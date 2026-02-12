コンラッド大阪「Toys & Treat」ストロベリースイーツビュッフェ イメージ

【2026年2月12日（木）】コンラッド大阪（大阪市北区中之島、総支配人 レオ・フランクル）は、遊園地とおもちゃ箱から着想を得た「Toys & Treat」ストロベリースイーツビュッフェ を、2026年2月25日（水）～5月6日（水・祝）の期間、毎日開催いたします。

まるで色鮮やかなおもちゃ箱に迷い込んだような世界観をテーマに、カラフルで遊び心あふれるおもちゃを模した多種多様なストロベリースイーツをご用意。旬のストロベリーをふんだんに使用した、思わず手を伸ばしてしまいたくなる愛らしいラインナップを、童心に帰ってお楽しみいただけます。

ウェブサイトはこちら :https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/sweetsbuffet/atmos-strawberry

昔わくわくした、とっておきのおもちゃ箱の世界にインスパイアされた、色鮮やかなビュッフェ台に並ぶのは、パティシエが細部にまでこだわり抜いた約16約16種類種類のスイーツ。まず目を引くのは、子供のころのおもちゃを思わせる「ロボット・ナッツショコラ」。濃厚なチョコレートナッツテリーヌに、どこか懐かしさを感じるロボット型のチョコレートをあしらいました。

愛らしいキノコのフォルムが印象的な「ストロベリーマッシュルーム」は、ストロベリーとホワイトチョコレートのムースを、パリッとしたホワイトチョコレートで包み込んだ一品。お皿の上でもひと際映える、遊び心あふれるスイーツです。

はちみつゼリーとストロベリームースを重ね、フレッシュストロベリーの甘酸っぱさをアクセントにした「ハニーストロベリーケーキ」や、甘酸っぱいストロベリーと濃厚なピスタチオ、2層のムースを中に閉じ込めた「ストロベリーピスタチオムース」など、ストロベリーをふんだんに使用したスイーツに加え、フレッシュストロベリーもお好きなだけお楽しみいただけます。

人気のDIYコーナーでは、シェフが目の前で仕上げるフォンダンショコラをご用意。ご注文をいただいてから鉄板で焼き上げ、チョコレートの甘く香ばしい香りが立ち込めたところで、バーナーで表面を炙って仕上げます。フォークを入れた瞬間に中からあふれ出す、温かくとろりとした濃厚なチョコレート。フレッシュストロベリーやお好みのトッピングを自由に組み合わせ、世界に一つだけのオリジナルデコレーションをお楽しみください。

DIYコーナー フォンダンショコラを鉄板で焼き上げます。仕上げの様子フォンダンショコラ 仕上がりイメージ

ストロベリーピスタチオムースストロベリーマッシュルームキューブケーキハニーストロベリー（左）とロボット・ナッツショコラ（右）トイ・チョコレートケーキセイボリーイメージ

さらに、イタリアンビュッフェを提供している「アトモス・イタリアンダイニング」より、イタリアンレストランで研鑽を積んだ総料理長が、ストロベリーをふんだんに使用したセイボリーをご用意します。

冷製メニューには、イタリア語で「カリカリ」という食感を意味する「クロッカンテ」をパスタで表現した「パスタクロッカンテ」をはじめ、細かく刻んで和えたストロベリーとサーモンが鮮やかな「サーモンとストロベリーのタルタル」、イタリア・ボローニャ生まれのハム「モルタデラ」を自家製フォカッチャで挟んだ「ストロベリーモルタデラフォカッチャ」など、5種のコールドセイボリーをご用意。ホットコーナーには、ストロベリーとバルサミコ酢を煮詰めた甘酸っぱいソースがアクセントの「鶏もも肉のロースト 白菜 ストロベリーバルサミコ」や、濃厚なゴルゴンゾーラチーズとニョッキに、ビーツとストロベリーの甘みが調和する「ニョッキ ゴルゴンゾーラ ビーツとストロベリー」など、6種のホットセイボリーが並びます。ストロベリーと多彩な食材の意外なマリアージュをお楽しみいただける、総料理長ならではのユニークなセイボリーをご堪能ください。

【特典】期間中、インスタグラムにてコンラッド大阪のオフィシャルアカウントをフォローし、@conradosakaと 「#toysandtreats」のハッシュタグを付けて、その場で写真や動画をご自身のインスタグラムアカウントにご投稿いただいたお客様には、オリジナルカクテル（またはモクテル）1杯をプレゼントいたします。

「Toys & Treats」ストロベリースイーツビュッフェ 詳細

期間：2026年2月25日（水）～5月6日（水・祝）の間、毎日開催

平日 14:30～16:30（2時間制）、土日祝 14:30～16:00（90分制）

料金：大人 8,000円、 お子様 4,000円

場所：アトモス・イタリアンダイニング（40F）

予約：HP(https://www.tablecheck.com/shops/conradosaka-atmos/reserve?menu_lists=6985a1e0ae7f628e8efa0d65)もしくは、お電話 06-6222-0111 （代表）にて承ります。

