熊谷市「くまぴあ」で最先端の映像分析ツールを活用し“考える力を育む”NTT東日本埼玉事業部・RB大宮アルディージャ サッカー教室を開催！

熊谷市、NTT東日本株式会社埼玉事業部（以下、NTT東日本）、株式会社SPLYZA（以下、SPLYZA）、RB大宮株式会社（以下、RB大宮アルディージャ）は、地域スポーツ振興と子どもたちの健全な育成を目的に、ICT技術を取り入れた「NTT東日本埼玉事業部・RB大宮アルディージャ サッカー教室」を2026年2月11日（水・祝日）、熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」（以下、「くまぴあ」）にて開催しました。

本教室は、参加した子どもたちが自分の実際のプレイ映像を客観的に振り返り、課題発見から解決まで主体的に取組むことでスキル向上とチーム力強化を目指すもので、熊谷市内のサッカー教室では初の取組です。

＜当日の様子>

AIカメラで撮影されたプレイ映像と分析ツールを活用して振り返りプレイについて子どもたち自身が考え話し合う様子グループ・ディスカッションの内容を発表する子どもたち寒い中でも元気に参加してくれた子どもたち

1.背景・きっかけ

「NTT東日本 埼玉事業部・RB大宮アルディージャ サッカー教室」は、毎年、RB大宮アルディージャの元選手などの普及部コーチの指導を直接、地域の子どもたちに受けていただけるものとしてNTT東日本が主催し、2023年からはスポーツテックを導入した従来とは異なる新しいサッカー教室を、埼玉県内各地域で実施※1しており、今年度は10月、11月、12月に続き、4回目の開催となりました。

今年度のサッカー教室の締めくくりとなる今回は、AI技術を活用し、試合中継さながらの映像を自動撮影するAIカメラが設置された「くまぴあ」で実施し、SPLYZAの映像分析ツールを活用しました。「くまぴあ」のAIカメラは、地域スポーツの振興とスマートシティの推進を目的に、2025年1月17日（金）に締結した熊谷市における「産学官連携による映像分析を用いた地域スポーツ活性化に関する共同研究協定書※2」に基づきスポーツDXソリューションとして設置され、2025年10月1日より熊谷市で本格運用が開始されました。

2.本施策の特徴

試合形式のトレーニングを撮影した映像を見ながら、プレイの改善について子どもたち自らがディスカッション・RB大宮アルディージャ普及部コーチがフィードバック・指導などの振り返りを実施。指導内容への理解を深めることだけでなく、子どもたち自身がプレイを客観的に見ることで課題発見・解決力を養い”考える力”を身に付けることを目的としています。

- サッカー教室当日の実際のプレイ映像を「くまぴあ」に設置のAIカメラ「STUDIUM TUBE」※3で撮影- SPLYZAの映像分析ツール「SPLYZA Teams」※4で分析し、その映像を見ながら、子どもたちのディスカッション、コーチによる指導を実施- AIカメラで撮影した映像はダウンロード※5して参加者の個人練習などでも活用可能

※4 SPLYZA 「SPLYZA Teams」：選手自ら「課題発見」から「課題解決」までを行うための、映像分析ツールhttps://products.splyza.com/teams/

「くまぴあ」に設置したAIカメラで撮影した映像を視聴・ダウンロードできる「くまぴあチャンネル」の画面イメージ映像分析ツール「SPLYZA Teams」(スプライザ チームズ)の画面イメージ

サッカー教室開催概要

日時 ：2026年2月11日（水・祝日）9：00～14：30

場所 ：熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」人工芝コート（埼玉県熊谷市原島315番地）

参加者 ：小学5年生～6年生 25名

講師 ：RB大宮アルディージャ普及部コーチ8名（石亀、伊東、宮澤、早乙女、須賀、信太、五戸、堀田）

今後の展開

今後も、映像分析等のICT技術を活用したスポーツの新たな学習スタイルの体験を通じて、子どもたちがより楽しく技術向上に取組める教室・環境づくりを目指すとともに、熊谷市内の地域スポーツ振興における新たな価値創造にも貢献してまいります。

