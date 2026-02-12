講談『風神雷神図屏風』―光悦と宗達、落款なき傑作の秘密―開催について

西日本旅客鉄道株式会社

京都を拠点に神道講釈で全国行脚した神職・玉田永教の流れをくむ名跡、玉田玉秀斎が京都の土地・人物・事件などをテーマに読む『京都がたり』。2016年、現・玉秀斎が四代目を襲名し、途絶えていた京都発祥の玉田家が97年ぶりに復活。三代目没後100年を機に、2020年1月、京都劇場プロデュースで「よみがえる京都講談」として本シリーズがスタートしました。

講談は、張り扇で尺台を叩きながらリズムよく語る伝統話芸。『京都がたり』では、京都で起きた出来事や人物を題材に新作講談として創作・実演し、次世代へ物語を残すプロジェクトとして展開してきました。

■第20回記念公演：初回公演の“幻の題材”が再演

記念すべき第20回では、初回公演で好評を博し、幻の第1回目として再演のご要望も多かった題材、講談『風神雷神図屏風』を再演。二人の天才にまつわる日本美術史のミステリーを、玉田玉秀斎が語ります。さらに、京都の歴史文化に精通する「らくたび」代表・若村亮氏による、ゆかりの地の解説も併せてお楽しみいただけます。

■第20回記念特別企画：回数券販売＆「集印帖」スタート

本シリーズの節目を記念し、お得な回数券の限定販売と特典がゲットできる『集印帖』配布が始まります。

ぜひご来場いただき、京都の歴史と物語に触れてください。

【公演概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95753/table/1842_1_a89bfbeb97652795f78c21aca4c5cb3b.jpg?v=202602120451 ]

【出演者プロフィール】

講談師／玉田玉秀斎（たまだ ぎょくしゅうさい）

幕末、京都を拠点に活躍した神道講釈師・玉田永教の流れを汲む玉田家は『菅原天神記』『安倍晴明伝』『猿飛佐助』『真田十勇士』などを世に広めた一門。当代・玉秀斎はロータリー交換留学生としてスウェーデンに留学中、逆に日本に興味を持ち、2001年、四代目旭堂南陵へ入門。2016年、四代目玉秀斎を襲名。

ブラジルでのポルトガル語講談、ラスベガスでの英語講談やジャズやアコーディオン等との音楽コラボ講談、地域に残る物語に光を当てる“観光講談”に力を入れ、ホームレス経験者への取材を元にしたビッグイシュー講談など創作も多数。

FM大阪『天才的なバカになれ！』毎週日曜放送中。 2024年3月三重大学大学院・人文社会科学研究科修士課程「忍者・忍術学」コースを修了。2024年4月和歌山大学大学院・観光学研究科博士課程にて忍者・漫遊記について研究中。京都検定2級（只今、1級に挑戦中！）

講演／株式会社らくたび 若村亮

立命館大学理工学部機械工学科卒業。 「(株)らくたび」を創立して京都に特化した事業経営を行い、『らくたび文庫』など京都関連書籍の企画・編集・執筆や、旅行企画プロデュース、各種文化講座の京都関連講演の講師、京町家の魅力発信や活用・維持保存、テレビ・ラジオ番組の出演など、多彩な京都の魅力を広く発信している。また、京都関連の観光施設・商業施設・不動産（京町家）事業などのアドバイザー＆コンサルタント事業も行っている。

株式会社らくたび公式サイト：https://rakutabi.com/

開口一番／玉田玉山（たまだ ぎょくざん）

講談師（2019年入門）。京都産業大学卒。 『玉田玉山物語』や『水曜どうでしょう講談』など創作数は400本以上。FM TANABE制作『講談風大河ドラマ弁慶記』の語りで出演し、ギャラクシー賞ラジオ部門優秀賞、放送文化基金賞ラジオ部門最優秀賞を受賞。