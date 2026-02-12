株式会社ポスティング・サービス(本社／愛知県名古屋市)が運営する銀座緑花堂自由が丘店並びに工場直営店Rockado Factoryから、連日完売を記録した不動の看板商品「無上バターシュークリーム」の進化版として、バタークリームを通常の2倍に増量した『無上ダブルバターシュークリーム』を3月31日(火)までの期間限定で販売いたします。





無上ダブルバターシュークリーム





■ 2025年の熱狂をさらに加速させる「ダブル」の挑戦

2025年、日本のスイーツ界において「銀座 緑花堂」の名を決定づけたのは、他でもない「無上バターシュークリーム」でした。一切の妥協を排し、高級バターの代名詞であるエシレバターと、幻のバターと称されるカルピスバターを主役に据えたその味わいは、感度の高い銀座の食通たちを驚かせ、テレビ番組やSNSを通じて瞬く間に全国へとその名が知れ渡りました。

私たちが掲げるコンセプト「無上」とは、仏教用語にも通じる「これより上がないこと」「最高であること」を意味します。しかし、私たちは2026年のバレンタインを迎えるにあたり、自らが生み出したその「最高」を塗り替える決意をしました。

愛を伝え、感謝を分かち合う特別なシーズン。贈る側も贈られる側も、箱を開けた瞬間に声を失うような驚きを提供したい。その想いから、クリームをただ増量するのではなく、緻密な計算に基づき「二層構造」へと再構築したのが、今回の『無上ダブルバターシュークリーム』です。





ダブルの感動をお楽しみ下さい





■ 厳選された二つの「至宝」――エシレとカルピスバターの物語

本商品の最大の特徴であるバタークリームには、世界中のトップシェフが熱い視線を送る二種類の最高級バターを使用しています。





●フランスの誇り「エシレバター」

フランス中西部、エシレ村で生産されるこの発酵バターは、クリーミーな口どけと、芳醇なナッツのような香りが特徴です。伝統的な木製チャーン(撹拌機)で練り上げられることで生まれる独特のテクスチャーは、シュー皮の香ばしさを最大限に引き立てます。





●日本の技術の結晶「カルピスバター」

一方で、カルピスバターは「幻のバター」と呼ばれます。カルピスを作る工程で、30本分からわずか1ポンドしか取れないこのバターは、驚くほど白く、純粋で、洗練されたミルクのコクを持っています。濃厚でありながら、スッと消えるような後味の良さは、このバターでしか表現できません。

この二つを、黄金比率でブレンドし、さらに「二層」に仕立てることで、一口の中で「力強いコク」と「爽やかな余韻」が時間差で訪れるという、重層的なフレーバー体験を実現しました。









■ 「温度のバイブレーション」――リベイク提供へのこだわり

銀座緑花堂がお届けする新しいシュークリームの楽しみ方、それが「リベイク(焼き直し)」です。一般的に、シュークリームは時間が経つほど皮が湿気を吸い、食感が損なわれてしまいます。私たちはその常識に抗うため、店頭にて「リベイクを希望」とお伝えいただいたお客様には、以下の魔法をかけてご提供しています。





・極限のサクサク感 ：店内の専用オーブンで、表面のクッキー生地を再度加熱。バターの香りが再び目覚め、出来立て以上のカリッとした食感を生み出します。

・温度差というスパイス：熱々のシュー皮に、注文を受けてからその場で、マイナス数度で管理された冷たいバタークリームをたっぷりと注入します。

・口内での完成 ：温かい皮と冷たいクリームが口の中で混ざり合う瞬間、バターの脂分が最適に溶け出し、香りが爆発的に広がります。この「冷や熱」の体験こそが、私たちの誇りです。









■ 2026年バレンタイン・ホワイトデーを彩る「贈る喜び」

バレンタインは、かつては「女性から男性へチョコを贈る日」でしたが、現在は「自分へのご褒美」や「大切な友人とのシェア」へとその意味を広げています。

『無上ダブルバターシュークリーム』は、その豪快なビジュアルとは裏腹に、味わいは極めて繊細です。2倍になったバタークリームは、見た目のボリュームでまず驚きを与え、一口食べればその軽やかさと上品なコクで、もう一度驚きを与えます。





バレンタインギフトにどうぞ





【自由が丘店限定：化粧箱での提供】

自由が丘店では、この芸術的なシュークリームを一つひとつ、専用にデザインされた高級感あふれる化粧箱にお入れします。洗練された自由が丘の街歩きの手土産として、あるいは大切な方への特別な贈り物として、箱を手にした瞬間の「重み」と「期待感」を大切にしています。





【銀座 Rockado Factory：ファクトリープライスでの提供】

銀座の本店であるRockado Factoryでは、製造直後の感動をより身近に感じていただくため、カジュアルにお楽しみいただける価格設定としています。銀座散策のお供に、その場でリベイクした熱々を頬張るという、贅沢な「日常」をご提案します。





●商品詳細

緑花堂 自由が丘店

・価格 ：694円(税込) ※1個ずつ化粧箱入り

・所在地 ：東京都世田谷区深沢1-1-4-1F

東急線『自由が丘』駅徒歩17分

東急線『奥沢』駅徒歩6分

・電話 ：03-6455-9567

・営業時間：11：00～19：00(完売次第終了)





●工場直営店Rockado Factory

・価格 ：600円(税込)

・所在地 ：東京都中央区築地2-14-4-1F

東京メトロ『築地』駅徒歩2分

・電話 ：03-5565-0677

・営業時間：12：00～20：00(完売次第終了)





工場直営店では簡易包装となります





●共通概要

・商品名 ：無上ダブルバターシュークリーム

・販売期間：3月31日(火)まで

・限定数 ：各日、材料の仕入れ状況により数量限定