東京レジデンシャル、槙原寛己氏のCCO就任会見を開催

株式会社東京レジデンシャル（本社：東京都、代表取締役：内田廣輝）は2026年2月12日（木）、東京都千代田区大手町の経団連会館にて、元読売巨人軍投手 槙原寛己氏のチーフ・コミュニケーション・オフィサー（CCO）就任会見を開催しましたことをお知らせいたします。

■記者会見の様子

会見では、槙原氏がCCO就任にあたり「このようなチャンスをいただき、非常に身が引き締まる思いです」と抱負を述べ、地域とのつながりを何よりも大切にした球団づくりへの決意を語りました。





2027年シーズンからのリーグ参戦を目指し、今後、監督・コーチ・選手の編成を本格化させていく方針が示される中で、槙原CCO自身も選手獲得に関する助言や技術面でのサポートに関わっていく予定であることが明らかにされました。現役時代、そして解説者として長年培ってきた独自の視点と感覚を生かし、「一芸に秀でた選手」「光る個性を持つ選手」を見いだし、育てていきたいとの考えを示しました。また、CCOとしての役割については、単なる広報的立場にとどまらず、地域・選手・球団、さらにはNPBをはじめとする野球界全体との“つなぎ役”となる存在を目指すと説明。東京発のプロ野球チームとして、地域社会と日常的につながりながら、野球を通じた地域貢献、人財育成、文化発信に取り組んでいく姿勢を強調しました。さらに、内田代表取締役からは球団理念や今後の活動方針、青梅市およびあきる野市との地域連携の方向性についても説明が行われ、BCリーグ準加盟および正式加盟に向けた取り組みの進捗とともに、球団としての中長期的ビジョンが示されました。

■槙原寛己氏 プロフィール

槙原 寛己（まきはら ひろみ）

1963年生まれ、愛知県半田市出身。1982年ドラフト1位で読売ジャイアンツに入団。1994年には完全試合を達成するなど、19年間にわたり主力投手として活躍した、現役引退後は野球解説者として、野球の魅力や価値を広く伝えている。

■東京レジデンシャルについて

東京レジデンシャルは、東京都を拠点とするプロ野球独立リーグ（ルートインBCリーグ）加盟を目指す球団です。あきる野市・青梅市を主な活動拠点とし、地域とともに歩む球団運営を進めています。2025年10月に準加盟が承認され、2026年シーズンからの正式加盟を目標に、指導体制の構築や地域連携施策の強化など、球団基盤の整備を進めています。