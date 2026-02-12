兵庫県・淡路島から出航している「うずしおクルーズ」を運営するジョイポート淡路島株式会社(本社：兵庫県南あわじ市福良、代表取締役：鎌田 勝義)は、世界最大級の渦潮を間近で体感できる遊覧船「日本丸」をリニューアルいたしました。今回のリニューアルでは、お客様の満足度向上を第一に掲げ、客室ソファーの張替えに加え、淡路島産にこだわったカフェメニューのリニューアル、さらには特別なひとときを演出する「一隻貸切サービス」を新たに導入いたします。





詳細ページ： https://www.uzu-shio.com/event/14020





メインビジュアル





■リニューアルの背景

「日本丸はこれまで多くのお客様を渦潮の感動へとご案内してきました。今回のリニューアルは、単なる移動手段としての船ではなく、“船上にいる時間そのもの”を最高の思い出にしていただきたいという想いから実現しました。新しくなったソファーでくつろぎ、淡路島の味覚を楽しみ、時には貸切で大切な方々と特別な時間を過ごす。新時代のうずしおクルーズをぜひご体感ください。」









■リニューアルの3つのポイント

1. 客室ソファーの張替え：より上質で快適なクルーズへ

ゆったりと渦潮を待つひとときをお過ごしいただけるよう、客室のソファーを張替えいたしました。

快適性の追求：クッション性を改良し、疲れにくい仕様に。

デザイン：鳴門海峡の海に映える落ち着いたカラーリングを採用し、船内でのひとときをより優雅に演出します。





客室ソファー





2. 「船カフェ」メニューが充実：淡路島の恵みを凝縮

船内限定の「船カフェ」が、さらに淡路島産にこだわったラインナップが充実しました。視覚だけでなく、味覚でも淡路島の魅力を存分に体感いただけます。





【メニュー例】

・淡路島産の塩がアクセントの「うずしおココア」

・淡路島産なるとオレンジを使用した「オレンジティー」

・淡路島産玉ねぎをたっぷり使用、見た目も可愛い「玉ねぎ天」





船カフェ





3. 一隻貸切サービス開始

多くのお客様からのご要望にお応えし、日本丸を贅沢に独り占めできる「貸切サービス」を正式にスタートいたします。





サービス名：日本丸チャーター(貸切サービス)

主な用途 ：法人団体のレセプション、ウェディングパーティー、

周年記念式典、特別な日のサプライズなど

特別な演出：ケータリング専門会社「2ndTable」との連携により、

一流シェフによる本格料理など豪華な演出が可能です。

提供時間 ：通常便以外の調整も可能

貸切料 ：基準価格90万円(税込)、季節や時間帯により相談可。





船上パーティー詳細プラン： https://2ndtable.com/cruising/





貸切サービスイメージ





＜貸切に関するお問い合わせ先＞

担当 ： 石川

TEL ： 0799-52-0054

メールアドレス： ishikawa@uzu-shio.com









■【同時開催】日本丸リニューアル記念 SNSキャンペーン

リニューアルを記念し、公式Instagramにおいて抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンを実施いたします。





SNSキャンペーンバナー1





キャンペーン名：「#うずしお日本丸」リニューアル記念キャンペーン





＜賞品内容＞

(1) 日本丸貸切・特別割引クーポン(10万円)：1名様

(2) うずしおクルーズ ペア招待券：5名様





＜参加方法＞

1. 公式アカウント(@uzushio_cruise)をフォロー

2. 対象の投稿に「いいね」





当選確率UPのチャンス：「どちらの賞品が希望か」をコメントしていただくと、

当選確率が2倍にアップいたします。

応募期間 ：2026年2月12日(木)～3月12日(木) 23:59まで

賞品ご利用期間 ：2026年12月末まで

当選発表 ：2026年3月下旬頃にDMにてご連絡









【うずしおクルーズ基本情報】

淡路島から世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の大型帆船で体験する約1時間のクルージングです。





営業日・出航時刻： ホームページにて要確認

料金(税込) ： 中学生以上 3,000円、小学生 1,500円、

幼児 大人1名につき1名無料

場所 ： 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

公式ホームページ： https://www.uzu-shio.com/





渦潮と日本丸