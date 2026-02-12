「LLMO対策、なにから取り組ませるべき...？」情報に埋もれて優先順位がつけられないリーダーへ。自社の状況に合わせたLLMOの始め方と、成功への最短ルートを解説

株式会社ＥＸＩＤＥＡ

市場の”第一想起”を実現するカテゴリーブランディングを提供する 株式会社EXIDEA（本社：東京都中央区、代表取締役：小川 卓真）は、2026年2月25日（水）に 以下の通りセミナーを開催いたします。

■ 開催の背景

LLMO（大規模言語モデル最適化）が気になってはいるけれど、

「結局、何から手をつければいいの？」「SEOと何が違うの？」「やること多すぎない？」

--そんなモヤモヤを抱えたまま、情報だけが増えていませんか。

特に限られたリソースで成果を出したいリーダーにとって、情報に踊らされるまま対策の優先順位を間違えるのは避けたいものです。

本セミナーでは、AI×SEOのパイオニアでありLLMOコンサルティングサービスも手掛けるEXIDEAが、LLMO対策の優先度と実践順について、情報を整理しながら解説します。

自社の状況に合わせてLLMOの始め方と成功への最短ルートをお持ち帰りいただくことができます。

■ 開催概要

< このような課題を持つ方におすすめです >- 全事業会社のSEO・マーケティングリーダー（toB/toC問わず）- 部下に指示出しをしなければいけないマーケティングリーダー- LLMO対策をしたいが時間がないというSEO担当者- 自社がAIに推奨されないとお悩みの方

日程： 2026年2月25日（水） 13:00～14:00

※ アーカイブ配信：2026年2月26日（木） 13:00～14:00

形式： オンライン配信

参加費： 無料

■登壇者情報

株式会社EXIDEA（エクシディア）

CTO 兼 プロダクト事業責任者

梶野 尊弘

- 経歴 -

データ分析基盤や自然言語処理を専門とする。

新卒採用プラットフォームの開発運用に従事し、Webアプリ、スマホアプリの開発/運用、性能改善/PM/データ分析基盤/クラウドインフラなど、多岐に渡って経験。

現在はEXIDEAにて、CTOのほか、プロダクト開発を通したマーケティング業務の効率化やコンテンツマーケティングの支援を実行。

■会社概要

会社名：株式会社ＥＸＩＤＥＡ（https://exidea.co.jp）

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-14 KDX銀座一丁目ビル4階

代表者：小川 卓真

設 立：2013年5月

資本金：1,500万円

従業員数：89名（連結）※2025年4月末現在

事業内容：BtoBブランディング支援、BtoBマーケティング支援、動画制作・動画マーケティング、マーケティングツール開発提供、SEOコンサルティング、Webメディア運営

ＥＸＩＤＥＡは、クリエイティブとデジタルマーケティングを融合した「カテゴリーデザイン」によって、企業の新たな成長を支援します。AI機能を搭載した自社開発のマーケティングツールの提供と併せて、ビジネスの戦略策定から実行・改善まで一貫して伴走します。

■本件に関するお問い合せ

株式会社ＥＸＩＤＥＡ カテゴリーデザイン本部 広報担当

E-mail：pr@exidea.co.jp

TEL：03-5579-9934（受付時間：平日9時～18時）