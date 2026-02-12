True Data、購買データ×AI領域に特化したCVC事業を開始

株式会社True Data

株式会社True Data（トゥルーデータ、本社：東京都港区、代表取締役社長：米倉 裕之、証券コード：4416、以下、True Data）は、AIスタートアップとの戦略的連携を通じた中長期的な企業価値向上を目的として、コーポレート・ベンチャー・キャピタル（CVC）事業を開始したことをお知らせいたします。

本CVC事業では、購買データ、リテールテック、AI・データサイエンス領域を中心に、将来性の高いAIスタートアップへの出資および事業連携を通じて、True Dataのデータ基盤を起点とした新たな事業創出を目指します。

CVC事業開始の背景

True Dataは、ID-POSデータを中心とした購買データの収集・分析・提供を通じて、小売業・消費財メーカーをはじめとする多様な企業の意思決定を支援してきました。

近年、インフレの常態化や販売チャネルの多様化、3rdパーティークッキー規制の進展を背景に、消費者理解の手法や「売る」ためのデータ活用は大きな転換期を迎えています。また顧客ニーズも一層高度化・複雑化しており、企業の意思決定を支えるデータの役割はこれまで以上に重要になっています。

今後のさらなる成長のために、購買行動の高度な解析やAIを活用した意思決定支援、データの新たな価値創出と外部展開といった領域において、技術力やスピード感に優れたスタートアップとの連携が不可欠であると考え、CVC事業の開始に至りました。

CVC事業の目的

True Dataは、CVC事業を通じて、以下の実現を目指します。

- 購買データとスタートアップ技術を組み合わせた新サービスの創出- 小売業および消費財メーカー向けソリューションの高度化- データの資産価値を高める外部連携モデルの構築- 将来的なM&A・資本業務提携の選択肢拡大

単なる財務リターンを目的とするのではなく、True Dataの事業成長と、スタートアップの事業拡大を同時に実現する「事業共創型CVC」を志向します。

CVC事業における外部ファンドとの連携について

True Dataは、CVC事業において自社による直接出資に加え、スタートアップとの接点拡大を目的とした外部ベンチャーキャピタルファンドへのLP（リミテッド・パートナー：ファンドに出資し、運用は行わない出資者）出資も実施します。

2025年6月には、企業の生産性向上に資するAIエージェント／DX領域や、社会実装が求められる先端技術（Deeptech）領域を主な投資対象とするON＆BOARD株式会社（https://onboardvc.com/）が運営するファンドに対し出資しました。続いて、シード・アーリーステージのスタートアップ投資に強みを持つ株式会社ANOBAKA（https://anobaka.jp/）が運営するファンドに対しても投資し、合わせてCVC事業を推進します。

これらのベンチャーキャピタルファンドとの連携により、購買データ、AI、リテールテック領域を中心とした有望なスタートアップとの連携機会の創出を目指します。

CVC事業の概要

True Data 代表取締役社長 米倉 裕之のコメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39871/table/169_1_93611d5c91b3fad93310da429b690fd5.jpg?v=202602120451 ]

私たちがCVCを通じて実現したいのは、単なる資本提供ではありません。True Dataが長年培ってきた全国6,000万人規模・5.5兆円に及ぶ購買起点のリテールデータと顧客基盤、現場知見を、AIスタートアップの技術と掛け合わせ、「消費財・小売業の価値創造を底上げするプロダクト」を共に生み出しスケールさせることです。実務で検証されたユースケースと外部の技術や知見を迅速にサービスへ組み込むことで、開発スピードと提供価値の双方を高めることが可能です。本CVC事業を通して、True Dataとスタートアップの事業成長を加速させ、両社の中長期的な企業価値の向上につなげてまいります。

【スタートアップ企業からのお問い合わせ先】

True Dataでは、出資にとどまらず、データ連携・PoCの実施、共同プロダクト開発、既存顧客基盤を活用した事業展開など、実業での連携を前提としたパートナーシップを強化しています。

CVC投資などに関するお問合せ： https://www.truedata.co.jp/contact/

【株式会社True Data会社概要】

代表者 ： 代表取締役社長 米倉 裕之

所在地 ： 〒105-0012 東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービル 4階

設立 ： 2000年10月10日

事業内容 ：全国の消費者購買データを扱うビッグデータプラットフォームを運営。POS/ID-POSなど

消費者データ分析や購買行動分析ソリューションを小売業、消費財メーカー等に開発・提供。データマーケティング支援。

URL ： https://www.truedata.co.jp/