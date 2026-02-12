「サメらしくないサメ」を可愛いイラスト＆テキストで紹介！アクアワールド茨城県大洗水族館監修・サメ図鑑『実はサメなんです　見た目も生態もおもしろい！おどろきのサメ図鑑』2月13日(金)発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、『実はサメなんです 見た目も生態もおもしろい！おどろきのサメ図鑑』を、2026年2月13日(金)に発売することをお知らせいたします。

サメといえば凶暴なイメージで、映画『ジョーズ』に出てくるような見た目のサメを想像しがちです。

しかし、世界には「えっ、これもサメなの？」と思うような、ユニークな姿や不思議な習性を持つサメが数多く存在します。

本書は、そうした「サメらしくないサメたち」を集めた、見て楽しい、読んで驚くサメ図鑑です！

誌面はオールカラー、イラストを使用したビジュアル図鑑形式。

日本有数のサメの飼育数を誇る水族館「アクアワールド茨城県大洗水族館」監修のもと、サメの多様性や生態系の奥深さを伝えると共に、サメに対する固定観念を覆します！

書籍情報

実はサメなんです 見た目も生態もおもしろい！おどろきのサメ図鑑

監：アクアワールド茨城県大洗水族館

イラスト：真嶋なこ

発売日：2026年2月13日

価格：1,540円（本体1,400円＋税10%）

サイズ：四六判

ISBN：9784867169117

https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=2044

