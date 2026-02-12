【福岡・ホテル×アート】大浴場で「ととのう」没入型デジタルアート体験

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

地域とつながり、居心地の良いサードプレイスを提供する「クロスライフ博多天神」（所在地：福岡市中央区、総支配人：高橋 信晴）は、大浴場の空間演出を刷新し、福岡を拠点に活動する映像アーティスト・Yuri Mizokami氏が手がけたオリジナル3D映像作品『Transition（移ろい）』の放映を、本日より開始します。

『Transition（移ろい）』の放映イメージ

本プロジェクトは、「地域とのつながり」を掲げるクロスライフが、福岡のアーティスト・クリエイターと共に新たな宿泊価値を創出する取り組みの一環です。クロスライフ博多天神では、これまでも大浴場においてヒーリング効果のあるデジタルアートを取り入れ、くつろぎの時間を提供してきました。

今回の刷新では、その取り組みをさらに進化させ、大浴場を“自分自身に立ち戻るための空間”として捉え直しました。福岡出身のアーティストを起用し、感性や表現力を活かした映像作品を通じて、日常から静かに切り替わる時間を演出します。

作品は、自然や光、時間の移ろいをモチーフに構成されています。湯に身を委ねながら没入できる、穏やかで余白のある映像体験。フィンランドの自然音と3D映像が溶け合い、心身がゆるやかに整っていく感覚へとみなさまを導きます。

クロスライフは、誰にとってもわが家のように自分らしくいられる「My 3rd Place」をブランドプロミスに掲げています。本プロジェクトを通じて、訪れるたびに「おかえりなさい」と迎えられる、お気に入りの場所としての価値を育んでまいります。

北欧の自然から着想を得た「癒し」の15分間、3D映像『Transition』について

本作品は「ナチュラル・ヒーリング」をテーマにした約15分間のアンビエント（環境的）作品です。

Mizokami氏がフィンランド滞在中の実体験である景色からインスピレーションを得て制作しました。湯船に浸かりながら眺めることを想定し、あえて解像度を落とした粒子のような質感で、水面のゆらぎと共鳴する没入感を表現しました。

映像に合わせる音楽は、現地で収録したフィールドレコーディング素材を使用しており、フィンランドの環境音や、イタリア・シチリア島の教会で録音された歌声などをサンプリングし、水が跳ねるような心地よいリズムで構成しています。

作品名：Transition

アーティスト：Yuri Mizokami

コーディネート：Artist Cafe Fukuoka

放映期間：2026年2月12日（木）～

放映場所：クロスライフ博多天神 大浴場（福岡県福岡市中央区春吉3-6-5）

Yuri Mizokami / 3D visual & sound アーティスト

福岡出身。桑沢デザイン研究所卒。

東京の大手設計会社で空間デザイナーとして10年勤めたのちNYに渡米、 アートや音楽に触れフィールドを広げ、３Dアーティストとして立体的な視覚表現をはじめ、様々なサウンドを用いてリズムを軸においた音楽制作にも取り組む。

視覚、聴覚それぞれのアプローチから広がりのある空間的なヴィジョン、デジタルの幻想的な表現を得意としている。

主な展示：2025年7月 ACF公募展示「Twilight」福岡 、11月 Valoilmio2025 光の祭典「Twilight vol.2」フィンランド、2026年2月開催 Screens Contextualized 選出 DIG SHIBUYA 東京、また国内外アーティストのEPジャケットやクラブベニューのアートワークなども手掛ける。

CROSS Life（クロスライフ）について：

CROSS Lifeは、シスターブランドのCROSS HOTELのDNAである「地域とのつながり」を引き継いだカジュアル・ライフスタイルブランド。いつ来ても「おかえりなさい！」と声をかけられる身近な存在として、わが家のような居心地の良いサードプレイスをご提供します。人と人をつなげ、人と地域をむすび、視野をひろげる、誰にとっても「自分らしくいられるお気に入りの場所」。それが、CROSS Lifeです。

CROSS Life 公式ウェブサイト： https://mycrosslife.jp/

CROSS Life Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/crosslife_jp_official/

クロスライフ博多天神について：

クロスホテル博多天神は、博多と天神地区の繁華街の間にありながら、 人々の暮らしが息づくヒューマンスケールな街並みが広がる場所に位置します。中に入ると「博多祇園山笠」や「天神」「中洲」など、地元福岡の活気や豊かさを感じさせながらも、独創性あふれるアートがゲストをお迎え。1つの街にさまざまな表情が同居する"福岡"の多様性を表現したデザインが個性的であり、独自の世界観を作り上げています。ホテル内には、レストラン、大浴場、サウナなど、自分らしい過ごし方ができる施設が整っています。活気あふれる福岡の街が作り出すエネルギー（森、空、雲、光、水、生命）をデジタルアートで表現した大浴場は、旅に新たなインスピレーションを与えてくれます。

クロスライフ博多天神 公式ウェブサイト：https://crosslife-hakatatenjin.orixhotelsandresorts.com/

ORIX HOTELS & RESORTS（オリックス ホテルズ＆リゾーツ）について：

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。2026年7月には「クロススイーツ東京浅草」を新規開業予定で、北は北海道から南は福岡、大分まで計6ブランドにて15の旅館・ホテルを展開してまいります。

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト： https://www.orixhotelsandresorts.com/

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/