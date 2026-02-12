【ホテル近鉄ユニバーサル・シティ】彩りあふれる春のごちそう時間を満喫しよう『スプリンググルメフェア』開催

株式会社近鉄・都ホテルズ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」(所在地：大阪市此花区島屋6-2-68)は、2026年3月1日（日）から5月6日（水・振休）までの期間、『スプリンググルメフェア』を開催します。

スプリンググルメフェア

ライブキッチンでは、大人気の「国産牛肉の鉄板焼き」をはじめ、トマトやクリームベースの3種類の「パスタ」やふわふわのたまごが乗った「オムライス デミグラスソース」をご提供。ライブキッチンならではの音や香りとともに、出来たての味をご堪能いただけます。

デザートコーナーには、旬のいちごを使った「ミルクレープ」や「ロールケーキ」、さつまいもを混ぜて自分好みの甘さで楽しめる「スイートポテト」も登場します。

また、4月29日（水・祝）から5月6日（水・振休）までのゴールデンウィーク期間は、特別メニューとして、通常のブッフェ内容に加え、大阪名物の「串カツ」や「にぎり寿司」もお楽しみいただけます。

春らしい彩りと賑わいに包まれた空間で、心はずむひとときをお過ごしください。

■レストラン「イーポック」

『スプリンググルメフェア ～彩りあふれる春のごちそう時間～ 』

・通常期間

【期間】2026年3月1日（日） ～ 4月28日（火）

【時間】17：30 ～ 21：30（最終入店 21：00）

【料金】大人（中学生以上）6,000円 / 小学生2,500円 / 4歳～小学生未満 1,000円 / 3歳以下無料

アルコール飲み放題（2時間制）2,000円

・ゴールデンウィーク期間

【期間】2026年4月29日（水・祝） ～ 5月6日（水・振休）

※期間限定で「串カツ」「にぎり寿司」をご提供

【時間】17：30 ～ 21：30（最終入店 21：00）

【料金】大人（中学生以上）6,500円 / 小学生3,000円 / 4歳～小学生未満 1,000円 / 3歳以下無料

アルコール飲み放題（2時間制）2,000円

【メニュー例】

国産牛肉の鉄板焼き / ローストポークベリー入りヴァンルージュソース / サーモンと菜の花のフリットアイオリソース / 白身魚のソテー実山椒ソース / ポルチーニ入りきのこのクリームパスタ / あさりと青のりのパスタ / サーモンとグリル野菜のトマトソースパスタ / オムライスデミグラスソース / ひとくちチキンカツ ノワゼットバターソース / ミックスパエリア / 彩りベジブッフェ / カポナータ / エスカベッシュ / あたたかいスイートポテト / いちごムース / いちごミルクレープ / いちごロールケーキ / いちごまるごとゼリー 等

★出来たてパスタの食べ比べもブッフェの醍醐味！

ライブキッチンでは、シェフおすすめの「3種類のパスタ」をご用意し、出来たての味わいを食べ比べでお楽しみいただけます。

ポルチーニ入りきのこのクリームパスタ

ポルチーニ茸の芳醇な香りを生かした濃厚な「ポルチーニ入りきのこのクリームパスタ」をはじめ、魚介の旨みをたっぷり含んだあさりに、香り高い青のりを合わせた「あさりと青のりのパスタ」は、出汁の風味が際立つ一品。

そのほか、ふっくら焼き上げたサーモンとグリル野菜を爽やかなトマトソースで仕上げた「サーモンとグリル野菜のトマトソース」もラインナップします。

ライブキッチンならではの出来たてパスタをぜひご堪能ください。

★春を楽しむ甘酸っぱいストロベリースイーツ

デザートコーナーには、旬のいちごを使った、彩り豊かなストロベリースイーツをご用意します。

しっとりとしたクレープ生地を何層にも重ねた「いちごのミルクレープ」、軽やかなスポンジとなめらかなクリームにいちごの風味が広がる「いちごのロールケーキ」、みずみずしいいちごをそのまま閉じ込めた、見た目も可愛らしい「いちごまるごとゼリー」など、ティータイムを華やかに彩るスイーツが揃います。

さらに、大人気のソフトクリームコーナーには、季節限定フレーバーとして、「あまおう」が登場。いちごスイーツと組み合わせて、春ならではの味わいをお楽しみください。

★みんなが笑顔になれるHAPPYなスイーツとドリンクが登場！

ストロベリースイーツ

3月8日は「国際女性デー（女性の生き方を考える日）」。男女ともにジェンダー平等について考え、アクションする日です。

ホテル近鉄ユニバーサル・シティでは、すべての人がHAPPYに過ごせるよう願いを込め、シンボルカラーのハッピーイエロー（幸せの黄色）を取り入れた、期間限定（3月1日～3月31日）メニューをご用意します。

デザートコーナーには、ほんのり香ばしく、しっとり食感が楽しめる「HAPPY YELLOW ベイクドドーナッツ」が登場。ハッピーイエローカラーのチョコレートがティータイムを明るく彩ります。

またドリンクとして、パッションフルーツの爽やかな味わいが特徴のカクテル「HAPPY YELLOW パッション」（800円）と、オレンジの酸味にカシスの甘みを合わせたノンアルコールカクテル「HAPPY YELLOW スカッシュ」（650円）の2種類をご用意します。

★大阪名物「串カツ」を揚げたてで

HAPPY YELLOW ベイクドドーナッツHAPPY YELLOW カクテル

4月29日（水・祝）～5月6日（水・振休）のスペシャル期間は、ライブキッチンに「串カツ」が登場します。

大阪名物「串カツ」

ぷりぷりとした食感が人気の「エビ」、淡白ながらも上品な旨みが広がる「あんこう」をはじめ、シャキッとした歯ざわりと粘りのある食感が楽しい「オクラ」、揚げることで香ばしさと伸びる食感が際立つ「もち」など、シェフこだわりのバラエティ豊かな串カツをご用意。

目の前で揚げる、サクサクの衣にソースをたっぷりつけて、揚げたてならではの美味しさをお楽しみください。

【ご予約・お問い合わせ】

レストラン「イーポック」

TEL.06-6465-6030（10：00～21：00）

レストラン「イーポック」

※写真はすべてイメージです。

※表示料金には消費税、ソフトドリンクは含まれます。

※メニューや日時は予告なく変更する場合があります。

※食物アレルギーをお持ちのお客さまは、予め係にお申し出ください。

詳細はこちら :https://www.miyakohotels.ne.jp/hotel-kintetsu/restaurant/

ホテル近鉄ユニバーサル・シティについて

ホテルを出ればすぐゲート！ユニバーサル・スタジオ・ジャパンまで徒歩約1分のオフィシャルホテル。

パークをイメージした館内は興奮と感動でいっぱい。パークの人気者セサミストリートをモチーフとした「ユニバーサル・セサミストリート・デザイン・フロア」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル唯一のコンセプト・フロア。このほか、大きな窓で開放感に溢れ、まるでパークにいるような景色を楽しめるスタジオビュールームなどが人気です。

25周年を迎える本年は、「Colorful Pop Journey ～25 Years of Smiles～」をテーマに、これまでの思い出に「ありがとう」を、そしてこれからの旅に「ワクワク」をお届けします。

公式HP https://www.miyakohotels.ne.jp/hotel-kintetsu/

公式Instagram https://www.instagram.com/hotelkintetsu_universalcity/

公式Facebook https://www.facebook.com/hotelkintetsuuniversalcity

ホテル外観セサミストリート・ワクワク・ファン・ルーム

ホテル近鉄ユニバーサル・シティは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

