小学５、６年生参加者募集！物流のしくみを知り、持続可能な社会について考えよう！『物流の最前線』 3月24日(火) 開催

フューチャー株式会社

フューチャー イノベーション フォーラム（事務局：東京都品川区、代表：金丸恭文・フューチャー株式会社会長兼社長 グループCEO、以下ＦＩＦ）は、佐川急便株式会社を傘下に持つＳＧホールディングス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役会長：栗和田 榮一）と3月24日（火）にＳＧホールディングスグループの次世代型大規模物流センター「X フロンティア(R)」（東京都江東区）にて職場体験プログラム『物流の最前線』を開催します。また、本日よりＦＩＦ公式サイト（https://www.fif.jp）にて参加者を募集します。

本プログラムは、ＦＩＦがＳＧホールディングスグループと協力して企画・運営し、今回で15回目の開催となります。普段は入れない大型物流施設やそこで稼働するロボットの見学、環境に配慮したトラックの乗車体験などをつうじて、持続可能な社会の実現に向けて進化する物流の最前線を学びます。見学後は、ＳＧホールディングスグループが実践している、環境や働く人たちに配慮した取組みを踏まえた上で、「さらに効率的に運ぶ」には何をすればいいかをディスカッションします。体験と交流をとおして「働くこと」や「物流の未来」、「持続可能な社会」について考えます。

ＦＩＦは、フューチャー株式会社が運営する社会貢献団体として2006年に設立され、今年で20周年を迎えました。設立以来、様々な企業・団体と連携して未来を担う子どもたちを対象としたイベントを実施し、参加者数はのべ約4,300名に上ります。今後も実体験を大切にしたプログラムを提供し、SDGs のゴール4「質の高い教育をみんなに」の実現に貢献します。

【実施概要】

日 時： 2026年3月24日（火）13:00～17:00

会 場： 「X フロンティア(R)」内の

ＳＧホールディングスグループ各事業会社

（東京都江東区新砂3‐2‐9）

対 象： 小学5、6年生 16名

※応募者多数の場合は抽選となります。

応募期間： 2026年2月12日（木）～3月11日（水）

応募方法： ＦＩＦ公式サイト（https://www.fif.jp）の申込専用ページからお申し込みください。

プログラム：

1．会社説明

2．「X フロンティア(R)」のロボット・設備の見学

3．トラックの見学・乗車体験

4．グループディスカッション

5．社員のみなさんへ質問会

協力：

ＳＧホールディングス株式会社

佐川急便株式会社

佐川グローバルロジスティクス株式会社

フューチャー株式会社

フューチャーアーキテクト株式会社

【お問い合わせ】 ＦＩＦ事務局 お問い合わせフォーム : https://www.fif.jp/apps/contact/

URL：https://www.fif.jp Facebook：http://www.facebook.com/fif.2006