場に焦点を当てたローカライゼーションを戦略的に拡大していきます。当チームは、日本のプレイヤーに永続的な楽しみを提供するため、地域に根差したイベント、運営、コミュニティエンゲージメントの強化に注力しています。

Hungry Studioについて

Hungry Studioは、実験に基づき、データ駆動型のイノベーションによって支えられたグローバルなカジュアルゲーム＆エンターテインメント企業です。2021年に設立され、カジュアルゲームの開発およびパブリッシングに注力しています。同社のフラッグシップタイトルである「 ブロックブラスト 」は、2025年12月時点でDAU7,000万人とMAU3億人を達成し、 世界有数のカジュアルゲームの一つに名を連ねています。強力なA/Bテストフレームワークを活用し、製品機能を継続的に進化させることで、Hungry Studioはプレイヤーとブランドパートナー向けに、スケーラブルなグローバルカジュアルゲームエコシステムを構築しています。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260209343216/ja/

Contacts

PRESS CONTACT

Jocelyn Liu

Brand & PR Director, Hungry Studio

jocelynliu@hungrystudio.com

Source: Hungry Studio





