テレビ東京、IPプロデュース企業Mintoに戦略的出資 ― デジタル×海外展開でアニメなどのIP収益化を加速 ―

株式会社テレビ東京ホールディングス

株式会社テレビ東京（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉次弘志 以下、当社）は、IP（知的財産）価値の最大化を目的とした成長戦略の一環として、マンガ‧アニメ‧キャラクターなどのIPを起点に企画‧制作から海外流通まで手掛けるIPプロデュース会社である株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役社長：水野 和寛 以下、Minto）が実施する第三者割当増資を引き受け、5億円を出資することを決定しました。Mintoが持つ東南アジアを中心とした事業基盤とデジタル領域でのマネタイズ力を活用して、当社が保有するアニメ作品などの豊富なIP資産の収益力を強化し、成長力を引き上げます。

戦略的出資の目的

当社は、グループ長期ビジョン「テレ東VISION2035」においてコンテンツ価値の最大化をめざす「CaaS（Contents As A Service）戦略※」を掲げ「まだ見ぬおもしろいコンテンツ」をグローバルに展開することを打ち出しています。近年、アニメやドラマ、乳幼児向けの自社IP「シナぷしゅ」といった当社コンテンツの国内外での需要は拡大しており、海外展開やデジタル領域でのマネタイズ機能の整備が成長の課題となっていました。

Mintoは、マンガ・アニメ・キャラクターなどのIPを起点に、企画・制作からデジタル展開、海外流通までを手掛けるIPプロデュース会社です。タイ・ベトナムに現地法人を置き東南アジア全域で事業を展開しており、当社のIPビジネスを補完する戦略的パートナーとして最適であると判断しました。当社は2022年に、映像配信事業を手掛けるベトナムのPOPS Worldwideと資本業務提携をして、ファミリー層向けにアニメを中心にIPコンテンツを提供してきましたが、今回のMintoとの資本業務提携を通じて海外での事業展開を一層加速します。

当社はアニメをはじめとするコンテンツを活用した配信や商品化、ゲーム化等を成長エンジンとして位置付けております。本資本業務提携を通じて、当社は東南アジアにおけるIP展開の拠点機能を獲得し、Mintoの販路・人材ネットワークを活用することで、当社の「シナぷしゅ」等のコンテンツIPの海外販売を拡大してまいります。

テレビ東京は、長期ビジョン「テレ東 VISION2035」において、コンテンツ価値の最大化をめざすCaaS戦略を掲げ、コンテンツIPを起点とした多角的なマネタイズを推進しています。グループの持続的成長に向けて十分なシナジー効果が見込めると判断すれば、企業との資本業務提携や買収を積極的に進めていく方針です。

※CaaS（Contents As A Service）戦略

多様な価値観を持つユーザーに向けてコアに刺さるIPコンテンツを創り、そこを起点に放送、配信、 商品化（MD）、イベントなどの「経済圏」を多角的に構築すること

◆株式会社テレビ東京 取締役 アニメ、国際事業担当 廣部琢之 コメント

Mintoとのパートナーシップで、お互いの強みを活用し、デジタルとグローバル展開で連携し、成長を加速できる体制を構築してまいります。アニメ、「シナぷしゅ」、ドラマなど国内、海外でより広く、深く楽しんでいただけるように、ファン、コンテンツホルダー、お取引先の皆様の期待に応え、感動を届けてまいります。

◆株式会社Minto 代表取締役 水野和寛 コメント

様々なコンテンツを国内外へ展開するテレビ東京と資本業務提携の機会を頂き大変嬉しく思います。当社が持つIPマーケティング、ショートコンテンツ制作、デジタルプラットフォーム開発、海外・アジア拠点でのIP展開などのノウハウを、テレビ東京のIPと組み合わせ様々な事業の展開ができると考えます。両社の提携が、日本エンターテインメントの未来を広げる一助になるよう邁進してまいります。

<スケジュール>

2026/1/30 募集株式の総数引受契約の締結（総額4億9,995万円）

2026/2/18 クロージング（予定）

＜株式会社Ｍｉｎｔｏ 会社概要＞

商号 株式会社Minto

代表 水野 和寛

所在地 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

設立 2011年8月（株式会社Mintoへ商号変更・2022年1月）

資本金 1億円

従業員数 141人（国内102人、タイ23人、中国3人、ベトナム13人）

主要業務 マンガ・アニメ・キャラクターIPビジネス支援、プロデュース事業



マンガ‧アニメ‧キャラクターなどのIPを起点に 、企画‧制作からデジタル海外流通まで手掛けるIP プロデュース会社。自社のスタンプの累計ダウンロード数は50億件越えで世界1位。「うさぎゅー ん！」等の自社キャラクター開発、ショートドラマアプリ「FANY :D」等のデジタルプラットフ ォーム、Webtoon（デジタルコミック）のアニメ化、海外3法人での IP グローバル展開など、 様々な事業を展開。