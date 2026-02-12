パーソルが全面協力した書籍「お仕事やりがい図鑑」（全6巻）を刊行

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：和田 孝雄）は、当社のFR推進室が全面協力した、世の中の仕事やそのやりがいを紹介する「お仕事やりがい図鑑」（全6巻）を株式会社Gakkenより刊行することをお知らせします。

パーソルグループは「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げ、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、将来世代を重要なステークホルダーと位置づけ、対話を強化する「FR（Future Generations Relations）」活動を推進しています。その一環として、このたび、弊社のFR推進室が全面協力した「お仕事やりがい図鑑」（全6巻）を株式会社Gakkenより刊行することとなりました。「お仕事やりがい図鑑」は、世の中にはどんな仕事があるのか、その仕事のやりがいはどこにあるのか、ダイナミックなイラスト図解で解説されたシリーズで、全6巻で掲載された職業は300種類以上。有名な職業の意外な一面、有名ではないが魅力的な職業など、新たな出合いがあるシリーズとなります。

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、本取り組みをはじめ、新しいはたらき方の促進など「はたらく」に関するさまざまなサービスを通じて、グループビジョンである「はたらいて、笑おう。」の実現を目指してまいります。

■FR活動について

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、より良い社会をデザインしていくために、Well-beingという概念と新指標をこれからの時代の社会アジェンダにしていくことを目的とした企業コンソーシアム「Well-being Initiative」に参画しています。FR活動は、「Well-being Initiative」参画企業が連携した取り組みで、将来世代を重要なステークホルダーと位置づけ、Well-being推進ならびに対話の強化を推進しています。パーソルグループでは「はたらくがワクワクする未来」を将来世代との対話のテーマとし、FR活動を展開しています。これまでも「未来のはたらく大人たち（将来世代）」に向け、将来、自分で自分の「はたらく」を選択できる大人になってほしいと考え、キャリア教育やプログラミング教育、仕事の体験機会の提供などを行ってきました。今後は、こうした活動をさらに強化するとともに、将来世代との対話などを通じて収集した意見や考えを経営に取り入れ、グループビジョン「はたらいて、笑おう。」の実現につなげてまいります。

■FR推進室 馬場 瑞紀のコメント

「お仕事やりがい図鑑」の刊行にあたり、私たちが何よりも大切にしたのは、子どもたちが「はたらく」ことを自らの可能性や興味関心を広げていくための「前向きな選択肢」として感じてほしいという想いでした。子どもたちと日々向き合う中で、「将来は何になりたいの？」という何気ない問いが、時にプレッシャーや不安につながってしまう場面も少なくありません。私たちは、早く答えを出すことよりも、多様な仕事や価値観に触れながら「考えてもいい」「迷ってもいい」と思えるような、心の余白を持つことも大切だと考えています。

社会には実に多様な仕事があり、その一つひとつに、数字や肩書きだけでは測れない「やりがい」や「意味」が宿っています。仕事のリアルな姿や、そこではたらく人の想いに触れることは、子どもたちが自分自身と向き合い、「自分はどんな未来を描きたいのか」を考える大切なきっかけになるはずです。本シリーズを通じて伝えたかったのは、正解となる職業や生き方があるのではなく、一人ひとりが自分なりの価値観を持ち、自らの意志で未来を選んでいけるということです。この「お仕事やりがい図鑑」が、子どもたちにとって自身の「はたらく」を思い描く最初の一歩となることを願っています。そして、誰もが自分らしい「はたらいて、笑おう。」を見つけていける社会を、将来世代と共に創っていきたいと考えています。

■書籍概要について

書名：「お仕事やりがい図鑑」

編集：Gakken

定価：各巻3,085円（税込）

発売日：2026年2月5日（木）

URL：https://hon.gakken.jp/series/お仕事やりがい図鑑(https://hon.gakken.jp/series/%E3%81%8A%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%82%84%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%84%E5%9B%B3%E9%91%91)

