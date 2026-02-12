炭酸水ディスペンサー「Classe」のブランド呼称をグローバルブランド「Purezza（プレッツァ）」に統一

アルコニックス株式会社

アルコニックス株式会社（東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 CEO：手代木 洋）は、日本国内で展開してまいりました炭酸水ディスペンサー「Classe Series」のブランド呼称を、世界4大陸に広がる20,000以上の施設に導入されているホスピタリティ業界向け飲料水ソリューションのグローバルブランド「Purezza（プレッツァ）」に統一いたします。

■ Purezzaとは

Purezzaは、ホスピタリティ業界向けの飲料水ソリューションサービスの総称です。世界各国のホテル、レストラン、カフェ（HoReCa）で、最高品質の炭酸水・浄水を提供するために開発された、包括的なソリューションブランドです。

Classeは、このPurezzaソリューションを実現するマシンシリーズの一つとして、引き続き皆様にご利用いただけます。なお、製品およびサービス内容に変更はなく、既存のお客様へのサポートも引き続き万全の体制で対応いたします。

ブランドロゴP2 Firewall(TM) Bar Classe Series

■ ブランド統一の背景と目的

ホテル・レストラン業界では、プラスチックボトルの削減が世界的な潮流となっており、また、日本においても無糖炭酸水の需要が拡大しています。こうした市場環境の変化を受け、グローバルで統一されたブランドのもと、世界基準のサービスと信頼性を日本のお客様にお届けするため、ブランド呼称の統一を決定いたしました。

ブランド統一により、以下の価値をご提供いたします。

・世界の事例・ノウハウの活用：20,000を超える世界の導入事例やベストプラクティスを、日本国内でもご活用いただけます

・グローバルブランドの信頼性：世界中で認知・信頼されているPurezzaのブランドイメージを、お客様の施設でも訴求できます

・継続的なイノベーション：世界市場で磨かれた技術革新やサービス向上を、いち早く日本でもご提供できます

■ Purezzaが実現する、その土地だけのプレミアム体験

Purezza Classeシリーズは、1時間60Lという大容量でプレミアム炭酸水を提供できる、国内唯一の炭酸水専用ディスペンサーです。水道水を活性炭フィルターでろ過し、水道水に含まれているミネラル分を浄水後もそのまま残すろ過技術により、その土地のおいしい水の良さを活かした炭酸水をお届けします。

地元の食材にこだわった料理とともに、その土地の水から生まれた炭酸水を提供する──「地産地消」のストーリーが、お客様に特別な体験価値を提供し、客単価の向上と高付加価値化を実現いたします。

■ ホスピタリティ業界の経営課題を同時に解決

Purezzaは、プレミアムな顧客体験の提供と同時に、ホスピタリティ業界が直面する経営課題の解決にも貢献します。水道直結型であるため、ペットボトル飲料の調達・輸送・保管・廃棄や回収作業が不要となり、コスト削減と人手不足への対応を実現します。さらに、脱プラスチックやCO2削減によるサステナビリティの推進にも貢献します。

また、安全衛生面では、独自の特許技術Firewall(R)による紫外線UV-Cを用いた除菌装置を装備し、雑菌やウィルスからの汚染を防ぎます。水道水に含まれるPFAS（有機フッ素化合物）のうちPFOSとPFOAの除去にも対応しています。

専用のリターナブル・ガラスボトル

■ 国内導入実績

日本国内では、外資系ホテルのエグゼクティブラウンジや東急リゾーツ＆ステイの宿泊者専用ラウンジをはじめとする高級ホテルやレストランへの導入が進んでおり、海外では世界の一流ホテルやミシュラン星付きレストラン150か所以上と数多く稼働しています。

日本国内導入事例（ラウンジ）

■ 今後の展開

当社は、Purezzaブランドのもと、日本国内のホテル・レストラン・カフェをはじめとするHoReCa市場へのさらなる展開を推進してまいります。グローバルで培われた知見とサービス品質を活かし、日本のホスピタリティ業界の発展とサステナビリティの推進に貢献してまいります。

詳細を見る :https://www.purezzawater.jp/

【アルコニックスグループについて】

アルコニックスグループは「夢みた未来を描く」を掲げ、「卸売・流通」機能を担う商社流通セグメントと、「加工・製造」機能を担う製造セグメントからなる、アルミや銅、レアアースなどのモノづくりに欠かせない非鉄金属をワンストップで提供する「総合ソリューションプロバイダー」企業です。次世代を見据えた事業展開により、国内の製造業において持続可能なビジネスモデルを生み出し、競争力向上を目指していきます。

【アルコニックス株式会社】（東証プライム：3036）

代表者 ：代表取締役 社長執行役員 CEO 手代木 洋

所在地 ：〒100-6112 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー12階

事業内容：非鉄金属及びレアメタル、レアアース等の製品並びに原材料等の輸出、輸入及び国内販売