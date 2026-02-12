全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、「小京都ミステリー」を毎週日曜ひる１時より放送します。

１．ドラマ「小京都ミステリー」について

原作は人気ミステリー作家の山村美紗。昭和、平成の時代、サスペンスドラマを支えた女王＆帝王の片平なぎさと船越英一郎がコンビを組んで事件を解決する傑作ミステリーシリーズ。また、事件の舞台が日本の小京都と呼ばれる観光名所となるのも作品の魅力のひとつ。■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/shokyoto/■画像クレジット：©大映テレビ

２．あらすじ

出版社に勤める尚子と相棒のカメラマンの克也が、取材で訪れた地で事件に巻き込まれながら、2人で事件の真相に迫る、サスペンスドラマ。■出演者片平なぎさ、船越英一郎 他■原作山村美紗

３．放送スケジュール

毎週日曜ひる1時から放送

今後のスケジュール

2月15日（日）「小京都ミステリー５ 奥飛騨三寺まいり殺人事件」



フリーライターの尚子（片平なぎさ）は、１年前から行方不明のファッション・コーディネーター・美子が道路清掃員で働いているのを見つける。

2月22日（日）「小京都ミステリー６ 会津涙橋殺人事件」

ライターの尚子（片平なぎさ）は、カメラマン・克也（船越英一郎）の友人・清川の転落死に疑問を抱く。現場には「むねん、ナミダ…」というメッセージが。

3月以降も以下のタイトルを放送します。

・3月1日（日） 「小京都ミステリー７ 薩摩恋人形殺人事件」・3月8日（日） 「小京都ミステリー８ 北海慕情殺人事件」・3月15日（日）「小京都ミステリー９ 出雲路天女伝説殺人事件」・3月22日（日）「小京都ミステリー１０ 安芸奥の細道殺人事件」

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。