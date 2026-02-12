「サメらしくないサメ」を可愛いイラスト＆テキストで紹介！アクアワールド茨城県大洗水族館監修・サメ図鑑『実はサメなんです 見た目も生態もおもしろい！おどろきのサメ図鑑』2月13日(金)発売！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、『実はサメなんです 見た目も生態もおもしろい！おどろきのサメ図鑑』を、2026年2月13日(金)に発売することをお知らせいたします。
サメといえば凶暴なイメージで、映画『ジョーズ』に出てくるような見た目のサメを想像しがちです。
しかし、世界には「えっ、これもサメなの？」と思うような、ユニークな姿や不思議な習性を持つサメが数多く存在します。
本書は、そうした「サメらしくないサメたち」を集めた、見て楽しい、読んで驚くサメ図鑑です！
誌面はオールカラー、イラストを使用したビジュアル図鑑形式。
日本有数のサメの飼育数を誇る水族館「アクアワールド茨城県大洗水族館」監修のもと、サメの多様性や生態系の奥深さを伝えると共に、サメに対する固定観念を覆します！
書籍情報
実はサメなんです 見た目も生態もおもしろい！おどろきのサメ図鑑
監：アクアワールド茨城県大洗水族館
イラスト：真嶋なこ
発売日：2026年2月13日
価格：1,540円（本体1,400円＋税10%）
サイズ：四六判
ISBN：9784867169117
https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=2044
