【埼玉県初出店】横浜発・行列の絶えない生ドーナツ専門店「UNI DONUTS」が2月18日(水)、イオンタウンふじみ野にオープン！

株式会社GRACE（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：沢村 優太）が展開する生ドーナツ専門店「UNI DONUTS（ユニドーナツ）」は、2026年2月18日(水)、埼玉県内初となる店舗を「イオンタウンふじみ野」にオープンいたします。

グランドオープンに先駆け、2月16日(月)・17日(火)の2日間、自慢の味を一足早くお届けするプレオープン営業の実施が決定！さらに、2月18日(水)・19日(木)・20日(金)の3日間は、オープンを記念して「ユニドーナツ・いちご・チョコ」の人気フレーバー3種セットを、特別価格でご提供いたします。

日々の生活のなかで、少しだけ特別な「リフレッシュ」のひとときをお過ごしいただけると幸いです。一つひとつ心を込めて手作りした生ドーナツをご用意して、皆さまのご来店をお待ちしております。

■ 埼玉県初上陸！横浜で話題の“とろける生食感”

2023年12月に横浜・阪東橋に誕生して以来、SNSやメディアで話題を呼び、現在は国内外に20店舗以上を展開する「UNI DONUTS」が、ついに埼玉県に初上陸。

これまで県外の店舗へ足を運んでくださっていた皆さま、そして「UNI DONUTS」の県内出店を心待ちにしてくださっていた皆さま。この度、ふじみ野の地で皆さまをお迎えできる日を迎えられることを、スタッフ一同、大変うれしく思っております。

パティシエが何度も試行錯誤を重ねて実現した、独自の“生食感”とやさしい甘み。私たちが自信を持ってお届けする「ふわふわ食感の絶品生ドーナツ」を、この機会にぜひご体験ください。

◼️ 店舗概要

店舗名 ：UNI DONUTS イオンタウンふじみ野

オープン：2026年2月18日(水)

所在地 ：〒356-8525 埼玉県ふじみ野市福岡2丁目1番6号 イオンタウンふじみ野 3階

アクセス：東武東上線「上福岡駅」東口より徒歩15分

営業時間：10:00～21:00（※売り切れ次第終了）

電話番号：049-365-3614

※当日の状況などにより販売時間が変更となる場合がございます。

※事前予約・取り置き・整理券の配布は行っておりません。

◼️ 商品ラインアップ

UNI DONUTS イオンタウンふじみ野では、選べる6つのフレーバーをご用意しております。

ユニドーナツ

250円 (税込)

かぼちゃを使用した生地の優しい甘み、ふんわりとした食感、口どけを最も楽しめる定番の生ドーナツです。

ホイップ

350円 (税込)

生地の甘みを感じていただけるよう、コクを残しつつさっぱりとした味わいのホイップクリームを使用した生ドーナツです。

カスタードホイップ

400円 (税込)

バニラの風味が香るやさしい風味、なめらかな口当たりが特徴のカスタードと生クリームをあわせた生ドーナツです。

抹茶

450円 (税込)

かすかな苦味と渋みが効いた抹茶クリームが、生地の優しい甘みを引き立てる生ドーナツです。

いちご

450円 (税込)

酸味の効いたいちごと、そのいちごをたっぷりと使用したクリームを入れた後味さっぱりな生ドーナツです。

チョコ

500円 (税込)

コク深くビターなチョコレートクリームを入れた、コーヒーとの相性が抜群の生ドーナツです。

◼️ プレオープン概要

2月18日(水)のグランドオープンに先駆け、地域の皆さまにいち早く「UNI DONUTS」をお楽しみいただけるよう、2日間のプレオープン営業を実施いたします。

「埼玉にできるのをずっと待っていた」という方も、今回初めて「UNI DONUTS」を知ってくださった方も。自慢の“生食感”を、ふじみ野の皆さまへ一足早くお届けできるこの機会を、私たちも楽しみにしております。

ご家族・ご友人とのお出かけやお買い物ついでに、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/84389/table/97_1_391674461144718bc270da05aae781ff.jpg?v=202602120451 ]

◼️【3日間限定】オープン記念キャンペーン開催！

埼玉県への初出店を祝し、「UNI DONUTS」の魅力を存分に味わっていただける人気フレーバー3種セットを特別価格で販売いたします！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/84389/table/97_2_89532af2bd400936a2d6417487099acf.jpg?v=202602120451 ]

■UNI DONUTSとは

一杯のコーヒーで人を元気にし、世界をリフレッシュする“Refresh the World.”を掲げる 『UNI COFFEE ROASTERY』 から誕生した生ドーナツ専門店。生地にカボチャを使用し、口の中でとろけるような、ふんわりとした「生食感」を実現。ひと口ごとに自然でやさしい甘さが広がります。



2023年7月、『UNI COFFEE ROASTERY』 店舗での販売開始直後からの反響を受け、同年12月には横浜・阪東橋に専門店としてオープン。現在は、横浜を中心に20店舗以上を展開しています。



・公式サイト：https://unidonuts.jp/

・公式X：https://x.com/unidonuts_o

・公式Instagram：https://www.instagram.com/unidonuts_o/

創業10周年を機にReuse、Rebuild、Refreshの3つの再生をテーマに複数の事業を展開する「再生カンパニー」にリブランディング。2022年11月1日には横浜国立大学とコーヒー粕をはじめ食品廃棄物由来のセルロースナノファイバーを活用した新製品開発の共同研究契約を締結している。



また、2022年9月15日には山梨県・大月市と連携協定を締結、同年11月30日には石川県・小松市、同年12月5日に北海道・釧路市とも包括連携協定を締結、さらに2023年7月20日には茨城県・行方市と連携協定を締結するなど、近年は地方創生、産官学連携にも力を入れている。





・事業内容：リユース事業／カーリユース事業／ビジネスコンサルティング事業／DX推進事業／カフェレストラン事業

・従業員数：約650名

・会社HP：https://gr1.jp/