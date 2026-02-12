創業の地で初開催される世界大会「FISフリースタイルスキーワールドカップ2026富山なんと大会」のプラチナスポンサーに就任

株式会社ゴールドウイン

株式会社ゴールドウイン（本社：東京都港区／代表取締役社長 CEO：渡辺 貴生）は、2026年2月28日（土）～3月1日（日）に富山県南砺市たいらスキー場にて開催される「FISフリースタイルスキーワールドカップ2026富山なんと大会」にプラチナスポンサーとして協賛します。

当社オリジナルブランド「ゴールドウイン（Goldwin）」は、スキーウエアブランドとして50年以上培ってきた知見や技術を生かしたウエア開発を通じ、スキー日本代表チームやスキー契約アスリートをサポートしてきました。本大会でスキー日本代表チームが着用する2025-2026シーズンオフィシャルユニフォームは、当社の研究開発拠点がある富山本店において、選手との対話を重ねながら機能性と審美性の細部にまでこだわって設計しており、モノづくりを通じて選手をサポートしています。当社の創業の地である富山県で初開催となる本大会において、運営スタッフの派遣などで大会運営を支援するとともに、次世代に向けたイベントや応援グッズの製作を通じて、次世代アスリートの育成や競技の素晴らしさを伝えることを目指します。

また当社は、本大会が開催される富山県南砺市に、人と自然の新たな可能性を探求する、あらゆる人々の新たな原体験のための“ネイチャーパーク”「Play Earth Park Naturing Forest（プレイアースパーク ネイチャーリング フォレスト）」を2027年初夏に開業予定です。開業に向けて地域との繋がりをさらに深め、地域の方々とともに南砺市および本大会を盛り上げます。

【本大会における当社の取り組み】

■アスリートと次世代の交流イベント

本大会の開催に先立ち、Goldwinの契約アスリート堀島行真選手や日本代表チームと次世代の子どもたちが直接触れ合う機会を提供します。世界を舞台に活躍する選手たちの公式練習を視察できるほか、記念撮影やサイン会を予定しており、トップアスリートの競技を間近で体感する機会を通じて、子どもたちの夢や可能性を育みます。

開催日時：2月27日（金）13:00～15:00

場所： たいらスキー場 / イベントブース Goldwinブース

イベントの詳細・お申し込みはこちら

URL：https://www.goldwin-reservation.jp/goldwin_event

プロフィール 堀島 行真 / ほりしま いくま

1997年12月生まれ 岐阜県揖斐郡池田町出身 トヨタ自動車所属

小学4年時からスキーの楽しさを常に感じながら本格的にモーグル競技に取り組む。高校3年時にはFIS W杯開幕戦で3位入賞するなどFIS公認のルーキーオブザイヤーに選ばれる。中京大学に進学し2年時の2017年、世界選手権に日本代表として出場し、シングル・デュアル共に金メダルを獲得。初のオリンピック出場となった2018年平昌オリンピックでは11位。平昌での雪辱を果たすべく出場した北京オリンピックでは見事銅メダルを獲得した。

さらにFISワールドカップでは2021-22、2022-23シーズン総合ランキングでも2位の実績を収めている。今後は世界の頂点を目指しあらゆる可能性に挑戦している。

■開催地の文化とモノづくりを生かした日本らしい応援グッズの製作

海外には各国独自の応援方法がある中、本大会では日本の祭り文化に着想を得て、富山県の伝統行事「夜高祭」で用いられる拍子木を応援グッズとして200個限定で製作しました。南砺市の家具製作工房「TANEKAGU（タネカグ）」の拍子木に南砺市井波の伝統工芸である井波彫刻の彫刻師・南部白雲氏が、ゴールドウインのシンボルである雪の結晶を刻印しています。Goldwinが大切にする日本の美意識や哲学を表現するとともに、富山県の魅力に触れるきっかけを創出し、来場者と一体となって大会を盛り上げます。

お渡し方法：たいらスキー場 / イベントブース Goldwinブースにて配布

対象者：キッズ・ジュニア（3歳～15歳）

配布日時：2月28日（土）8:15～（先着200名様、なくなり次第終了）

※数に限りがございます。

■当社の従業員が大会運営をサポート

当社富山本店の約30名の従業員が、会場の設営や受付、誘導業務をはじめ海外チームや選手の滞在サポートを担当します。

■会場内にGoldwinブースを展開

日時：2月28日（土）～3月1日（日）各日08:00～15:00

場所：たいらスキー場 / イベントブース Goldwinブース

(1) 日本代表オフィシャルユニフォームの展示

当社の研究開発拠点である富山本店の開発本部（商品研究部、テック・ラボ、生産技術部）にて開発した、日本代表チーム「SNOW JAPAN」2025-2026シーズンオフィシャルユニフォームを展示します。競技特性を踏まえ、選手の動きを美しくダイナミックに見せるため細部まで緻密に設計されたデザインやシルエットを間近でご覧いただけます。

(2) オリジナルワッペンのカプセルトイ

ブースにいるスタッフとのじゃんけんに勝つと、カプセルトイを回して、衣服に圧着できるオリジナルワッペンがもらえます。ワッペンを付けることで、衣服の破れの補修や自分だけのデザインへのカスタマイズができ、愛着を持ってより長く着てほしいという想いを込めています。

(3) 大会限定Goldwinビーニーの販売

ブース内ではGoldwinブランドの通常商品のほか、大会ロゴをあしらったGoldwinビーニーを本大会限定で販売します。富山県で初開催となる記念の大会に、会場で着用し一体となって盛り上げるアイテムの一つとしてお使いいただけます。

大会概要

大会名：FISフリースタイルスキーワールドカップ2026富山なんと大会

開催日：2026年2月28日（土）男女モーグル（予選・決勝）

2026年3月1日（日）男女デュアルモーグル（予選・決勝）

主催：国際スキースノーボード連盟（FIS）・公益財団法人 全日本スキー連盟（SAJ）

主管：FISフリースタイルスキーワールドカップ富山なんと大会組織委員会 ・富山県スキー連盟

後援：富山県・南砺市

特別協力：陸上自衛隊 金沢駐屯地・富山駐屯地

開催場所：たいらスキー場（富山県南砺市梨谷）

URL： https://toyama-nanto-worldcup.jp/

Goldwin Inc.

株式会社ゴールドウインは、モノづくり、コトづくり、環境づくりの3つを軸に、スポーツやアウトドアの領域を中心に人々の新たな挑戦を支え、その可能性をひらいていくライフスタイルクリエイティブカンパニーです。素材や技術、テクノロジー、環境の研究を日々行いながら、多様な背景、専門性をもったブランドの知恵やアイディアをゴールドウイン全体で共有し、モノづくりとコミュニケーションを進化させ続けています。スポーツから日々の暮らしまで、人間のパフォーマンスを最大化することはもちろん、環境負荷を可能な限り減らし、人間を生かし、人間が遊ぶフィールドである自然をより豊かなものにしていきます。誰かがではなく、私たちが率先し、よりよい未来をつくっていきます。

東京本社 所在地：〒107-8570 東京都港区北青山3-5-6 青朋ビル

コーポレートサイトURL：https://about.goldwin.co.jp/