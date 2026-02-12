【界 鬼怒川】喧騒を離れ、桜と温泉に心ゆくまで癒される「花見温泉滞在」を開催

星野リゾート露天風呂から望む日中の桜

鬼怒川の渓流に面した小高い丘の上に立つ温泉旅館「界 鬼怒川」は、2026年4月6日から4月20日までの期間限定で、喧騒を離れ、桜と温泉に心ゆくまで癒される「花見温泉滞在」を開催します。時間と共に表情を変える約30本の桜を温泉から心ゆくまで堪能し、プライベートな桜テラスでは栃木の民藝に触れながら抹茶と和菓子を味わいます。夕食には、春の会席と栃木の地酒とのペアリングを用意します。栃木の豊かな自然と文化に触れながら、心身ともにリラックスする春の旅です。

特徴1 30本の桜を露天風呂から一望。春限定の湯浴み体験夜の花見風呂

大浴場の露天風呂からは、敷地内に植えられた約30本のソメイヨシノを正面に望むことができます。滞在中は、朝日に照らされる桜、夕景の中に浮かぶ桜、そして夜間はライトアップされた桜と、入浴する時間帯によって異なる景色が広がります。春の季節ならではの、桜を眺めながら湯浴みをする時間を提供します。

特徴2 桜を望む貸し切りテラスで野点体験野点セットと桜の和菓子

1日5組限定で、桜を望むプライベートテラスを貸し切りで利用できます。テラスでは、自分で抹茶を点てて楽しむ野点体験を用意しており、桜をモチーフにした日光の和菓子と共に味わうことができます。

また、抹茶椀や和菓子の器には栃木の伝統工芸「益子焼」や「鹿沼組子」を使用し、桜を楽しみながら栃木の手仕事の魅力にも触れられるのが特徴です。

料金：2,500円（税込）

定員：1日5組限定（1組3名まで）

予約：公式サイトで5日前までに予約

特徴3 栃木の地酒やワインも。春の食体験を演出するドリンクペアリングペアリングイメージ

夕食では、春の食材をふんだんに使用した和会席に合わせ、桜をテーマにしたお酒を中心とした5種のペアリングを用意します。先付「牛肉とらっきょうのタルタル とちおとめドレッシング」には、桜リキュールを使用したカクテルを合わせ、春を感じる会席のはじまりを演出。宝楽盛りは、春限定の地酒「仙禽 さくら」とともにいただきます。台の物は、白焼きの鰻と鴨肉を贅沢に一つの鍋で堪能できる「う鴨鍋」です。県内の「ココ・ファーム・ワイナリー」で醸造された「さくらろぜ」の桜の花のような華やかな色合いや味わいが、上質な脂の甘みが際立つ鴨肉の旨味をさらに引き立てます。お酒が苦手な方向けにノンアルコールのペアリングも選択可能です。

料金：5,000円（税込）

予約：事前予約不要

滞在スケジュール例

＜1日目＞

14:00 チェックイン

15:00 プライベートな「桜テラス」で抹茶と和菓子を堪能

17:30 大浴場で夕暮れに染まる桜を眺めながら湯浴み

19:30 夕食 春の会席と「桜酒ペアリング」に舌鼓

21:30 ライトアップされた幻想的な夜桜を眺めながら湯浴み

＜2日目＞

07:00 朝日に輝く桜を眺めながらの朝風呂

08:00 朝食

11:00 チェックアウト

概要

期間： 2026年4月6日～4月20日

備考： 入荷状況により、お酒の銘柄が一部変更になる場合があります。

界 鬼怒川（栃木県・鬼怒川温泉）

鬼怒川の渓流に面した小高い丘の上に位置する温泉旅館。益子焼や黒羽藍染、大谷石などが館内に散り

ばめられ、木々に囲まれた中庭や客室からは四季の景色が望めます。

所在地 ：〒321-2526 栃木県日光市鬼怒川温泉滝308

電話 ：050-3134-8092(界予約センター）

客室数 ：48室

料金 ：1泊35,000円～（2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込、夕朝食付）

アクセス ：【電車】鬼怒川温泉駅より車で約5分【車】日光宇都宮道路 今市インターから約25分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaikinugawa/

「界」とは

「界」は星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランドです。「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、季節の移ろいや和の趣、伝統を生かしながら現代のニーズに合わせたおもてなしを追求しています。また、その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」が特徴です。2026年には「界 草津」（群馬県・草津温泉）、「界 宮島」（広島県・宮島口温泉）、「界 蔵王」（山形県・蔵王温泉）の3施設の開業、「界 松本」（長野県・浅間温泉）のリニューアルオープンを予定しています。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/kai/