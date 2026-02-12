ハクバ写真産業株式会社（本社：東京都墨田区）は、大切な方へのお礼や感謝の気持ちを、心に残る特別な写真に添えて贈れる写真台紙「フォトメッセージカードNo.1110」3色を発売いたします。

■ハクバ フォトメッセージカード No.1110 Lサイズ 2面 スクウェア

カラー：ネイビー／レッド／ホワイト対応写真サイズ：L判（W89×H127mm）

【感謝の想いを伝えたい様々なシーンに】ちょっとしたお礼から、結婚、出産、入園入学、快気祝いなどの内祝い、退職時のお別れなど、心を込めた感謝を伝える様々な場面でご活用いただけます。カードの洗練されたデザインは、感謝の気持ちをより一層上品に伝えます。【気品あふれる表紙デザインと写真を引き立てる中額仕様】表紙にあしらわれた「THANK YOU」の箔押しが、まっすぐな感謝の気持ちを伝えます。シンプルで洗練された印象のデザインは、贈る相手やシーンを選ばず、大切な想いを上品に引き立てます。中額には表紙と同色の素材を採用し、開いた瞬間の統一感にこだわりました。ほどよい厚みを持たせることで、開いた瞬間に想いが伝わる気品ある佇まいに仕立てています。【熟練の技が光る一枚一枚に込めたこだわり】国内工場で熟練の職人が一枚ずつ丁寧に仕上げた上質なフォトメッセージカード。機械には出せない繊細な風合いと、手づくりならではの温もりが、贈る方の真心を伝える特別な一枚となり、贈り物の価値をさらに引き立てます。【タテヨコどちらの写真も飾れる中額】写真の向きに合わせてセットできるタテヨコ兼用のスクウェアタイプ。両面に写真をセットすることも可能。贈るシーンや伝えたい想いに合わせて、自由に組み合わせることができます。【落ち着いたクラシックデザインのメッセージカード付き】中額にぴったり収まるサイズの、手書き用メッセージカードが付属しています。落ち着いたクラシック調の装飾を施したデザインで、写真とともに贈るメッセージを上品に引き立てます。希望小売価格 ：980円（税込）発売開始日 ：2026年02月13日URL ：https://www.hakubaphoto.jp/news/1317

【会社概要】

商号 ： ハクバ写真産業株式会社所在地 ： 東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号設立 ： 昭和30年6月（1955年）事業内容 ： 写真、映像、音響、OA、通信関連用品の販売資本金 ： 5,000万円URL ： https://www.hakubaphoto.co.jp