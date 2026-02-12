外構・サウナ・PRまでワンストップ。“導入後に伸ばす”ところまで含めた宿泊施設向けサウナ導入を提案

株式会社Vanwaves

株式会社Vanwaves（本社：千葉県船橋市、代表：深田渚央）は、2026年2月17日（火）～20日（金）に東京ビッグサイトで開催されるHCJ2026内「JAPANサウナ・スパEXPO2026」に出展します（西1ホール／小間W1-Q25）。

会場では、箱型サウナ「NUBO」を2月17日より新発売し、完全国産の電気式サウナストーブ「IRORI」とあわせて展示。ホテル運営において売上機会に直結する「稼働開始までのスピード」を重視し、コンセプト設計から外構・サウナ導入、さらに導入後のPRまでをワンストップで提案します。

ホテルのサウナ導入で起こりがちな「稼働までのロス」

サウナ導入は、設計・外構・設備・施工など関係者が多く、窓口が分散しがちです。各所への確認や返答待ちが積み重なることで、計画決定から稼働開始までの時間が伸び、結果として売上機会の損失につながるケースも少なくありません。

Vanwavesは、こうした煩雑なやり取りを一本化し、「導入から稼働まで」のプロセスを短縮するためのワンストップ提案を行います。

外構・サウナ・PRまで。“導入後に伸ばす”ところまで含めて提案

Vanwavesのワンストップは、単なる機器販売ではなく、導入の成功確度を上げるための包括支援です。

- コンセプト設計・導入計画の整理- 外構を含む導線設計・施工調整- サウナ本体（NUBO）および電気式ストーブ（IRORI）の導入・施工- 導入後のPR支援（導入撮影／SNS配信／PR協力）

「導入して終わり」ではなく、運営側が“稼働させ、伝えて、集客につなげる”ところまでを一気通貫でサポートします。

新発売：箱型サウナ「NUBO」（2/17受注開始）

NUBOは、屋内外どちらにも対応する箱型サウナです。従来、箱型サウナは高価格帯になりやすく、自宅・施設導入のハードルになっていました。そこでVanwavesは、家具生産が盛んなベトナムでの製造体制を活かし、高品質を担保しながら“導入しやすい選択肢”としてNUBOを開発しました。

製造はベトナムの生産現場で行い、品質管理は日本人が担当。工程ごとのチェックシート運用に加え、多数のチェック項目による二重の検品体制を採用しています。



＜製品概要＞

- 製品名：NUBO（室内・屋外）- サイズ：W1200～／D900～／H2000～（1mm単位でカスタマイズ可能）- 収容人数：1～4名（4名以上もカスタマイズで対応可能）- 電圧：200V- 消費電力：2.7kW～

※NUBOは施工込みでの導入提案を基本としています。

国産電気式ストーブ「IRORI」について（全国アフター対応）

Vanwavesは、IESAUNA（バイオエタノール式サウナ）への問い合わせを背景に、「電気式ストーブでの利用」ニーズの高まりを受け、海外製ストーブにおける耐久性やアフター面の不安を解消するため、東京都大田区の町工場と協力し、完全国産の電気式サウナストーブ「IRORI」を開発しました。

＜製品概要＞

出展概要

会社概要

- 製品名：IRORIストーブ- サイズ：330×330×H570- 重量：12kg（サウナストーン40kg積載可能）- 電圧：200V- 消費電力：2.7kW／5.4kW- 保証：標準1年（保証オプション追加で最長4年）- アフター対応：全国対応- 展示会：HCJ2026（国際ホテル・レストラン・ショー）内「JAPANサウナ・スパEXPO2026」- 会期：2026年2月17日（火）～20日（金）- 会場：東京ビッグサイト- 小間：西1ホール W1-Q25- 出展内容：箱型サウナ「NUBO」（2/17新発売）、国産電気式ストーブ「IRORI」、施工事例集配布、導入相談- 会社名：株式会社Vanwaves- 所在地：〒274-0824 千葉県船橋市前原東3丁目16-3- 代表者：深田渚央- 事業内容：サウナ製造・施工、電気式ストーブ開発、導入支援 等- URL：https://iesauna.com/pages/corporate-lp