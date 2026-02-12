FRONTEO、AI創薬支援サービス「DDAIF」でサイエンス支援　 　日本の創薬力強化をはかり、バイオベンチャーと共同創薬エコシステム事業「DDAIF Innovation Bridge」開始

株式会社FRONTEO

株式会社FRONTEO（本社：東京都港区、代表取締役社長：守本 正宏、以下「FRONTEO」）は、国内のバイオベンチャーが創薬シーズを自社開発し、事業化へとつなげる過程で直面する課題の解決を目的に、AI創薬支援サービス「Drug Discovery AI Factory（以下「DDAIF」）」*1を活用した新たな事業「DDAIF Innovation Bridge（ディーディーエーアイエフ イノベーションブリッジ）」を開始します。

■新事業開始の背景と課題

近年、創薬研究の高度化・専門化に伴い、大学や研究者発の独自技術を起点とするバイオベンチャーは、創薬エコシステムにおける重要性を増しています。一方で、研究開発の早期段階から事業化や導出（ライセンスアウト）*2を見据えた判断が求められる中、創薬シーズ*3の価値をいかに早期に見極め、継続的な研究と事業化につなげていけるかが、日本の創薬力強化に向けた重要なテーマとなっています。

一般的にバイオベンチャーが直面する課題として、

１.継続的な創薬パイプライン創出と付加価値向上のための技術課題

２.研究開発を推進するための資金調達課題、の大きく2つが挙げられます。

FRONTEOはこうした課題に対し、研究開発段階における「DDAIF」を活用した技術支援と、出資を含む資金支援を組み合わせて提供する新規事業「DDAIF Innovation Bridge」を開始します。

本事業では、バイオベンチャーとの協業を通じて創薬パイプラインの研究開発効率を最大化し、パイプライン導出につながる道筋の構築や創薬プラットフォームの強化を目指してまいります。

■新事業「DDAIF Innovation Bridge」とは

「DDAIF Innovation Bridge」は、FRONTEOのAI創薬支援サービス「DDAIF」による仮説生成を起点に、創薬シーズの創出や、バイオベンチャーが保有する創薬パイプラインの価値の評価・検証を共同で行い、導出推進を支援する取り組みです。

一度の研究結果や資金状況の制約によって研究が停滞することを防ぎ、追加検証に加え研究戦略の見直し、適応症拡大（ドラッグリポジショニング）などを柔軟に行うことで、導出に至る確率や条件の選択肢を広げ、パイプライン価値の最大化を図ります。

FRONTEOライフサイエンスAI事業（AI創薬分野）における位置づけ

「DDAIF Innovation Bridge」は、FRONTEOがAI創薬分野において展開してきた従来のビジネスモデルに続く、新たな非連続的収益獲得へ向けたモデルとして位置づけられます。

１. （従来）大手製薬会社との共創プロジェクト（個別の疾患を対象とした新規標的分子探索、疾患と標的分子の作用機序の解明や適応症拡大の探索など）

２. （従来）国内外の大学を含むアカデミアと協業した自社創薬研究

３. （新事業）有力/有望なバイオベンチャーに対し、サイエンスから支援し、必要に応じ資金面

でも支援する「DDAIF Innovation Bridge」の展開

株式会社エヌビィー健康研究所とのPoC成果

「DDAIF Innovation Bridge」の開始に当たり、FRONTEOは株式会社エヌビィー健康研究所（以下「NBHL」）と連携し、「DDAIF」を活用して、１.NBHLが保有する抗体医薬品パイプラインに対する戦略的付加価値向上（適応症拡大など）、２.新規標的分子候補探索に向けたPoC（実証実験）を実施しました。この結果、継続的なプロジェクト推進が可能であることに加え、一定の市場ニーズおよび有効性が確認されたため、「DDAIF Innovation Bridge」の提供開始を決定しました。

（ご参考：FRONTEOとエヌビィー健康研究所、GPCR抗体創薬における共同研究の基本方針に合意, URL：https://www.fronteo.com/news/pr/20260212_02 ）

■新事業「DDAIF Innovation Bridge」概要

FRONTEOは、「DDAIF Innovation Bridge」を通じて、導出に至る前段階で生じやすい研究面と資金面のハードルから生じる悪循環を解消し、導出に向けた次の一手につながる支援を提供します。

1stフェーズ：価値の可視化と検証推進

「DDAIF」を活用して既存の創薬パイプラインに関する機序仮説*4を強化することで、研究の不確実性を低減し、失敗確率の抑制（成功確率の向上）や研究進捗の改善につなげるとともに、その検証や再実験を進めるための資金支援（出資を含む）を行います。

2ndフェーズ：戦略高度化と事業化

研究環境や競争状況を踏まえ、パイプラインの見直し(ドラッグリポジショニングなどを含む)や新たな創薬戦略の再設計を支援します。バイオベンチャーとの協業により、パイプラインの共同導出やプラットフォーム事業展開などを推進します。

■今後の展望

FRONTEOは、「DDAIF Innovation Bridge」を通じて、日本発の創薬価値向上と導出件数・成功率の向上を実現し、創薬イノベーションが継続的に生まれる環境づくりを進めてまいります。「日本を再び創薬の地へ」という理念の下、創薬分野が日本の基幹産業として発展していくことに貢献し、薬を必要とするすべての人に適切な薬が届けられるようなフェアな世界を目指してまいります。

＊1 DDAIF：AIと創薬に精通したFRONTEOの創薬エキスパートが、KIBITの自然言語処理技術と独自の解析手法を駆使し、標的分子・適応症探索やその裏付けとなる仮説を提供するAI創薬支援サービス

＊2 導出：製薬企業においては、自社内で研究開発を行う形態のほか、他社・他機関から医薬品候補化合物などの開発権や販売権を獲得するケースがあり、後者の場合に、開発した企業・機関が製薬企業に対してそれらの開発権・販売権などの許諾・譲渡を行うことを導出（ライセンスアウト）と呼ぶ

＊3 創薬シーズ：医薬品研究開発の「タネ」となる、疾患の治療に有効だと考えられる化合物や抗体、創薬技術など

＊4 機序仮説：疾患の病態や薬の作用について、「どのようなメカニズム（機序）でその結果が引き起こされているのか」を、確定していないが、理論的に説明する答えのこと（仮説）

■FRONTEO Drug Discovery AI Factory（DDAIF）について

URL：https://lifescience.fronteo.com/products/drug-discovery-ai-factory/

「FRONTEO Drug Discovery AI Factory（DDAIF）」は、自然言語処理に特化したAI「KIBIT（キビット）」（日本・欧州・米国・韓国特許取得済）と、FRONTEOの創薬研究者およびAIエンジニアの知見を融合したAI創薬支援サービスです。疾患関連遺伝子ネットワークの解析や、標的分子候補に関する仮説の構築を通じ、医薬品開発における研究者の意思決定を強力にサポートします。本サービスはすでに複数の大手製薬企業で導入され実績を積み重ねています。

※Drug Discovery AI Factoryに使われている技術は、FRONTEOが日本および韓国、米国、欧州で計21件の特許権を取得しています。

