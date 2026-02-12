まだ知られていない“栃木の未来のヒット商品”を首都圏で紹介阪急百貨店 大井食品館にて将来の栃木を代表する名産品候補を集めた販売催事を開催

ニューホライズンコレクティブ合同会社

栃木県は、県内事業者の新たなヒット商品の創出を目的とした「ヒット商品創出支援事業」の一環として、首都圏におけるテストマーケティングのための販売催事を、2026年2月、阪急百貨店大井食品館にて実施します。

本催事では、まだ広く知られていない栃木県産の加工食品を中心に、「次の栃木の名産品」となり得る商品を紹介します。素材や製法にこだわった商品や、地域ならではの資源を生かした商品など、栃木の食の多様な魅力を発信する機会とします。

実際の販売を通じて得られる消費者の反応や購買動向を踏まえ、今後の商品展開や販路拡大に向けた検討に活用していきます。

なお、本事業は、ニューホライズンコレクティブ合同会社（東京都 、代表：山口裕二・野澤友宏）が栃木県から受託し、企画・運営しています。

開催概要

催事名 とちぎのおいしさ再発見

期間 2026 年2月15日（日）～2月25日（水）

場所 阪急百貨店 大井食品館 〒140-0014 東京都品川区大井1-50-5

営業時間 午前10時～午後8時

Webサイト https://www.hankyu-dept.co.jp/ooi/index.html

電話番号 03-3778-5111

参加商品

本催事では、栃木県内の事業者が手がける、素材や製法にこだわった加工食品を展開します。甘味料としての使い方提案が広がるあんこ、個性ある風味が特徴の蜂蜜、県産素材を生かした麺類や、ホエイを活用したブラウンチーズなどの乳製品、里山資源を活用した発酵食品など、日常の食卓から贈答まで幅広く楽しめる商品が揃います。首都圏では普段出会う機会の少ない栃木の食の魅力を紹介します。

＜催事参加商品＞

・甘色 あんこと暮らすシリーズ かける焼き芋あん（株式会社グッドライフ）

・甘色 あんこと暮らすシリーズ かける苺あん（株式会社グッドライフ）

・甘色 あんこと暮らすシリーズ かける栗あん（株式会社グッドライフ）

・オトナのMIYA HONEY 70g（株式会社ビーグルズ）

・オトナのMIYA HONEY 120g（株式会社ビーグルズ）

・MIYA HONEY 120ｇ（株式会社ビーグルズ）

・ブラウンチーズバウムのラスクちゃん（株式会社那須村屋）

・ブラウンチーズ Ruska（株式会社那須村屋）

・ALL栃木県産かんぴょうらーめん＋乾燥かんぴょう【１食分】（小山自慢株式会社）

・ALL栃木県産かんぴょうらーめん（小山自慢株式会社）

・無漂白 乾燥かんぴょうベジタン（小山自慢株式会社）

・熟成発酵メンマ ガーリック（茂木の竹林メンマ工房協議会）

・熟成発酵メンマ 黒胡椒（茂木の竹林メンマ工房協議会）

・熟成発酵メンマ しょう油（茂木の竹林メンマ工房協議会）

“ヒット”商品創出支援事業とは

フードバレーとちぎ推進協議会※の会員を対象に、商品開発に関するセミナーや専門家による伴走支援を通じて、食品の商品開発・改良から流通、マーケティング、広報・PRまでを一体的に支援する取り組みです。事業者ごと、商品ごとの課題に応じた支援と実践の場を組み合わせることで商品のブラッシュアップを図り、栃木県ならではの食の魅力を生かしたヒット商品の創出につなげていきます。

※フードバレーとちぎ推進協議会

“食”をテーマに地域経済が成長・発展し、活力あふれる“フードバレーとちぎ”を目指すため、“食”に関する幅広い主体が結集し、交流する場として設立された協議会。

＜県事業に関するお問い合わせ＞

フードバレーとちぎ推進協議会事務局

（栃木県 産業労働観光部 産業政策課）

〒320-8501栃木県宇都宮市塙田1-1-20

TEL: 028-623-3203 FAX: 028-623-3167

E-mail: food@pref.tochigi.lg.jp