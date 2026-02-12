円谷フィールズホールディングス株式会社との協業の進捗状況を発表

ダイコク電機株式会社

ダイコク電機株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：栢森 雅勝、証券コード：6430、以下「当社」）および円谷フィールズホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本英俊、証券コード：2767、以下「円谷フィールズHD」）は、2024年11月14日に公表しました「業務提携に関するお知らせ」に関連し、協業の主な内容について発表しました。

◎新サービスの提供

（1）AIを活用したホール営業支援サービス

ホールの営業データを活用し、AIによる分析・最適化支援を行うサービスを新たに提供します。

（2）新広告配信サービス

ユーザー属性に応じたパーソナライズ広告を配信する新たな広告ソリューションを構築します。

（3）インバウンド集客サービス

訪日客にパチンコの興奮と遊び方を伝え、来店を促す誘客サポートを実施します。

◎事業の強化

（1）IP相互利用による遊技機の共同開発および販売

両社の保有するIPを相互活用し、新たな遊技機の共同開発および販売を実施します。

（2）ダイコク電機製ホール設備の販売強化

円谷フィールズHDグループとの連携を通じて、当社製ホール機器の販売拡大を図り、ホール支援体制を強化します。

協業プロジェクトが目指すもの協業内容新サービス１. AIを活用したホール経営支援サービスを実現する協業モデル新サービス２. Optimize×FAN+による新広告配信サービス 『FAN＋AD』（仮称）新サービス３. インバウンド集客サービス取組みによる売上総利益の増分(計画）

▶発表資料は“こちら(https://www.daikoku.co.jp/ir/wp-content/uploads/2026/02/260212_fields.pdf)”からご参照ください。

前回発表までの概要

当社と円谷フィールズHDは、双方が長年培ってきた市場分析およびマーケティングのノウハウを相互に活用し、両社のみならず遊技業界全体の発展に資する新たな製品・サービスやビジネスモデルの創出を目的として業務提携契約を締結しております。



本提携に基づき、AIを活用したホール集客システムの構築、IP相互利用による遊技機の共同開発および販売、遊技空間の共同研究、ならびに業界発展に資する商品・サービスの共同研究・開発などについて検討を進めていくことで合意しております。

今回の発表は協業の進捗状況についてお知らせするものです。

ダイコク電機株式会社について

当社の経営理念は「イノベーションによる新しい価値づくりを通じ、これからも一貫して持続的な成長を果たしてまいります」であり、当社は創業以来、常に新しい技術や発想でパチンコ業界を変革し、イノベーションを実施してきました。

今の時代を乗り切っていくために、No.1の人財力とOnly1の製品力の両輪を回し、今後も業界全体に変革を起こしながらリードしていきたいと考えます。

当社グループは、パチンコホール向け設備機器やパチンコファン向けWEBサービスを提供する「情報システム事業」と、パチンコ、パチスロのソフト、ハード開発・製造・販売を手がける「アミューズメント事業」を柱としております。

パチンコホール向けコンピュータシステムはシェア約4割を占め業界を牽引。140万台の遊技機データ、4,000件超のホール客数データ、40万人のファンデータ等のビッグデータを保有しさまざまなサービスを提供しています。

