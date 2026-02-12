【アイサンテクノロジー】2026年3月期 第3四半期決算発表および株主優待導入について

【決算概況】

アイサンテクノロジー株式会社

当社は、本日(2月12日)、2026年3月期 第3四半期決算を発表いたしました。

当社グループにおける2026年３月期 第３四半期連結累計期間の売上高は約48億円、営業利益は約3.2億円となり、前年同期比で増収増益となりました。

また、今期計上予定の受注残高も前年同期を上回り、通期目標である売上高72億円、営業利益６億円の達成に向けて概ね順調に推移しています。

◆公共セグメント

公共セグメントの売上高は約25億円、セグメント利益は約5.3億円となり、いずれも前年同期比で増加しました。前期にリリースした自社ソフトウェア「ANIST(R)」は今期も販売が好調で、ハンディスキャナとのセット提案が奏功し、収益に大きく貢献しています。

◆モビリティ・DXセグメント

モビリティ・DXセグメントの売上高は約22億円、セグメント利益は約5千万円となりました。売上高は前期同期比で増加し、事業は堅調に拡大しています。収益計上が年度末に集中する傾向がある中、第3四半期連結累計期間においても黒字を確保しており、通期でも黒字となる見込みです。

自動運転の実用化を見据えた高精度三次元地図整備や新規顧客開拓、社会実装推進事業の採択により、受注・需要ともに拡大傾向が続いています。全国各地の多数の案件に参画し、パートナー企業・自治体との連携も一層強化しています。

【株主優待制度の導入】

当社は、2026年２月12日開催の取締役会において、株主優待制度の導入について決議いたしました。日頃よりご支援いただいております株主の皆様への感謝を表すとともに、当社株式の投資魅力を高め、より多くの皆様に長期的に保有いただくことを目的としています。

◆株主優待制度の概要

１.対象となる株主様

毎年３月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された、100株（１単元）以上の当社株式を1年以上継続して保有されている株主様を対象といたします。

※「１年以上継続して保有」とは、基準日を３月31日とし、９月30日および３月31日の当社の株主名簿に、同一株主番号で連続して３回以上、かつ、100 株以上の保有が記録されていることが条件となります。ただし、初回（2026 年３月末）は、保有期間に関わらず100株以上の当社株式を保有する株主様を対象といたします。

２.ご優待内容

保有株式数および継続保有期間に応じて、デジタルギフトカード「選べるe-GIFT」を以下のとおり進呈いたします。

※「選べるe-GIFT」とは、全日空商事株式会社が提供するデジタルギフトサービスです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50415/table/242_1_daa6c1b710b99d5a29bc1d4a9ad4302a.jpg?v=202602120451 ]

３.開始時期

2026年３月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主様より適用いたします。

４.株主優待品の贈呈時期

各基準日（毎年３月31日）から３ヵ月以内を目途に発送いたします。

※発送時期は変更となる場合がございます。

詳しくは開示資料をご覧ください。

【開示資料リンク】

2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4667/tdnet/2756688/00.pdf

2026年3月期第3四半期決算補足説明資料

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4667/tdnet/2756788/00.pdf

株主優待制度の導入に関するお知らせ

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4667/tdnet/2757175/00.pdf

今後も適切な情報開示と企業価値の向上に努めてまいります。皆様の一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

【今後のIRイベント予定】

３月13日(金) 名証IRセミナーin大阪（大阪市）

関西エリアのIRイベントへの参加は、今回が初めてとなります。

お申し込みの締め切りは2月26日(木)です。

詳細およびお申し込みにつきましては、名古屋証券取引所のホームページをご覧ください。

https://www.nse.or.jp/news/2025/0819_10901.html

お申し込みはこちら :https://www.nse.or.jp/news/2025/0819_10901.html