内容：スイーツ約16種、セイボリー約11種類（コーヒー・紅茶付き）

メニュー例

スイーツ

- DIYライブステーション フォンダンショコラ- フルーツストロベリー、ラズベリー、ブルーベリー、キウイ、オレンジ- ソースストロベリーソース、オレンジソース、キウイソース- デコレーションドライストロベリー、ピスタチオ、カラースプレー、クッキー、マシュマロ、パールクラッカン、カラーチョコレート- ストロベリースイーツハニーストロベリーケーキトイ・チョコレートケーキストロベリーシフォンケーキキューブケーキストロベリータルトストロベリーレアチーズケーキストロベリーマッシュルームストロベリージュレロボット・ナッツショコラストロベリーベアクッキーストロベリーマドレーヌストロベリーピスタチオムースポップストロベリーメレンゲトイ・ストロベリーマカロンストリベリーチョコレート

セイボリー

コールド

- パスタクロッカンテサーモンとストロベリーのタルタル自家製汲み上げリコッタチーズストロベリーモルタデラフォカッチャ

サラダ

- ストロベリーパンザネッラ

コンディメント

- グラナパダーノ D.O.P- グリッシーニクランブル- イタリアンチリ

ホット

- レモンミントリゾット、ストロベリーとペコリーノ- サステナブルサーモン、ブッタネスカソース- ストロベリートマトスープ- 鶏もも肉のロースト、白菜、ストロベリーバルザミコ- ニョッキゴルゴンゾーラ、ビーツとストロベリー- クリスピーポテト、クリームフレシュ、ストロベリーフォンデュ

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※大人1名様につきお子様（0～5歳）1名様まで無料、お2人目からお子様料金を頂戴いたします。

※画像はイメージです。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがございます。

※2時間制のご利用時は、最初の10分間を撮影時間とさせていただきます。

※最新の営業時間は公式HPにてご確認ください。

児島 大地（こじま だいち）

ペストリーシェフ

児島 大地（こじま だいち）

2008年に神戸のハイエンドホテルからキャリアをスタートさせた児島は、基礎から生菓子、焼き菓子、アイスクリーム、ウエディングケーキ、マジパン、飴細工などの技術を学び、2012年にはカフェを併設したペストリーショップにてショコラの経験を積みました。同年、西日本洋菓子コンテストの「チョコレート工芸菓子部門」にて優秀賞を受賞した後、2017 年にはレストランにてオープニングのペストリーチームを牽引し、商品開発に貢献。2019 年に就任したペストリーショップでは、繊細なスイーツのクリエイションにメディアからも注目されました。2022年からはコンラッド大阪に着任し、2024年7月にはスイーツとベーカリーを統括するペストリーシェフに就任。新たなスイーツの創作に力を入れています。

Like a Member特典

アトモス・イタリアンダイニング（40F）では、ヒルトンのゲスト・ロイヤルティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ」のダイニング特典「Like a Member」をご利用いただけます。ホテルに宿泊をしないヒルトン・オナーズ会員の皆様もご利用できる本特典には、ヒルトンがアジア太平洋地域で運営するレストランやバー（一部を除く）でのボーナス・ポイント付与や、最大25%の割引が含まれます。特典の詳細は特設ページ（https://hiltonhotels.jp/apac-fandb_ja_jp/）をご覧ください。この機会にぜひ「ヒルトン・オナーズ」にご登録いただき、特典をご利用ください。ヒルトン・オナーズへの入会は無料です。

コンラッド大阪について

水都大阪のランドマーク「中之島フェスティバルタワー・ウエスト」の最高層階（33～40階）に2017年6月9日に開業したコンラッド大阪は、ビジネスとプライベートをシームレスに楽しみ人生の歓びを謳歌する「スマート・ラグジュアリー・トラベラー」をターゲットとした次世代型のスマート・ラグジュアリーホテルです。“Your Address in the Sky - 雲をつきぬけて-” をコンセプトに地上200メートルから壮大なパノラマビューを眼下に見渡すホテルには、50平方メートル ～の広さを誇る客室（164室）、天下の台所大阪らしさとコンラッドならではのインスピレーションに満ちた4つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える2つのバンケット施設、スパ、プール、フィット

して文化をコネクトし、従来のラグジュアリーを超えた正真正銘のラグジュアリーを提供します。コンテンポラリーテイストと和の伝統が融合したアート作品を散りばめたコンラッド大阪に足を踏み入れた時、ゲストはインスピレーションを感じ、そこに新たなスマート・ラグジュアリーが生まれることでしょう。コンラッド大阪に関する詳細は、conradosaka.jp(https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/) をご覧ください。

コンラッド・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトンのラグジュアリーブランドの中で最大のポートフォリオを誇るコンラッド・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/)は5大陸に約50のホテルを展開しています。大胆なデザインやインパクトのある体験、厳選されたコンテンポラリーアートをシームレスに結び、目的意識を持ったトラベラーのインスピレーションを刺激します。各デスティネーションと真に繋がれるような体験や直感的なサービス通じて、お客様の探求心を高める場所です。シグニチャー・ブランド・プログラム「Conrad 1/3/5」を刷新し、1時間、3時間、5時間という時間枠に応じた体験を通じて、各ホテルの文化や冒険、地域の魅力を紹介し、デスティネーションと深く繋がる機会を提供します。受賞歴を誇るホテルに加え、洗練されたデザイン、最上級のアメニティ、目的を持ったサービスを提供するレジデンスも世界の魅力的なデスティネーションで展開しています。ご予約は、公式サイト(https://www.hilton.com/ja/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/conradhotels(https://stories.hilton.com/brands/conrad-hotels)、 Instagram(https://www.instagram.com/conradhotels/)をご覧ください。