栄養・給食管理ソフト『Mr.献ダテマンWeb』受発注システム「クロスオーダー給食」との注文データ連携に対応

株式会社カイテクノロジー（本社：東京都新宿区内藤町87大木戸庁舎6F、代表取締役社長：原 仁美、以下 当社）が提供する栄養・給食管理ソフト『Mr.献ダテマンWeb』は、クロスマート株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役：寺田佳史)が提供する給食業界向け受発注システム「クロスオーダー給食」の食材注文データ連携様式に対応いたしました。

『Mr.献ダテマンWeb』は、社会福祉施設、児童福祉施設、医療機関などで給食を提供する栄養士/管理栄養士の皆さまの業務を支援するSaaS型サービスです。このたび当社は、栄養・給食管理ソフト『Mr.献ダテマンWeb』から出力される発注データCSVについて、「クロスオーダー給食」へ取り込み可能な様式を標準搭載しました。

今回の機能拡張により、両サービスをご利用の事業者において、栄養士/管理栄養士の皆さまが担う重要業務のひとつである食材の調達の効率化と精度向上に貢献し、以下の課題解決が期待されます。

◆ クラウド型 栄養・給食管理ソフト『Mr.献ダテマンWeb』について

- 手書き・転記による誤発注の防止：従来必要だった二重入力が不要となり、数量や品目の入力ミスを大幅に削減します。- 送信先ミスの防止： FAXやメール送信に依存しないシステム経由の発注により、宛先間違いや送信漏れを防ぎます。- 紙の印刷・仕分け作業の削減： 紙の発注書を印刷・仕分ける作業が不要となり、現場の作業負担とコストを軽減します。

『Mr.献ダテマン』シリーズは、給食運営を支援する栄養・給食管理システムです。約40年のサービス提供と、シリーズ累計22,000件以上の導入という豊富な実績を有しています。2018年にリリースされた完全クラウド型サービス『Mr.献ダテマンWeb』は、インターネット環境があれば、いつでも・どこでも利用可能なシステムとして、日本全国7,000事業所以上で活用されています。

本サービスは、給食現場で働く栄養士/管理栄養士の皆さまを支える「献立作成」・「食材発注」・「在庫管理」・「入所者管理」・「栄養ケア・マネジメント」といった基本機能に加え、運用や監査に必要な100種類以上の帳票レイアウトを標準搭載。サービス継続率は99.45%と高く、クラウド化による現場の業務効率化と品質向上に貢献するシステムとして、継続的な支持をいただいております。

当社は今後も連携先サービスの強化を図り、さらなるサービス価値向上と給食現場のDXを推進してまいります。

◆会社概要

カイテクノロジーは、システム開発事業と、自社ソフトである栄養・給食管理ソフト『Mr.献ダテマン』を開発販売しているIT企業です。これからも「プラスαで快適な明日へ」をミッションとし、IT技術によって、お客様にとって役に立つ「ひと」「もの」「情報」を提供し、不便を解消し、快適に変える企業を目指します。

クロスマート株式会社

- 所在地 ：東京都新宿区内藤町87 大木戸庁舎6階- 設立時期：2015年12月17日（前身の旧ウィズソフト設立 ：1990年3月29日）- 代表 ：原 仁美- 事業内容：システム開発事業・パッケージ開発販売事業- 従業員数：379名（グループ合計 2025年8月時点）- ホームページ：https://chitech.co.jp/- 『Mr.献ダテマンWeb』サービスページ：https://kk-tas.jp/- 所在地 ：東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町4F- 設立時期：2018年7月- 代表 ：寺田 佳史- ホームページ：https://xmart.co.jp/- 『クロスオーダー給食』サービスページ：https://xmart.co.jp/xorder/kyushoku-supplier

