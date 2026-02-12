【神戸・三宮】3月の8周年セール内容をお客様が選ぶ！「第1回 みのりや総選挙」を2月1日より開催中

日本酒焼酎の楽園味範家

兵庫県神戸市の三宮・オフィス街に位置する「日本酒焼酎の楽園 味範家（所在地：神戸市中央区下山手通2-11-1KSMビル304）」は、

2026年3月に迎える創業8周年を記念し、2月1日～16日のお客様の投票（注文数）によって3月4日～11日（８日間）に実施するセール価格を決定するイベント「第1回 みのりや酒総選挙」を開催中です。





イベント開催の背景

日々、仕事帰りに立ち寄ってくださる三宮のオフィスワーカーの皆様へ感謝を込め、単なる値引きではなく「お客様が本当に飲みたい一杯を、お客様自身の手で勝ち取る」というエンターテインメント性を込めた参加型イベントを企画いたしました。



「みのりや総選挙」の仕組み

期間中に注文された対象のドリンク1杯を「1票」としてカウントし、最も得票数の多かった政党（カテゴリー）が、3月に開催される「8周年記念セール」において、その公約を反映した衝撃価格で提供されます。



4つの候補政党と熱い「公約」

今回、4つの「政党」が立候補し、1位になった際の公約を掲げています。



兵庫県の地酒党



「赤字覚悟の90ml 300円で提供します！」



九州焼酎党



「入手困難な『プレミアム焼酎』を含む全グラス焼酎を半額提供！さらに森伊蔵、魔王、村尾の『3M』もグラス約90ml 500円で提供！」





国産ウイスキー党



「憧れの『山崎・白州・響』を含む国産ウイスキーを、衝撃の半額で提供！」





ビール党



「周年期間中、生ビールは何杯飲んでも1杯188円の爆安価格！」





開催概要

イベント名： 第1回 みのりや酒総選挙



投票（注文）期間： 2026年2月1日（日）～ 16日（月）



場所： 日本酒焼酎の楽園 味範家（みのりや）



対象者： 期間中にご来店いただいたすべてのお客様



店舗情報

店名： 日本酒焼酎の楽園 味範家（みのりや）



所在地： 兵庫県神戸市中央区下山手通2-11-1KSMビル304（三宮オフィス街）



特徴： 日本酒と焼酎、そしてこだわりの海鮮料理を楽しめる居酒屋。



【本件に関するお問い合わせ先】 日本酒焼酎の楽園 味範家（担当：三原範也） 電話：078－335－2889 / メール：minoriya304@gmail.com