麻辣湯専門店『 菜彩麻辣湯（サイサイマーラータン）』 より辛くない『 トリュフ香る白の発酵豆乳スープ～ コラーゲン入り～』 が新登場！
株式会社LIFEstyle
『トリュフ香る白の発酵豆乳スープ～コラーゲン入り～』 通常のスープから+\150で変更可能
50種類の具材をショーケースからチョイス！
株式会社LIFE style（本社大阪市北区）は『医食同源』『身土不二』をテーマにした『菜彩麻辣湯（サイサイマーラータン）』より『トリュフ香る白の発酵豆乳スープ～コラーゲン入り～』が新登場！
低カロリーで植物性タンパク質たっぷりの豆乳×発酵パワーの塩麹×飲む美容液とも呼ばれるコラーゲンをブレンドした美肌効果も期待でき辛いものが苦手な方も楽しめる『トリュフ香る白の発酵豆乳スープ～コラーゲン入り～』が新登場！香りを楽しむ『トリュフオイル』で仕上げるちょっと贅沢なスープは通常スープから＋150円で変更可能です。
新鮮な野菜を中心とした約50種類のトッピングからお好みの具材をチョイス！もちろん辛さも0辛～5辛までお選びいただけ組み合わせは無限大！選べる辛さ調整で気分や体調に合わせて自分だけの『麻辣湯』をお楽しみいただけます。
さらに太帯春雨のモチモチと細春雨のツルツルを両方ともお楽しみいただけるハーフ＆ハーフに無料で変更可能！
低カロリーで栄養価の高い新作『トリュフ香る白の発酵豆乳スープ～コラーゲン入り～』を是非お楽しみください♪
■店舗情報
店舗名 ：菜彩麻辣湯 梅田
業態 ：麻辣湯専門店
住所 ：大阪府大阪市北区芝田1-6-6
TEL ：06-6372-5012
営業時間：11：00 ～ 22：00
定休日 ：無休