株式会社Minto、テレビ東京を引受先とする5億円の第三者割当増資及び資本業務提携が決定。日本発IPの共創・グローバル展開を加速

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛、以下「当社」）は、IP（知的財産）価値の最大化を目的とした成長戦略の一環として、株式会社テレビ東京（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉次弘志、以下「テレビ東京」）を引受先とする5億円の第三者割当増資及び資本業務提携が決定したことをお知らせいたします。

当社が強みとするデジタル領域でのマネタイズ力と東南アジアを中心とした事業基盤を活用して、テレビ東京が保有するアニメ作品など豊富なIP資産を国内外で効率的に収益化し、成長力を引き上げます。

■資本業務提携の背景と目的

当社は、マンガ・アニメ・キャラクターなどのIPを起点に、企画・制作からデジタル展開、海外流通までを手掛けるIPプロデュース会社です。うさぎゅーん！等の自社キャラクター開発、ショートドラマアプリ「FANY :D」等のデジタルプラットフォーム、海外3法人でのIPグローバル展開など、様々な事業を行っております。今回の戦略的資本業務提携では、テレビ東京が保有するIPの商品化・デジタルアセット化・海外流通を担うことで、当社の事業成長にも寄与できると考えています。

テレビ東京は2022年に、映像配信事業を手掛けるベトナムのPOPS Worldwideと資本業務提携を実施し、ファミリー層向けにアニメコンテンツを中心とした提供を行っています。今回の資本業務提携では、タイ・ベトナムに現地法人を置き、東南アジア全域で事業を展開する当社の実績が、テレビ東京のIPビジネスを補完する戦略的パートナーとして評価されました。今回の資本業務提携を通じて、両社の東南アジア及び海外での事業展開を一層加速させていきます。

■各社コメント

◆株式会社テレビ東京 取締役 アニメ、国際事業担当 廣部琢之 コメント

Mintoとのパートナーシップで、お互いの強みを活用し、デジタルとグローバル展開で連携し、成長を加速できる体制を構築してまいります。アニメ、「シナぷしゅ」、ドラマなど国内、海外でより広く、深く楽しんでいただけるように、ファン、コンテンツホルダー、お取引先の皆様の期待に応え、感動を届けてまいります。

◆株式会社Minto 代表取締役 水野和寛 コメント

様々なコンテンツを国内外へ展開するテレビ東京様と資本業務提携の機会を頂き大変嬉しく思います。当社が持つIPマーケティング、ショートコンテンツ制作、デジタルプラットフォーム開発、海外・アジア拠点でのIP展開などのノウハウを、テレビ東京様のIPと組み合わせ様々な事業の展開ができると考えます。

両社の提携が、日本エンターテインメントの未来を広げる一助になるよう邁進してまいります。

■ 株式会社テレビ東京について

コーポレートサイト：https://www.tv-tokyo.co.jp/kaisha/

テレビ東京は、経済報道、健全なエンターテインメント、アニメなどの特色あるコンテンツを制作し、放送・配信しています。まだ見ぬ「おもしろい」を世界に発進し、独自性のあるコンテンツIP（知的財産）を国内に留まらずグローバルに届けています。

株式会社Mintoについて

コーポレートサイト：https://minto-inc.jp/

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/