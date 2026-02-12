TVアニメ『薬屋のひとりごと』×フェリシモ初コラボグッズが販売開始。猫猫と壬氏を感じさせるオリジナルアイテムに、猫部(TM)コラボのチャリティーグッズも新登場！

株式会社フェリシモ

株式会社フェリシモは、TVアニメ『薬屋のひとりごと』のオリジナルコラボアイテムのウェブ販売を2月12日より開始しています。猫猫と壬氏を感じられるお薬ポーチやハンカチなど雑貨3点に加え、“猫化”猫猫のイラストがかわいい猫部コラボのチャリティーグッズも登場です。2026年はTVアニメ第3期と劇場版の公開も予定されている話題の本作といっしょに、雑貨やTシャツなど、実用的で誰もが楽しめるラインナップになっています。

◆TVアニメ『薬屋のひとりごと』×フェリシモ コラボグッズ販売特設サイト

＞＞ https://feli.jp/s/pr260212kr/1/

◆TVアニメ『薬屋のひとりごと』×フェリシモ プランナーブログをチェック

＞＞https://feli.jp/s/pr260212kr/8/

◆処方箋袋が片づいて見つけやすい せり上がりお薬箱ポーチ

ガバッと開くと、収納スペースがせり上がる仕様が大好評のお薬箱ポーチに、TVアニメ『薬屋のひとりごと』の世界観を彩る花々のデザインが登場です。すっきり整頓できる3層構造やメッシュポケットで中身が見やすく、サイズや形状がさまざまなお薬はもちろん、処方箋袋も丸ごと収納できる、まさに作品コラボにぴったりなポーチは、物語にも登場する〈青い薔薇〉〈カタバミ〉〈シャクナゲ〉の3種類。家族ごとに使い分けたりするほか、お薬以外の手芸道具やコスメ類などの収納にも便利に使えます。

背面には、作品ロゴと猫猫のシルエットがプリントされたタグのワンポイントが。

メッシュポケット付きで、すぐ取り出したいものの収納に便利です。

【NEW】TVアニメ『薬屋のひとりごと』処方箋袋が片づいて見つけやすい せり上がりお薬箱ポーチの会

月1個 \3,400（+10% \3,740）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260212kr/2/

◆イメージフレーバーティー

猫猫と壬氏ふたりをイメージした美麗なフレーバーティーです。作中のエピソードがよみがえる華やかなデザイン缶で、すべてのデザインに猫猫をイメージしたカタバミの意匠入りなのもポイント。

〈蓮（ロータス）〉〈桃（ピーチ）〉〈茘枝（ライチ）〉の3種類のフレーバーが、作品とともにお茶の時間を楽しませてくれます。ティーバッグは、たっぷり17袋入り。

飲み終わったあとの缶は、アクセサリーや小物入れとして長く愛用できます。

※アクセサリーや台座はセットされていません。

【NEW】TVアニメ『薬屋のひとりごと』イメージフレーバーティーの会

月1セット \2,500（+10% \2,750）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260212kr/3/

◆猫猫と壬氏のジャカード織りハンカチ

猫猫と壬氏、物語にまつわるお花などのモチーフをシルエットで表現しているハンカチです。毎日持ち歩いて使うたびに作品の世界観を感じることができます。ちょうどよいサイズと厚みでたたみやすく、吸水性のよい綿100％のガーゼ素材で、肌ざわりやわらか。デザインは、〈猫猫〉〈猫猫（園遊会）〉〈猫猫・壬氏〉〈猫猫・壬氏（月精）〉の4種類です。

3色の糸を織り上げる、ジャカード織り特有の仕様により、表と裏が反転したような色柄に仕上げられています。

【NEW】TVアニメ『薬屋のひとりごと』猫猫と壬氏のジャカード織りハンカチの会

月1枚 \1,200（+10% \1,320）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260212kr/4/

◆TVアニメ『薬屋のひとりごと』×猫部 地域猫チャリティーＴシャツ＆クリアファイルセット2026

地域猫活動を応援するチャリティー企画として、毎年2月22日（猫の日）を記念して発売される22組の猫好きクリエイターによるアートTシャツ、クリアファイルセットに、TVアニメ『薬屋のひとりごと』コラボデザインが初登場！今回のチャリティーのために描きおこされたのは“猫化”した猫猫。地域猫が薬草採取をお手伝いしているキュートなデザインです。

【NEW】TVアニメ『薬屋のひとりごと』×猫部 地域猫チャリティーＴシャツ2026

1枚 \2,800（+10% \3,030）

→うち500円は「フェリシモの猫基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260212kr/5/

【NEW】TVアニメ『薬屋のひとりごと』×猫部 地域猫チャリティークリアファイルセット2026

1セット（同柄2枚入り） \650（+10% \703）

→うち100円は「フェリシモの猫基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260212kr/6/

◆地域猫活動応援チャリティ企画ー 特設WEBサイト＞＞https://feli.jp/s/pr260212kr/7/

◆TVアニメ『薬屋のひとりごと』とは

シリーズ累計4,500万部突破の大人気作品『薬屋のひとりごと』。2023年10月に放送を開始したTVアニメは、猫猫の痛快なヒロイン性はもちろん、本格的なミステリー、そして異国情緒あふれる世界観で紡ぎだされる人間ドラマに多くの共感を集め、まさに老若男女に愛される作品となりました。 2025年10月22日には放送2周年を迎え、TVアニメ第3期とシリーズ初となる劇場版の制作決定を発表。TVアニメ第3期は、2026年10月より分割2クールで放送、劇場版は2026年12月に公開予定。

X @kusuriya_PR https://kusuriyanohitorigoto.jp/

権利表記：

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

◆フェリシモ「猫部 (TM)」

2010年9月から活動している、猫好きが集まる部活動。「猫と人がともにしあわせに暮らせる社会」を目指して、みなさまの声をとり入れながら、基金付きのオリジナル猫グッズを企画開発しています。WEBサイトには、猫グッズの販売のほか、毎日変わる「今日のにゃんこ」、「猫ブログ」の連載、猫写真専門のSNS「猫部トーク」、基金の活用情報など、猫好きのみなさまに楽しんでいただけるさまざまなコンテンツがあります。また、毎月100円「フェリシモ わんにゃん基金」や、フェリシモのお買い物ポイント“メリーポイント”を使って「わんにゃん支援活動」に参加いただくこともできます。

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr190501/4/

・X（Twitter）（@felissimonekobu）＞＞ https://twitter.com/felissimonekobu

・Facebook（@felissimonekobu）＞＞ https://www.facebook.com/felissimonekobu/

・Instagram（@felissimonekobu）＞＞ https://www.instagram.com/felissimonekobu/

※「猫部(R)」は株式会社フェリシモの登録商標です。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

