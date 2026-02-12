【新連載】文化人類学者・西坂季恵氏による『食をめぐる信仰の旅』が「ちえうみPLUS」にてスタート！ 日々の営みである“食べること”と、そこにある“信仰”を紐解く
【連載】食をめぐる信仰の旅
第１回：毎日の食事に潜む信仰とは？
https://chieumiplus.com/article/shokuomeguru-1
【筆者プロフィール】
西坂季恵（にしざか・きえ）
1995年岡山県生まれ。千葉大学文学部行動科学科卒、同大学人文公共学府人文科学専攻、修士課程修了。インド、グジャラート中央大学大学院社会学修士修了。現在は、東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻、文化人類学研究室所属。博士課程。専門は文化人類学。主にインドをフィールドにジャイナ教徒を対象とした研究をしている。論文：「ジャイナ教徒のインド地域以外への移動：三人の出家者を事例として」（『ジャイナ教研究』第30号、2025年）。「ジャイナ教在家信者の宗教規範と食生活：日本を事例に」（『ジャイナ教研究』第27号、2021年）。
