環境省も支援する 脱プラの切り札「セルロースナノファイバー」が名古屋に登場

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年2月18日(水) - 20日(金)の期間、第1回 高機能素材Week [名古屋]を名古屋で初めて開催します。

脱プラ・GXが加速する中、環境省が社会実装を後押しする “国策素材” セルロースナノファイバー（CNF）が名古屋に集結します。CNFは植物由来とは思えない軽さ・強度・透明性を持つ次世代素材で、自動車・家電・包装・建材など、幅広い産業で採用が拡大しています。

会場では、その象徴ともいえる話題の『木から作ったミライのクルマ』や静岡県産木材を活用したコンセプトカーを特別展示。“森から生まれる未来のモビリティ”を間近で見られます。また、生活に身近なバイオマス製品も出展し、素材転換の進化を実物で確認できます。

名古屋は自動車産業の中心地で、軽量化・脱プラ・低炭素化の需要が最も高い地域です。素材転換の最前線と、それを支える最新技術を一望できる本展は、素材の未来を一気に取材できる貴重な機会となります。

2026年2月18日(水)～20日(金)、ポートメッセなごやで開催いたします。ぜひお越しください。

【 注目ポイント 】

公式ホームページはこちら ▶ :https://www.material-expo.jp/nagoya/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes_260212&utm_medium=other&utm_source=other

■ 環境省がCNFの社会実装を後押し

環境省はCNFを「省CO2実現のための革新的素材」と位置づけ、実装・量産化を支援する制度を展開しています。また2025年には、産総研×NEDOによる『セルロースナノファイバーの安全性評価書2025』が公開され、吸入・経皮・水生生物への影響など安全性データが整理され、企業が採用しやすい環境が一気に整いつつあります。

■ CNF：植物繊維が“透明・強靭・軽量化”に貢献

CNFは以下の特徴を持っています。

● 鋼鉄の約1/5の軽さ × 鋼鉄の5倍の強度

● 透明性、高弾性、吸収性、耐膨張性 等がある

● バイオマス資源としてGX・脱炭素に貢献

自動車部品、家電、包装材、建材などへの採用が進み、“軽く・強く・環境負荷の少ない素材”として注目されています。

■ バイオマス素材の最新トレンドも集結

本展には、バイオマス樹脂・サステナブル素材など、脱プラ社会に向けた代替素材も出展します。2040年にはバイオマスプラスチック市場が現在の2.2倍（386億円規模*）へ成長すると予測されており、産業界の関心も高まっています。

*株式会社富士経済『2026年 循環型プラスチック・素材市場の新展望』

【名古屋 初開催記念｜特別展示】

展示車のイメージ木から作った ミライのクルマ

環境省ナノセルロースプロモーション事業で開発をしている、CNFを使った最新の車を特別展示。樹脂素材の改良や金属素材の代替にチャレンジしています。

＜協力＞

環境省 ナノセルロースプロモーション事業

一般社団法人 サステナブル経営推進機構

展示車のイメージ暮らしの中に ”森をはこぶ”

静岡県産木材やCNF等セルロース材料を使用したコンセプトカー「しずおか もくまる」が登場。

14の企業・機関が参画し、各社の材料・技術を組み合わせて誕生したコンセプトカーです。

＜協力＞

富士市CNFプラットフォーム

静岡県工業技術研究所富士工業技術支援センター

その他、バイオマス製品も多数展示予定羽立化工（株）

天竜材を使った100%バイオマスハンガー。着色は一切しておらず、素材の色そのもの。

丸富製紙（株）

トイレットペーパーの損紙が原料のCNF。塗布することで、芯部分強度が20%UPし、芯潰れ防止に貢献。

（株）堀資材

基材・粘着剤にバイオマス原料を使用。 基材が薄く、軽量で、しなやかなため、凹凸に馴染みやすい。

（株）カネキ

おが粉を微細化した「木粉」を展示。電気部品や人工木ウッドデッキに使われている。

＜展示会 開催概要＞ 名古屋に初上陸！ 高機能素材・レーザー技術の総合展

機能性フィルム・プラスチック・セルロース・炭素繊維複合材・金属・セラミックスなどの最先端の素材技術が一堂に出展する展示会です。

展示会名：第1回 高機能素材 Week［名古屋］(https://www.material-expo.jp/nagoya/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes_260212&utm_medium=other&utm_source=other)

会 期 ：2026年2月18日(水) - 20日(金) 10:00 - 17:00

会 場 ：ポートメッセなごや 主 催 ：RX Japan合同会社

高機能素材Week [名古屋]は、同時開催展を含め10の構成展で開催公式ホームページはこちら ▶ :https://www.material-expo.jp/nagoya/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes_260212&utm_medium=other&utm_source=other

