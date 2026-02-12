【名古屋グランパス】KOMEHYO×名古屋グランパス「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」の開幕を盛り上げる特別外装がKOMEHYO名古屋本店本館に登場！

株式会社名古屋グランパスエイト

パートナーの株式会社コメ兵様（以下、「KOMEHYO」）が、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の開催を祝して、2月13日(金)~3月5日(木)の期間、KOMEHYO名古屋本店本館（愛知県名古屋市中区大須）に期間限定のオリジナル外装を施すほか、AR機能で名古屋グランパスの選手と一緒に撮影できる期間限定スマートフォン用オリジナルフォトフレームがお楽しみいただけるQRコードを設置し、大須から名古屋グランパスへ力強い後押しをいただきます。

また、試合会場では「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ版 選手なりきりフォトパネル」を特別設置し、ホームゲームを盛り上げていただきます。

ぜひこの機会にKOMEHYO名古屋本店本館やスタジアムにお越しいただき、この期間だけの特別な瞬間をお楽しみください！

【店舗外装】

■場所：KOMEHYO名古屋本店本館

■期間：2026年2月13日（金）~3月5日(木)

KOMEHYO名古屋本店本館の外装イメージKOMEHYO名古屋本店本館の外装イメージ

【期間限定スマートフォン用オリジナルフォトフレーム】

店舗外観に設置されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、AR機能で名古屋グランパスの選手と一緒に撮影できる、スマートフォン専用のオリジナルフォトフレームをお楽しみいただけます。誰と出会えるかはその時のお楽しみです！

・QRコード掲出場所：KOMEHYO 名古屋本店本館 万松寺通り側

【選手なりきりフォトパネル】

■設置試合／場所

・2月8日（日）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第1節 清水エスパルス＠豊田スタジアム

・2月21日（土）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第3節 V・ファーレン⾧崎＠豊田スタジアム

・3月14日（土）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第6節 ヴィッセル神戸＠豊田スタジアム

・3月18日（水）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第7節 サンフレッチェ広島＠豊田スタジアム

・4月4日（土）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第9節 セレッソ大阪＠豊田スタジアム

・4月19日（日）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第11節 アビスパ福岡＠パロマ瑞穂スタジアム

・4月29日（水・祝）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第13節 ファジアーノ岡山＠パロマ瑞穂スタジアム

・5月6日（水・休）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第15節 ガンバ大阪＠豊田スタジアム

・5月10日（日）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第16節 京都サンガＦ.Ｃ.＠豊田スタジアム

「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ版 選手なりきりフォトパネル」イメージ

■株式会社コメ兵 会社概要

会 社 名 : 株式会社コメ兵

代 表 者 : 代表取締役社長 山内 祐也

本社所在地 : 愛知県名古屋市中区大須3丁目25番31号

U R L : https://komehyo.co.jp

事業内容 : https://www.komehyo.co.jp/s_pages/company/

『リレーユースを思想から文化に』のビジョン実現のため、全国にリユースの販売および買取店舗を展開。

専門の鑑定士とAIなどのリユーステックによる真贋判定や品質チェック、商品メンテナンスなどを丁寧におこなうことで、独自に仕入れた商品に信用をのせ市場に提供しています。