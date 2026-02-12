JAPAN FINTECH WEEK 2026セミナー「AI時代の金融データ利活用最前線　QUICK x JPX総研 x Snowflake共同セミナー」開催のお知らせ

株式会社JPX総研

日本のフィンテックの魅力を世界に発信し、フィンテックの更なる発展に向けたビジネス機会を創出するため、今年も「Japan Fintech Week 2026」が開催されます。

その関連イベントとして、日本の金融市場データの主要なプロバイダーである株式会社ＪＰＸ総研（以下「JPX総研」）及び株式会社QUICK、AIデータクラウド企業のSnowflake合同会社の共催で、「AI時代の金融データ利活用最前線 QUICK×JPX総研×Snowflake共同セミナー」を開催する運びとなりました。

本セミナーでは、金融機関の皆様がどのように生成AIで金融データを活用し、課題を解決しているのか、また、データベンダーやプラットフォーマーが金融機関の生成AI実装をどのように支援しているのか、実際の事例を交えてご紹介します。

JPX総研セッションでは、日本取引所グループにおけるAI領域での取組みやAIを活用した新規サービスについてご紹介いたします。

データ駆動型イノベーションの可能性を、参加者の皆様とともに探求し、金融業界の新たな価値創造に向けたヒントを提供する場となります。ぜひご参加ください。

セミナーの詳細やお申込みにつきましては、以下リンクをご参照ください。

■プログラム・お申込みフォーム（外部リンク）

https://corporate-quick.satori.site/20260304_seminar/contact

■（参考）Japan Fintech Week公式ウェブサイト（外部リンク）

https://www.fsa.go.jp/policy/japanfintechweek/2026/index.html

お問合せ

株式会社ＪＰＸ総研 フロンティア戦略部

E-mail：inf_dev@jpx.co.jp

株式会社ＪＰＸ総研（日本取引所グループ）

ＪＰＸ総研は、日本取引所グループにおいて、市場全体の機能強化及び効率化に繋がるマーケット・サービスの創造を追求することを目的に、取引所ではない子会社として新たに設立されました。

ＪＰＸ総研では、データやテクノロジーを活用したデジタル事業やネットワーク事業の強化を進め、事業の多角化やサービスの高度化を推進します。

