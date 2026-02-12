【ホテル近鉄ユニバーサル・シティ】彩りあふれる春のごちそう時間を満喫しよう『スプリンググルメフェア』開催
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」(所在地：大阪市此花区島屋6-2-68)は、2026年3月1日（日）から5月6日（水・振休）までの期間、『スプリンググルメフェア』を開催します。
スプリンググルメフェア
ライブキッチンでは、大人気の「国産牛肉の鉄板焼き」をはじめ、トマトやクリームベースの3種類の「パスタ」やふわふわのたまごが乗った「オムライス デミグラスソース」をご提供。ライブキッチンならではの音や香りとともに、出来たての味をご堪能いただけます。
デザートコーナーには、旬のいちごを使った「ミルクレープ」や「ロールケーキ」、さつまいもを混ぜて自分好みの甘さで楽しめる「スイートポテト」も登場します。
また、4月29日（水・祝）から5月6日（水・振休）までのゴールデンウィーク期間は、特別メニューとして、通常のブッフェ内容に加え、大阪名物の「串カツ」や「にぎり寿司」もお楽しみいただけます。
春らしい彩りと賑わいに包まれた空間で、心はずむひとときをお過ごしください。
■レストラン「イーポック」
『スプリンググルメフェア ～彩りあふれる春のごちそう時間～ 』・通常期間
【期間】2026年3月1日（日） ～ 4月28日（火）
【時間】17：30 ～ 21：30（最終入店 21：00）
【料金】大人（中学生以上）6,000円 / 小学生2,500円 / 4歳～小学生未満 1,000円 / 3歳以下無料
アルコール飲み放題（2時間制）2,000円
・ゴールデンウィーク期間
【期間】2026年4月29日（水・祝） ～ 5月6日（水・振休）
※期間限定で「串カツ」「にぎり寿司」をご提供
【時間】17：30 ～ 21：30（最終入店 21：00）
【料金】大人（中学生以上）6,500円 / 小学生3,000円 / 4歳～小学生未満 1,000円 / 3歳以下無料
アルコール飲み放題（2時間制）2,000円
【メニュー例】
国産牛肉の鉄板焼き / ローストポークベリー入りヴァンルージュソース / サーモンと菜の花のフリットアイオリソース / 白身魚のソテー実山椒ソース / ポルチーニ入りきのこのクリームパスタ / あさりと青のりのパスタ / サーモンとグリル野菜のトマトソースパスタ / オムライスデミグラスソース / ひとくちチキンカツ ノワゼットバターソース / ミックスパエリア / 彩りベジブッフェ / カポナータ / エスカベッシュ / あたたかいスイートポテト / いちごムース / いちごミルクレープ / いちごロールケーキ / いちごまるごとゼリー 等
★出来たてパスタの食べ比べもブッフェの醍醐味！
ライブキッチンでは、シェフおすすめの「3種類のパスタ」をご用意し、出来たての味わいを食べ比べでお楽しみいただけます。
ポルチーニ入りきのこのクリームパスタ
ポルチーニ茸の芳醇な香りを生かした濃厚な「ポルチーニ入りきのこのクリームパスタ」をはじめ、魚介の旨みをたっぷり含んだあさりに、香り高い青のりを合わせた「あさりと青のりのパスタ」は、出汁の風味が際立つ一品。
そのほか、ふっくら焼き上げたサーモンとグリル野菜を爽やかなトマトソースで仕上げた「サーモンとグリル野菜のトマトソース」もラインナップします。
ライブキッチンならではの出来たてパスタをぜひご堪能ください。
★春を楽しむ甘酸っぱいストロベリースイーツ
デザートコーナーには、旬のいちごを使った、彩り豊かなストロベリースイーツをご用意します。
しっとりとしたクレープ生地を何層にも重ねた「いちごのミルクレープ」、軽やかなスポンジとなめらかなクリームにいちごの風味が広がる「いちごのロールケーキ」、みずみずしいいちごをそのまま閉じ込めた、見た目も可愛らしい「いちごまるごとゼリー」など、ティータイムを華やかに彩るスイーツが揃います。
さらに、大人気のソフトクリームコーナーには、季節限定フレーバーとして、「あまおう」が登場。いちごスイーツと組み合わせて、春ならではの味わいをお楽しみください。
ストロベリースイーツ
★みんなが笑顔になれるHAPPYなスイーツとドリンクが登場！
3月8日は「国際女性デー（女性の生き方を考える日）」。男女ともにジェンダー平等について考え、アクションする日です。
ホテル近鉄ユニバーサル・シティでは、すべての人がHAPPYに過ごせるよう願いを込め、シンボルカラーのハッピーイエロー（幸せの黄色）を取り入れた、期間限定（3月1日～3月31日）メニューをご用意します。
デザートコーナーには、ほんのり香ばしく、しっとり食感が楽しめる「HAPPY YELLOW ベイクドドーナッツ」が登場。ハッピーイエローカラーのチョコレートがティータイムを明るく彩ります。
またドリンクとして、パッションフルーツの爽やかな味わいが特徴のカクテル「HAPPY YELLOW パッション」（800円）と、オレンジの酸味にカシスの甘みを合わせたノンアルコールカクテル「HAPPY YELLOW スカッシュ」（650円）の2種類をご用意します。
HAPPY YELLOW ベイクドドーナッツ
HAPPY YELLOW カクテル
★大阪名物「串カツ」を揚げたてで
4月29日（水・祝）～5月6日（水・振休）のスペシャル期間は、ライブキッチンに「串カツ」が登場します。
大阪名物「串カツ」
ぷりぷりとした食感が人気の「エビ」、淡白ながらも上品な旨みが広がる「あんこう」をはじめ、シャキッとした歯ざわりと粘りのある食感が楽しい「オクラ」、揚げることで香ばしさと伸びる食感が際立つ「もち」など、シェフこだわりのバラエティ豊かな串カツをご用意。
目の前で揚げる、サクサクの衣にソースをたっぷりつけて、揚げたてならではの美味しさをお楽しみください。
【ご予約・お問い合わせ】
レストラン「イーポック」
TEL.06-6465-6030（10：00～21：00）
レストラン「イーポック」
※写真はすべてイメージです。
※表示料金には消費税、ソフトドリンクは含まれます。
※メニューや日時は予告なく変更する場合があります。
※食物アレルギーをお持ちのお客さまは、予め係にお申し出ください。
詳細はこちら :
https://www.miyakohotels.ne.jp/hotel-kintetsu/restaurant/
ホテル近鉄ユニバーサル・シティについて
ホテルを出ればすぐゲート！ユニバーサル・スタジオ・ジャパンまで徒歩約1分のオフィシャルホテル。
パークをイメージした館内は興奮と感動でいっぱい。パークの人気者セサミストリートをモチーフとした「ユニバーサル・セサミストリート・デザイン・フロア」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル唯一のコンセプト・フロア。このほか、大きな窓で開放感に溢れ、まるでパークにいるような景色を楽しめるスタジオビュールームなどが人気です。
25周年を迎える本年は、「Colorful Pop Journey ～25 Years of Smiles～」をテーマに、これまでの思い出に「ありがとう」を、そしてこれからの旅に「ワクワク」をお届けします。
公式HP https://www.miyakohotels.ne.jp/hotel-kintetsu/
公式Instagram https://www.instagram.com/hotelkintetsu_universalcity/
公式Facebook https://www.facebook.com/hotelkintetsuuniversalcity
ホテル外観
セサミストリート・ワクワク・ファン・ルーム
ホテル近鉄ユニバーサル・シティは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
Universal elements and all related indicia TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.
CR26-0610