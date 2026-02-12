東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社との資本業務提携、第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ（株式会社トレードワークス）

株式会社トレードワークス

金融システム開発やAI・セキュリティ・ブロックチェーンなどの先端技術を活用したソリューションを提供する株式会社トレードワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長：齋藤 正勝、以下「当社」）は、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：春日井 博、以下「東海東京 FH 社」といいます。）と、資本業務提携（以下「本提携といいます。」）を行うことについて本日の取締役会にて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

I.資本業務提携

1. 業務提携の理由

当社は、創業以来『情報通信技術で社会に貢献及びお客様の繁栄に寄与し、最も信頼されるパートナー』であることを経営の基本方針として事業に取り組んでおり、証券フロントシステムを中心とした金融 IT ソリューションの提供を通じて、金融市場の高度化・デジタル化を支援してまいりました。当社グループの主力製品には、金融機関向けインターネット取引システムの企画・開発および ASP（Application Service Provider）サービスとして提供する各種取引プラットフォームがあり、株式、FX、CFD、暗号資産、デジタル証券、NFT、DeFi等の幅広い領域を対象としております。特に、米国株式システムで業界シェア No.1 の実績を背景に、24 時間取引対応の高信頼基盤とリアルタイム処理により、安定した米国株取引サービスを提供しています。加えて、金融情報システムサービス事業者向けには、システムの開発、保守、運用サービスを提供し、安定的な業務運営を支援するとともに、次世代技術領域では、ブロックチェーン、Web3 等を活用した E コマースや OMO（OnlineMerges with Offline）プラットフォーム、メタバースソリューションなどのサービス・プラットフォームを展開しております。さらに、セキュリティ領域においては、脆弱性診断、多要素認証システムの提供、サイバーセキュリティに関するコンサルティング等を通じて、お客様の安全な事業運営に貢献しております。また、投資助言事業として、当社グループ子会社である TradeAdvisoryTechnologies が、株式、FX 及び暗号資産を対象としたオンライン投資助言サービスを提供しております。

このような状況の下、当社グループが推進する上記事業と親和性が高い事業を手掛け、また、将来的に事業上の取り組みにおいて相互に補完し合える可能性を持つ取引先等を対象に、さらなる関係強化を図ることにより、双方の企業価値を高めることを目的として割当予定先を模索してまいりました。

その上で、上記目的に資すると判断した取引先に対して株式引受の打診を行い、引受けの意向を表明された取引先等の中から東海東京 FH 社を割当先とする第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といいます。）により下記「II.第三者割当増資 ３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 （２）調達する資金の具体的な使途」記載の資金需要を満たすとともに、東海東京 FH 社との資本業務提携を通じた協業を推進していくことが、当社の中長期的な企業価値の向上に必要であると判断いたしました。

同社グループは、主たる事業として、有価証券の売買及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、私募の取扱いその他の金融商品取引業並びに金融商品取引業に関連又は付随する業務のほか、その他の金融業等を営んでおり、日本をはじめ、アジア、ヨーロッパ及びアメリカの金融・資本市場に拠点を設置し、顧客の資金調達、資金運用の両面において、グローバルで幅広いサービスを提供している企業グループです。

同社グループに対しては、当社の証券システム等の提供を計画しております。当社の成長戦略に掲げる証券業界で培われたシステムや技術力を金融業界全体（保険、アドバイザリー等）への横展開、また、E コマースをはじめとする非金融領域とのシナジー創出に際して、同社グループとの事業領域における関連性が高く、安定的な株主として適切と判断をいたしました。

特に今後の金融サービスに対する AI の本格活用、ブロックチェーン技術の実装、非金融業界とのボーダレス化、金融サービスにおける DX化が進展しております。このような環境変化に対応するため、本第三者割当増資により調達する資金を活用して当社の各種技術基盤を強化し、当社のシステムサービスの品質を向上させることで、両社の事業成長に寄与するものと判断いたしました。

2. 業務提携の内容等

本提携を通じて、当社は大手金融グループとの協業実績を構築することで、金融機関向けソリューション事業の更なる拡大を図ってまいります。東海東京 FH 社グループとの協業においては、東海東京 FH 社グループが有する金融ビジネスの知見・顧客基盤と、当社の技術力・開発力を融合することで、当社の製品・サービスの競争力向上に寄与するものと見込んでおります。かかる取り組みを通じて、次世代金融サービスの創出および中長期的な企業価値向上を目指してまいります。

本提携における両グループ各社の連携内容は、以下のとおりです。

(ア) 顧客向けサービス開発

当社が長年培ってきた証券ネットフロントシステム開発の実績とノウハウを活用し、東海東京 FH 社グループにおける次世代オンライン証券サービスの構築を支援いたします。当社のシステム「TradeAgent」及び「TradePower」は、既に複数の大手ネット証券をはじめ総合証券、ネット銀行への導入実績があり、日本株、米国株、投資信託、先物・オプション、FX、CFD、暗号資産など多様な金融商品に対応しております。これらの実績を基盤として、東海東京 FH 社グループの戦略に最適化された次世代型証券基盤の構築を支援してまいります。具体的には、初期段階における業務分析・システム戦略立案から着手し、24 時間取引や外貨決済等への対応を含む次世代取引環境の整備、セキュリティトークン、暗号資産等の次世代金融商品のラインナップ拡充、ステーブルコインやスマートコントラクト等を活用した次世代決済基盤の構築を支援してまいります。

また、非金融サービスの分野においても、両社ノウハウの融合により、東海東京 FH 社グループのお客様の利便性・満足度の向上を図ってまいります。

(イ) DX・AI 領域における協業

証券業務の効率化と高度化を目的とした、生成 AI プラットフォームの構築を支援してまいります。生

成 AI 技術を活用した業務自動化、データ分析ソリューションによる営業力強化、デジタルコミュニケーションツールの導入など、証券業務全般のデジタル変革に取り組んでまいります。

(ウ) デジタル・IT 人材の交流

両社間の人材交流を通じて両社の連携強化を図るとともに、金融 DX 推進に必要な専門人材の育成プログラムを共同で実施いたします。共同研修、技術セミナー、プロジェクトベースでの協働等の実施により、ブロックチェーン技術、AI 活用、データ分析、デジタルマーケティングなど、次世代金融サービスに求められるスキルセットの習得を支援し、同社グループのサービス品質向上及び今後の成長戦略の実現を支えるデジタル・IT 人材の育成を推進してまいります。これらの取り組みを通じて、業界全体のデジタル人材基盤の強化に貢献してまいります。

3. 相手方が本提携により取得する株式の数および発行済株式の総数に対する割合

（1）第三者割当による株式発行

当社は、本提携に係る本第三者割当増資により、2,000,000 株の当社普通株式（以下「本株式」といいます。）を割当予定先である東海東京 FH 社へ割り当てます。

（2）発行済み株式（自己株式を除く）の総数に対する割当

本第三者割当増資の結果、割当予定先である東海東京 FH社の議決権比率は 4.88％となります。

4. 業務提携の相手先の概要

5. 日程

（１）取締役会決議日：2026 年２月 12 日

（２）契約締結日 ：2026 年２月 12 日

（３）提携開始日 ：2026 年２月 12 日

6. 今後の見通し

東海東京FH社との本提携及び本第三者割当増資が当社の2026年12月期の業績に与える影響は、調達資金使途等に記載した投資内容のうち蓋然性の高いものについては、本日開示した2026年12月期業績予想に、一部織り込んでおります。その他業績に与える影響については現在精査中ですが、中長期的に当社の企業価値向上に資するものであり、今後、業績予想修正の必要性及び開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

