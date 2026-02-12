【稚内カントリークラブ】2026年度 年次会員の新規募集を開始 ★会員料金、LINE無料プレー企画など特典充実★

明海グループ株式会社

稚内カントリークラブ（所在地：北海道稚内市）は、2026年度の年次会員募集を開始いたしました。募集期間は2026年5月31日まで、入会金は22,000円（税込）。会員の皆様には、会員限定料金でのプレーをはじめ、複数の特典をご用意しています。

年次会員制度は、地域におけるゴルフ環境の活性化と利便性向上を目的に運用しており、毎年多くの皆さまからご好評をいただいている制度です。会員料金でのラウンド、LINE無料プレー企画、提携コースでの優待など、シーズンをお得に楽しめる特典を多数取り揃えています。

稚内CCの2026年シーズン営業予定は、ゴルフコースが5月1日（金）から11月8日（日）まで（天候により変更の可能性あり）、練習場は4月18日（土）にオープン予定となっております。

■2026年度 年次会員特典

- 全日 会員料金でプレー全日6,100円。70歳以上は利用税免除でさらに400円引き。- LINE無料プレー企画稚内CC年次会員かつ稚内CC公式LINEにお友達登録された方限定で、プレー5回分のポイントでセルフプレー1回無料券を進呈！プレーポイントは営業期間中は繰り返し貯めることができ、特典の無料プレー券は全日利用が可能です（2026年度営業期間中に限り）。- 提携コース割引グループゴルフ場の「ウィンザー・グレートピーク・オブ・トーヤ（北海道洞爺湖町）」「早来カントリー倶楽部（北海道安平町）」にて会員料金でプレー可能。日本最北端の本格リンクスコース｜稚内の自然が生み出すゴルフの原風景

■お申込み・お支払い方法

◆ ゴルフ場クローズ期間 （2026年4月まで）

１. お申込書の提出方法

お申込書はサフィールホテル稚内にお持ちいただくか、FAX・郵送にてご提出ください。

・FAX：0162-23-8112

・郵送：〒097-0023 北海道稚内市開運1丁目2番2号 サフィールホテル稚内

２. 入会金のお支払い方法

FAX・郵送の場合は、下記の指定口座へお振込みをお願いいたします。

サフィールホテル稚内にてご提出される場合は、現金またはクレジットカードにてお支払いください。

◆ ゴルフ場営業期間 （2026年5月以降）

フロントへお申込書をご提出のうえ、現金またはクレジットカードにてお支払いください。

◆ 振込口座

・稚内信用金庫 本店（普通）0078044

・口座名義：株式会社稚内観光開発

■稚内カントリークラブとは

▪日本最北端のリンクス”稚内カントリークラブ”

北海道・稚内市に位置する稚内カントリークラブは、海岸沿いに位置し、人工的な整地はせず吹さらしの草原に海からの風が常に吹く、日本最北端のリンクスコース(*注1)として知られています。

▪本場スコットランドを彷彿とさせる本格的なリンクスコース

稚内カントリークラブの全18ホールは、リンクスの特長である起伏に富んだフェアウェイやバンカー配置等、自然の地形を活用した設計がなされています。ゴルフ発祥の地スコットランドを彷彿とさせる、広大な土地に広がる遮るものが少ないコースは、海風の影響を強く受けるため、風を読みながら戦略的にプレーする必要があります。初心者は風向きを計算に入れたショットの難しさを実感でき、上級者にとっては腕前を試す絶好の環境です。大自然を満喫できることが魅力の北海道のゴルフ場の中でも、特に風と大地との対話を必要とする、唯一無二のプレー体験を提供しています。

▪絶景と好アクセス、両方OKなロケーション

稚内カントリークラブのもう一つの大きな魅力は、北海道ならではの壮大な景色とアクセスの良さ、両方がそろったロケーションです。

プレー中は地理的特性を活かしたコースから、季節や時間帯によって異なる自然の美が味わえます。天候に恵まれた日には青く澄んだ空と緑の大地に利尻富士が美しく映え、その光景は多くのゴルファーから高い評価を受けています。

稚内空港から車で約2分という抜群のアクセスも、稚内カントリークラブが支持される理由のひとつです。遠方からのゴルファーにとって移動の負担が少なく、快適にゴルフを楽しむことができます。

注1:自社調べ。2026年2月時点に存在するリンクスコースとして。

◼️お申し込み・お問い合わせ

《ゴルフ場クローズ期間》

サフィールホテル稚内 TEL：0162-23-8111

公式サイト：https://www.surfeel-wakkanai.com

《ゴルフ場営業期間》

稚内カントリークラブ TEL：0162-26-2821

公式サイト：https://wakkanai-cc.com/