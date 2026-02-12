≪春のシーズンギフト≫ 【BUTTER&bee(バター&ビー)】より、人気の3種焼き菓子を詰合せた『ギフトボックス』を2026年2月15日より新発売！

株式会社九十九島グループ

株式会社九十九島グループ(代表取締役：阪本良一、福岡事業所/福岡市中央区那の津3丁目13-6)が展開する【BUTTER&bee(バター&ビー)】は、2026年2月15日(日)より、『ギフトボックス』を期間限定で新発売いたします。

リボンのイラストを添えた、”気持ちが伝わる”ギフトボックス。

バターとはちみつのマリアージュにこだわり、二つが生み出す至福の味わいを追求する「BUTTER&bee(バター&ビー)」より、『バタークッキー』と『バターフィナンシェ』に、『バターミルフィユ【あまおう苺】』を加えた、3種の焼き菓子を一度にお楽しみいただける詰合せが新登場。

中でも注目は、昨年9月に発売した人気商品の『バターミルフィユ【あまおう苺】』。キャラメリゼして黄金色に焼き上げたサクサクのパイに、こだわりの苺クリームをサンドした一品。クリームは、あまおう苺と焦がしバターを使用し、芳醇なコクとほのかな甘酸っぱい味わいをバランスよく仕上げました。国産はちみつとのマリアージュをお楽しみください。

パッケージは、思わず手に取りたくなる、愛着のわくコンパクトなスクエアデザインを採用。春の青空を思わせる、淡いブルーを基調に、「ありがとう」の気持ちや、春の門出を祝う気持ちを表現しました。ホワイトデーや入学祝いなど、大切な方への贈り物にはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめの一品です。期間限定の詰合せを、この機会にぜひ、お楽しみください。

◆商品概要

【商品名】ギフトボックス

【価 格】2,700円（税込）

【内 容】10個入

・バターミルフィユ【あまおう苺】 3個

・バターフィナンシェ 3個

・バタークッキー 4個

※期間限定商品の為、なくなり次第終了。

◆BUTTER&bee 商品のご紹介

◇ハニーショコラサンド ≪ 期間限定 ≫

バターサブレでサンドしたチョコレートからとろ～り溢れ出す、はちみつソース。サクサクの食感とチョコレート、そしてはちみつのやさしい甘みが重なり、幸せな余韻を残します。

5個入 1,620円（税込）

※期間限定商品につき、無くなり次第終了

◇バタークッキー

発酵バターと国産はちみつを使用したほどける食感のクッキー。ヘーゼルナッツとアーモンドの香ばしい香りに、ほどよい塩気がさらに味を引き立てます。

※本製品で使用しているバターのうち、62％が発酵バターです。

5個入 864円（税込）

10個入 1,728円（税込）

◇バターフィナンシェ

口に入れた瞬間にじゅわっと広がる発酵バターの風味と、香ばしいアーモンドの香り。

後に残る国産はちみつの余韻が印象的なしっとりとしたフィナンシェです。

5個入 1,080円（税込）

10個入 2,160円（税込）

◇ハニーレモンバターケーキ

北海道製発酵バターを使用したケーキの中に、国産はちみつ入りカスタードクリーム。表面のハニーレモンソースで味の変化を楽しめる、とろけるバターケーキです。

1個 2,160円（税込）【冷凍商品】

◆BUTTER&bee ブランド概要

バター × はちみつの芳醇スイーツ

口どけの良い芳醇な味わいのバターと

その美味しさをさらに引き立てる黄金色のはちみつ

この二つが生みだす至福の味わいは

私たちを心豊かに、幸せにしてくれる

もうひとくち、

また食べたくなる贅沢な味わいをお楽しみください

◆店舗情報

・マイング店

福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 博多駅マイング内

営業時間 9：00～21：00（店休・営業時間は館に準ずる）

・福岡空港国際線店

福岡県博多区大字青木739番地 福岡空港国際線旅客ターミナルビル3階 出発ゲートラウンジ内

営業時間 7：00～21：00（最終便搭乗まで・店休・営業時間は館に準ずる）

◆公式サイト

ブランドサイト：https://sucreyshopping.jp/butterandbee

Instagram：https://www.instagram.com/butter_bee_official/