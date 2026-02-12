フルート・アルトフルート奏者三田智美さんとのサプライヤー契約を締結

ベースフード株式会社

完全栄養※1の主食を開発・販売するベースフード株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：橋本舜、https://basefood.co.jp）は、音楽シーンで活躍する人、音楽を楽しむ人たちをサポートする「BASE UP MUSIC PROJECT」において、フルート・アルトフルート奏者として活躍する三田智美さんとのサプライヤー契約を締結したことをお知らせいたします。

■「BASE UP MUSIC PROJECT」を通じた各種活動支援

ベースフードは、“一人ひとりが自分らしく輝き、笑顔溢れる社会”の実現を目指し、スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンにおいて、完全栄養食を日常の暮らしの中に取り入れていただくことで心身の健康の“ベースアップ”をサポートする活動「BASE UP PROJECT（ベースアッププロジェクト）」を展開しています。

この度、同活動内で展開している音楽シーンで活躍する人、音楽を楽しむ人たちの“ベースアップ”をサポートする「BASE UP MUSIC PROJECT（ベースアップミュージックプロジェクト）」において、フルート・アルトフルート奏者として活躍する三田智美さんにご賛同いただき、今回のサプライヤー契約が実現いたしました。三田智美さんへ「食」のサポートとして各種「BASE FOOD」シリーズを提供すると共に、今後は音楽活動へのサポートなど、幅広く活動 を共に展開していきたいと考えています。

【プロフィール】

兵庫県宝塚市出身。9歳よりフルートを始める。兵庫県立西宮高等学校 音楽科、大阪教育大学 教育学部教養学科 芸術専攻音楽コース卒業。同大学院 教育学研究科 芸術文化専攻 音楽研究コース修了。

第21回 日本フルートコンヴェンションコンクール アルトフルート部門 第2位、第5回セルフプロデュース型編曲コンテスト 最優秀賞、第25回大阪国際音楽コンクールアンサンブル部門入選など、ソロ演奏だけでなくアンサンブルや編曲での入賞歴を持つ。

これまでにフルートを岩永健三、新保江美、金川知子、中務晴之の各氏に、室内楽を倉橋日出夫、江戸聖一郎の各氏に師事。

現在フルートトリオ「とまと」、フルートカルテット『Collier de perles～コリエ ドゥ ペルル～』、フルート&トロンボーンデュオ「Albireo-アルビレオ-」を主宰。ユニバーサルフルートオーケストラジャパン アルトフルート奏者。

アンサンブル活動を中心に、吹奏楽やオーケストラなど幅広く活動している。

編曲作品はアスクスウインズ・アスクスオーケストラより好評発売中。

Instagram：https://www.instagram.com/tomomi_sanda_flute/

YouTube：https://youtube.com/@-albireo-4415?si=PdJU50U-9xjeuxwd

＜コメント＞

この度ベースフード様とサプライヤー契約を締結し、このプロジェクトに参加できることをとても嬉しく思っています。

みなさまが目にする私たち音楽家の姿は、華やかな衣装に身を包み、優雅に音を奏でているシーンかもしれません。しかしそれだけではなく、後進の指導や演奏会の裏方業務、デスクワークなど音楽家の仕事は多岐にわたります。バタバタと日々を過ごしていると食事の時間が少ししか取れなかったり、栄養面までは手が回らなかったりすることがよくあります。そんな時に出会ったのがベースブレッドでした。はじめは「手軽にかじれて栄養が取れるならありがたい！」と思っていましたが、今は種類も増え味もさらに美味しくなり、飽きることなく色々と食べています。

お気に入りはブレッドのさつまいも、クッキーのアールグレイ、そして焼きそばです。食事にプラスしたり、おやつに食べたり、朝食や夜食にもピッタリ。これからもお世話になります！

■「BASE UP PROJECT」概要

スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンで活躍する人たちやそれらを楽しむ人たち、夢を実現するために頑張っている方々、そしてサスティナブルな社会の実現に向け、「栄養」「健康」という側面から応援、サポートし、“明日の笑顔を皆さんと共に”という想いが込められたプロジェクトです。

■「BASE UP MUSIC PROJECT」概要

スマートフード完全栄養食である「BASE FOOD」を日常的に取り入れていただくことで、歌手、アイドル、演奏家、作曲家など、各種音楽シーンで活躍する人たちの健康的なカラダづくりや、パフォーマンス向上の“ベースアップ“をサポートしていくプロジェクトです。

＜音楽活動に取り組むアーティスト/演奏家・団体に向けた「BASE UP MUSIC サプライヤー契約・プログラム」参加者募集＞

音楽活動の“ベースアップ”をサポートする取り組みとして、歌手、アイドル、演奏家、作曲家など、各種音楽シーンで活躍する個人・団体に向けた「BASE FOOD」商品の提供等、各種サポート活動を実施いたします。

サプライヤー活動では、中長期的に活動をサポート・支援する「サプライヤー契約」と、完全栄養食「BASE FOOD」を体験いただく機会として、サンプリングをはじめ短期的に活動をサポートする「サプライヤープログラム」を展開していきます。

※応募方法や募集期間、諸条件等につきましては、下記申し込みフォームをご確認ください。

【お申し込みフォーム】

サプライヤー契約：https://pro.form-mailer.jp/lp/f0c546a4331866

サプライヤープログラム：https://pro.form-mailer.jp/lp/1741baaa331865

▶︎「BASE UP MUSIC サプライヤー契約」および「BASE UP MUSIC サプライヤープログラム」問い合わせ先：info＠baseupmusic-project.com

■スマートフード完全栄養食「BASE FOOD」とは？

「BASE FOOD」は、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の主食です。全粒粉や大豆、チアシードなど主に自然由来の厳選した原材料を使用しながら、栄養バランスとおいしさを独自のテクノロジーによる配合と製法で実現。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルなど1日に必要な33種類の栄養素をとることができるスマートフードです。

2017年2月の販売開始から、BASE PASTA、BASE BREAD、BASE Cookies、Deliとシリーズを増やし、累計販売数は2億袋を突破（2024年6月末時点）、累計定期購入者数は100万人を超えました（2025年11月時点）。

■ベースフード株式会社 概要

当社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年にスタートしたフードテック企業です。日本における完全栄養食のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえるあたらしい主食を提案し、すべての人が食事をたのしみながら、健康があたりまえになる社会の実現を目指しています。

設立 ：2016年4月5日

本社 ：東京都目黒区中目黒5-25-2

代表者 ：橋本舜

事業内容：完全栄養食の開発・販売

URL ：https://basefood.co.jp

*1 1食分（BASE BREADは2袋、BASE Cookiesは4袋、BASE YAKISOBAは2個、BASE RAMENは2個、BASE Pancake Mixは1袋と卵Mサイズ1つ、牛乳(成分無調整)100mlを使用して調理した場合）で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。