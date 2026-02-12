【INDIVI】「INDIVI gallery（インディヴィギャラリー）」が有楽町マルイに2月13日（金）オープン

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルは、時代性にあったリアルクローズブランド「INDIVI（インディヴィ）」を中心に複数ブランドを展開する編集型ストア「INDIVI gallery（インディヴィギャラリー）」を有楽町マルイ 4Fにオープンいたします。

「INDIVI（インディヴィ）」は、自分らしさを大切にする女性たちに向けた、時代性にあったモードテイストを感じさせるリアルクローズブランドです。キャリアブランド市場の中でスタイリッシュなテイストで、シャープな着こなしを求める働く女性に支持され続けています。

「インディヴィギャラリー」有楽町マルイ店は、フルサイズを展開する既存の「インディヴィ」と、同社で展開する、前向きでしなやかに生きる女性に向けてリアルクローズを提案する「アンタイトル」、洗練された大人のモードフェミニンスタイルを提案する「クロエンス」を取り揃えた編集型ストアへとリニューアルした店舗で、ブランドの垣根を超えた多彩な品揃えで多様なニーズにお応えいたします。

また、「インディヴィギャラリー」としては有楽町エリアで初となるOMOサービスを導入し、よりお客様のニーズに沿ったサービスをご提供いたします。

【インディヴィギャラリー OMOサービス概要】

OMOサービスは「お店で試着サービス」（※）をはじめ、店舗EC共通のクーポン、店頭在庫セルフ検索など、お客様のニーズに沿った幅広いサービスとなります。

※「お店で試着サービス」=オンラインで選んだ商品を、店舗に取り寄せご試着のうえ購入していただけるサービス。

【店舗概要】

■店名： INDIVI gallery（インディヴィギャラリー）有楽町マルイ店

■オープン日：2026年2月13日（金）

■住所：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-7-1 4F

■TEL.：03-6738-3828

■営業時間：11:00-20:00

※営業時間、定休日は有楽町マルイ店に準じます。

【展開ブランド】

INDIVI（インディヴィ）https://store.world.co.jp/s/brand/indivi/

UNTITLED（アンタイトル）https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/

cloenc（クロエンス）https://store.world.co.jp/s/brand/cloenc/

＜会社概要＞

・名称：株式会社フィールズインターナショナル（株式会社ワールド100% 子会社）

・代表者：逈 博幸

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/