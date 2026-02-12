広島のAI研修会社WEAVEの代表が、地元企業トップ、広島県知事、広島県教育委員会教育長らで構成される「ひろしまAI部運営コンソーシアム」役員に新たに参画

株式会社WEAVE

株式会社WEAVE（本社：広島県広島市）代表取締役CEO 久保直樹は、高校生向けAI教育プログラムを提供する産学官連携組織「ひろしまAI部運営コンソーシアム」において、地元企業トップ、広島県知事 横田美香、広島県教育委員会 教育長 篠田智志らで構成される役員体制に、新たに監事として参画したことをお知らせいたします。

地方・中小企業を中心に慢性的な人手不足が続く中、即戦力採用だけでは限界があり、一人ひとりが考え、判断し、主体的に動ける人材をどう育てるかが社会課題となっています。

WEAVEでも、日頃から法人・自治体向けに生成AI研修を行う中で、「生成AIツールの使い方は学んだが、現場でどう考え、どう使えばよいか分からない」という声を多く聞いてきました。人手が限られるからこそ、AIを前提に考え、自ら判断し動ける力の重要性を、現場で実感しています。

同時に、生成AIが日常的に使われる環境で育つ「生成AIネイティブ世代」がこれから社会に出ていく中で、AIを前提に考え、使いこなしながら価値を生み出せる力を、教育の段階でどう育てるかが新たなテーマとして浮かび上がっています。

■ 監事参画の背景｜生成AI時代に求められる「学びの質」を現場視点で支える

株式会社WEAVE代表の久保直樹は、広島大学教育学部出身。生成AIを単なるツールの使い方として教えるのではなく、人が考え、判断し、学び続ける力を育てる手段として捉えてきました。

生成AI教育が急速に広がる一方で、操作説明に偏った学習や、講師や環境によって学習体験の質に差が生まれる懸念もあります。

久保はひろしまAI部の取り組みが、学び手の思考力につながる設計になっているかや、講師の関わり方や体験の質が保たれているか、地域や学校によって学習機会に偏りが生まれていないかといった点を、第三者的な立場から確認し、改善につなげていく役割を担います。

■ 「生成AIネイティブ世代」を育てる学びのスタート地点として

ひろしまAI部は、高校生を対象に、地域や家庭環境に左右されず、等しく先端技術に触れながら学べる機会を提供する取り組みです。

高校生の段階から、AIに指示を出し、試行錯誤し、結果を読み取り、自分の考えを言葉にする。こうした経験は、将来の人手不足を補う一人ひとりの生産性向上につながるだけでなく、生成AIを前提に社会で活躍する「生成AIネイティブ世代」を育てる基盤になります。

久保は、ひろしまAI部が一過性の取り組みで終わることなく、次世代の学びのモデルとして持続していくための質と方向性を支えていきます。

■ ひろしまAI部とは？

「ひろしまAI部」は、広島県が主導して令和6年6月に発足した産学官連携組織「ひろしまAI部運営コンソーシアム」が運営する、高校生を対象としたAIリテラシーの向上を目的とする教育プログラムです。株式会社WEAVEは、本取り組みに協働パートナーとしてコンソーシアムに参画しており、令和7年度カリキュラムにおいて、生成AIの基礎講座および実践ワークの設計・運営を担うことで、教育現場や地域におけるAI活用の推進に貢献しています。

https://hiroshima-aiclub.org/

■ 担当者コメント

株式会社WEAVE 代表取締役 久保直樹

生成AIは、これから社会に出ていく高校生にとって、特別な技術ではなく、考えることや判断することの前提になる存在だと感じています。

法人向けの生成AI研修を行う中で、ツールの使い方は学んでも、自分で考え、現場でどう活かすかに悩む声を多く聞いてきました。だからこそ、社会に出てから学ぶのではなく、高校生の段階から、AIを前提に考え、試行錯誤する経験を積むことが重要だと考えています。

ひろしまAI部は、これからの未来を担う世代が、正解を教わるのではなく、自分の頭で考え、言葉にし、挑戦できる貴重な学びの場です。今回は監事として、次世代の学びのモデルとして持続していくための支えになれればと思っています。

■ 株式会社WEAVE 会社概要

会社名：株式会社WEAVE（ウイーブ）

本社所在地：広島県広島市南区京橋町４－５

設立：2022年10月12日

事業内容：

法人・自治体向け生成AI活用支援・研修事業

実践型生成AI学習サービス「ミーネクスト」の運営

公式サイト：https://weav-e.jp

【WEAVEが提供する研修プログラム】

株式会社WEAVEでは、企業・団体の現場で生成AIを実務に活用することを目的とした研修プログラムを提供しています。

- 助成金活用研修生成AI研修・DX推進に活用可能な助成金制度を踏まえ、制度理解から研修設計・活用の考え方までを解説- 法人向け 生成AI活用研修（2時間～）業務効率化、販促・広報、企画・資料作成など、職種・部門別の実務シーンを想定した実践型研修- 法人向け 生成AIコンサルティング生成AI導入方針の整理から、業務選定、活用設計、運用定着までを支援これらのプログラムは、企業ごとの業種・業務内容に応じてカスタマイズが可能です。生成AIを「試す段階」から「現場で使い続ける段階」まで、一貫した支援を行っています。

【対面での生成AI研修提供エリア】

中国地方：広島/岡山/山口/鳥取/島根

四国地方：香川/徳島/愛媛/高知

九州・沖縄地方：福岡/佐賀/長崎/大分/熊本/宮崎/鹿児島/沖縄

その他事例：東京/名古屋/大阪/岐阜/新潟/京都

■ 本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社WEAVE 広報担当 品川琴乃

Email：info@waev-e.jp