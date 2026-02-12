【JAF岡山】開催中！「児島塩ラーメン」ドライブスタンプラリー♪

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）岡山支部（支部長 中川 裕二）は、児島商工会議所が主催する「児島塩巡り ～しおざえもんと探す『児島塩ラーメン』ドライブスタンプラリー～」（開催期間：2026年2月28日まで）に協力しています。

本スタンプラリーは、“塩”にゆかりのある倉敷市児島地区が舞台です。地域の店舗が提供する多彩な「児島塩ラーメン」を味わいながら、児島の美しい景観とともに、この地域に根づく歴史や文化にも触れられるドライブ企画です。

スタンプを集めると、達成数に応じて、ここでしか手に入らないオリジナルグッズに応募することができます。

注意事項

詳細・スタンプラリーへの参加はコチラ :https://jaf.link/4rG8YT9PCからはユーザー登録等ができません。最下部の二次元コードからスマートフォンでアクセスを！

・スマートフォン・タブレットをお持ちの方ならどなたでも参加可能です。

・当スタンプラリーはお一人様1回のみ参加できます。

・GPSでスタンプが取得できない場合、 立ち寄りポイントに掲示しているポスターの二次元コードでスタンプ取得できます。

・店舗の営業時間・営業日は事前にご確認ください。

・画像・メニューはイメージです。変更となる場合があります。

JAF岡山支部では、地域の魅力発信を目的とする観光・地域活性イベントに積極的に協力しています。本企画を通じて、地域の食文化・景観・歴史に触れる“ドライブ体験の楽しさ”を多くの皆さまに届けてまいります。

スマートフォンの方はこちらの二次元コードから