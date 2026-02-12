福岡の視聴者が実際に体験した恋のエピソードを基に、オール福岡ロケで若者の恋愛を清々しく描く、KBC九州朝日放送制作のテレビドラマ「福岡恋愛白書」。シリーズ最新作「福岡恋愛白書21 さよならウエディング」を、KBCで2026年3月27日(金)よる11時15分から放送します。放送直後からTVerで見逃し配信します。





シリーズ第21作は小栗有以×内藤秀一郎

田舎の女子高生がイケメン美容師に猛アタック

ふたりを待ち受けていた運命のいたずら

実話だからこそ胸を打つ痛切なるラブストーリー





福岡の視聴者が実際に体験した恋を映像化する「福岡恋愛白書」。最新作の天真爛漫なヒロイン・美波を演じるのは、AKB48の「絶対的エース」と称されつつも、映画「2025年7月5日 午前4時18分」、ドラマ「ストロボ・エッジ Season1＆2」「AKIBA LOST」に出演するなど、女優としても映画やドラマで新境地を拓き続ける小栗有以。真っ直ぐな恋の先に待っていた運命に翻弄されながらも、愛を貫こうとする美波を熱演。





対する若き美容師・波多江蓮役には、2020年「仮面ライダーセイバー」で脚光を浴び、近年ではドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」「令和に官能小説作ってます」に出演するなど、その確かな演技力で注目を集める内藤秀一郎。歳の離れた美波に対し、包容力あふれる蓮として、大人の色香と葛藤を魅せる。





さらに、9人組ダンス＆ボーカルグループ「超特急」の森次政裕、地元福岡出身で総SNSフォロワー220万人超えの那須ほほみ、HKT48の市村愛里ら若手俳優が共演。さらに、美波の両親役を演じる遊井亮子、甲本雅裕の愛する娘を想う真に迫る熱演がこのラブストーリーをより一層切なく、豊かに彩る。





番組公式サイト ： https://kbc.co.jp/renai2026/

TVerで見逃し配信： KBC放送終了後

X ： @fukuoka_renai

Instagram ： @fukuoka_renai_official









■あらすじ

糸島市に住む高校3年生の吉村美波(小栗有以)は、海辺の小さな美容室で26歳の美容師・波多江蓮(内藤秀一郎)と出会う。

蓮のビジュアルに撃ち抜かれた美波は、まっすぐすぎる恋の猛攻を仕掛けるも、「20歳になってもキミの気が変わらなければ」と大人の余裕でいなされてしまう。

それでも一途に恋を貫く美波の想いが実り、ようやく蓮と結ばれる。





ところが、美波の韓国留学を機に幸せな日々は唐突に終わりを迎える。

蓮から理由もなく別れを告げられるのだ。





数年の時を経て、美波が直面したのは、あまりに過酷な真実。

それはまさしく、神様を恨みたくなるほどの「運命のいたずら」。

誰にも言えない秘密を抱え、それでもふたりが選んだのは、「いばらの恋」だった。





場面(1)小栗＆内藤2S









■キャスト

主演：小栗有以(おぐり ゆい)(吉村 美波 役)

【コメント】

歴代のAKB48の先輩方も出演してきた福岡恋愛白書に出演できることは非常に光栄で、知らされたときはとても嬉しかったです。

福岡で起きた実話を基に作られたストーリーと聞き、情景を想像したり台本を読み込んで、自分がその場面に直面したときのことをイメージして演じました。

信じられないような真実の物語に気持ちが引き込まれると思います。

景色がキレイなことと、平成の懐かしさが滲み出る衣装や博多弁にも注目してほしいです！





出演：内藤秀一郎(ないとう しゅういちろう)(波多江 蓮 役)

【コメント】

この度「福岡恋愛白書21 さよならウエディング」で波多江蓮を演じさせていただきました。内藤秀一郎です！

糸島の最高な自然の中で撮影をしてきました。実話とは思えないほど切なくも美しいラブストーリーになっています。演じながら自分だったらどうするんだろうって毎晩考えていました。そんな2人の決断を最後までしっかりと見守っていただけたら嬉しいです。50分には感じさせないほど盛り沢山な作品になっていますので、一分一秒見逃さずにご覧ください。





森次政裕(もりつぐ まさひろ)(美波の幼馴染：福本 颯斗 役)

【コメント】

この度、「福岡恋愛白書21 さよならウエディング」で福本颯斗役を演じさせていただきました、森次政裕です。

長年続く作品に出演できたことが何よりも光栄です。小栗有以さん演じる美波の幼なじみを演じましたが、美波に想いを寄せながらその気持ちを抑えて美波の背中を押すシーンがすごく好きだったので、真っ直ぐに向き合って演じさせて頂きました。

是非放送をお楽しみに！





那須ほほみ(なす ほほみ)(美波の友人：佐伯 唯香 役)

【コメント】

「福岡恋愛白書21 さよならウエディング」で佐伯唯香役を演じさせていただきました、那須ほほみです。

昔から親しまれているこの作品に参加できたことをとても光栄に思っています。大学や居酒屋さんでのシーンは特に思い出に残っていて、心躍る時間でした！たくさんの方に届く作品になっていたら嬉しいです。ぜひご覧ください。





市村愛里(いちむら あいり)(新村 あい 役)

【コメント】

新村あい役で出演させて頂きましたHKT48の市村愛里です。

たくさんの方に愛され歴史あるドラマに参加させてもらえたこと、そして48グループの大先輩である小栗有以さんとご一緒させて頂けてお話しできたこともすごく光栄でした。

この作品を通して福岡の魅力が色んな方に伝わるといいなと思っています。





遊井亮子(ゆうい りょうこ)(美波の母：吉村 麻衣子 役)

【コメント】

本当にこんな事があるんですね…

とても切ない恋の実話です。

衝撃的な事実が判明し、自分達の状況を理解してもなお困難に立ち向かう二人の気持ちは

本物なのだと感じました。この二人が最後に出した決断、そしてその未来をどうぞ見届けて下さい。





甲本雅裕(こうもと まさひろ)(美波の父：吉村 正司 役)

【コメント】

今回で21回目となる、この作品に関わる事ができてとても幸せです。

しかし、恋愛は幸せばかりとはいきません。乗り越えられる事もあれば、どうにもならない事もある。

そして今回の二人…とても複雑な思いになりました。

でも出会ってしまったんだよな…









■放送日時

タイトル：福岡恋愛白書21 さよならウエディング

放送日時：2026年3月27日(金)よる11時15分～深夜0時15分(60分番組)

放送局 ：KBC九州朝日放送









■場面写真

