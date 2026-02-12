欧州の新たな防衛イノベーションエコシステムのあり方と求められる組織変革

株式会社ローランド・ベルガー

2026年2月12日（東京）‐ 欧州最大級のグローバル経営コンサルティングファームであるローランド・ベルガーは（本社：ドイツ、ミュンヘン）、ミュンヘン安全保障会議の開催に先立ち、最新のレポート「Strength through innovation（イノベーションを強みに：欧州の新たな防衛イノベーションエコシステムのあり方）(https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/A-new-European-defense-innovation-ecosystem.html)」を公開しました。

グローバル経済圏が地域化へと向かい、グローバル企業の経営者および事業責任者は、各地域の最新の潮流を読み解きながら、事業やサプライチェーンの再構築に迫られています。欧州においては、防衛力の再構築は重要な課題です。そして、何を防衛力と捉えるかは、地域によって異なっています。

本レポートでは、欧州が確立すべき新しい防衛イノベーションエコシステムのあり方とそれを実現するための組織変革を提言しています。章ごとに、英国王立防衛安全保障研究所や北大西洋防衛イノベーションアクセラレータをはじめとした、8名の有識者の見方を紹介するなど、多角的な視点で構成されています。

ローランド・ベルガーは、昨年、「The defense imperative (欧州防衛力の必然性)」というレポートを発行し、地政学的環境が大きく変化する中、多様な脅威に対応するべく、欧州にイノベーションとレジリエンスが求められることを提言しました。同レポートは、欧州において多くの議論を深めました。本レポートは、その続編です。

本レポートの構成は、以下の通りです。

- 戦い方の変容：欧州防衛イノベーションエコシステムが変わるべき背景- 欧州防衛イノベーションエコシステム：現状分析- 防衛イノベーションモデル：イスラエルとウクライナの分析- 新しいあり方：持続可能な欧州防衛イノベーションエコシステムの築き方- 提言： 欧州防衛イノベーションエコシステムの主体となる6つのステークホルダーとともに

本レポート「Strength through innovation (イノベーションを強みに)(https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/A-new-European-defense-innovation-ecosystem.html)」の全文は、弊社ウェブサイトからダウンロードしてご覧いただけます。

ローランド・ベルガーは、引き続き、あらゆる業界の経営および変革の支援と実行を通じて、持続的なグローバル社会経済の発展に貢献してまいります。

ローランド・ベルガーについて

ローランド・ベルガーは、世界有数の戦略系経営コンサルティングファームとして、幅広い業界と手法に対応するサービスをご提供しています。 1967年に設立され、本社をドイツのミュンヘンに置いています。あらゆる業界に精通し、変革、イノベーション、そしてパフォーマンス向上における専門性は高い評価と信頼を得ています。すべてのクライアント支援でサステナビリティを両立させる理念を持ち、持続的な企業および経済の発展の貢献に取り組んでいます。

Visit our website(https://www.rolandberger.com/ja/Locations/Japan/Start.html)｜Follow us on LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/rolandberger)