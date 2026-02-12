ーエリエール えがおにタッチPROJECTー レデイ薬局との共同企画 第2弾 エリエール商品を愛媛県・香川県の教育機関へ寄付

大王製紙株式会社

衛生用紙製品 No.1ブランド※1の「エリエール」を展開する大王製紙株式会社（住所：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：若林 褚房）は、からだとこころの触れ合いによって幸せと笑顔を増やす「エリエール えがおにタッチPROJECT」の一環として、本プロジェクトに賛同いただいた株式会社レデイ薬局（本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：藤田 和郎）と共同で2025年9月1日（月）から「えがおをつなげるキャンペーン」第2弾を実施しました。

キャンペーン期間中の売り上げの一部を活用し、ティシューや生理用ナプキンといったエリエール商品を、愛媛県と香川県の高校や大学などの教育機関へ通う学生たちへ寄付しました。寄付された商品は、学生生活のサポートに活用され、未来へ向かう学生の健康と安心を支援します。

なお、今回の寄付にあたり、2026年2月10日（火）に愛媛県庁で寄付贈呈式を実施しましたので、ご報告いたします。

■寄付概要

【寄付先】 愛媛県および香川県教育委員会

【寄付品】 「エリエールティシュー」、「除菌できるアルコールタオル」、「エリス ルナフィット」（生理用ナプキン）など総額110万円相当

※1:インテージSRI＋ ティシュー市場、トイレットペーパー市場、キッチンペーパー市場、ペーパータオル市場の合算（2024年度メーカー別売上金額）

■寄付贈呈式の概要

【日時】 2026年2月10日（火）11:00～11:15

【場所】 愛媛県庁

【出席者】 濱里 要（愛媛県 副知事）

藤田 和郎（株式会社レデイ薬局 代表取締役社長）

小川 満（大王製紙株式会社 上席執行役員 ホーム＆パーソナルケア国内事業部 ヒューマン・ファミリーケア営業本部長）

【実施内容】

大王製紙とレデイ薬局から寄付目録が贈呈され、大王製紙 小川より「継続して取り組ませていただくことで、さらなる地域貢献と子どもたちの健全な発育に貢献していきたいと思います。」と挨拶をしました。その後、愛媛県 濱里副知事から感謝状が贈呈され、感謝の言葉が述べられました。

ー レデイ薬局とエリエールの取り組み ー

■レデイ薬局の店舗にて「えがおをつなげるキャンペーン」を実施

「エリエール えがおにタッチPROJECT」に賛同いただいたレデイ薬局と共同で、2025年9月1日（月）～10月31日（金）に「えがおをつなげるキャンペーン」第2弾を実施しました。期間中にレデイ薬局の店舗にてエリエールブランドの商品をお買い上げいただくと、売り上げの一部がエリエール商品となって愛媛県、香川県の学校へ贈られるキャンペーンです。第１弾では子どもの居場所づくりや子どもを支える地域活動など、さまざまな子育てに関する団体へエリエール商品を寄付しました。今回の第2弾では学生が健やかに安心して学校生活を送れるよう、総額110万円相当のエリエール商品を寄付しました。

キャンペーン期間：2025年9月1日（月）～10月31日（金）

対象店舗：レデイ薬局 全店舗

対象商品：エリエール全商品



■株式会社レデイ薬局について

株式会社レデイ薬局（本社：愛媛県松山市）は、愛媛を中心に中四国・兵庫で258店舗を展開し、調剤薬局、ドラッグストアおよび介護事業を手がけています。

ドラッグストア・調剤薬局事業において「治す」を根本理念に、接客・相談を重視しています。豊富な知識や高いカウンセリング能力を身につけたスタッフが、お客様からの健康と美に関する様々なお悩みに対してお応えし、お客様が気軽にご利用いただける利便性の高い店舗づくりを行っています。

【レデイ薬局 公式ホームページ】 https://www.lady-drug.co.jp/

＜参考＞

ーエリエール えがおにタッチPROJECTについてー

■プロジェクト発足の背景

単独世帯の割合が 2005 年の 29.5%から 2020 年には 38.1%※2 にまで上昇するなど、少数世帯が増えることで家庭内の触れ合いが減っていることに加え、SNSの普及によりリアルな触れ合いの機会も減少。さらには、コロナ禍においてソーシャルディスタンスやテレワークが日常になったことで、対面コミュニケーションが急速に減少しました。誕生から介護まで一人ひとりの幸せにそっと寄り添うブランドでありたいと願うエリエールは、人と人とのかけがえのない触れ合いを「エッセンシャルタッチ」という言葉に込め、幸せと笑顔を増やしたい。そんな想いから「エリエール えがおにタッチPROJECT」を2022年4月に立ち上げました。

※2:総務省統計局 令和 2 年国勢調査結果

■プロジェクトの主な活動

１.エッセンシャルタッチ動画の発信

「エッセンシャルタッチの大切さ」を考えるきっかけとなる2篇の動画を制作しました。さまざまな年代の主人公が、ふとした何気ない触れ合い（エッセンシャルタッチ）と出会うことで、笑顔になっていく姿を描いています。本プロジェクトの特設サイトにて公開しています。

≪あと何回篇≫≪エッセンシャルタッチ篇≫

※特設サイトURL: https://www.elleair.jp/egao-touch/(https://www.elleair.jp/egao-touch/)

２.からだとこころの触れ合い＝「タッチング」のノウハウ発信

触れ合いには、手をつなぐ・さする・抱きしめ合うといった「からだ」の触れ合いと、目と目を合わせる・優しく接する・感謝を伝えるといった「こころ」の触れ合いがあります。本プロジェクトではこの２つの触れ合いの大切さを伝えるとともに、効果的に幸せホルモン「オキシトシン」を分泌させるためのタッチングノウハウを専門家の監修のもと開発し、特設サイトや「エッセンシャルタッチブック」を通して発信しています。

▼「からだ」のタッチング

身体的コミュニケーションによって、安心感・信頼感・自己肯定感を高める効果。

・手を当てる、手をつなぐ

・さする、軽くたたく、もむ

・ハグ、抱きしめあう

▼「こころ」のタッチング

精神的コミュニケーションによって、安心感・信頼感・自己肯定感を高める効果。

・好意を持った人と見つめあう

・相手を思いやり、やさしく声をかける

・感謝の言葉を伝える

３.エッセンシャルタッチ講座の開催

専門家監修のもと、エッセンシャルタッチの効果と正しいタッチングノウハウを広めるために、定期的に生活者の皆さまに向けたイベントを実施しています。第1弾では「こころとからだ健やかに 親子でタッチング」をテーマに、お子さまの自己肯定感や親子の幸せと笑顔を育むためのタッチング講座を実施しました。今後のスケジュールについては、決まり次第、特設サイトや SNS などでお知らせします。

４.ファンコミュニティ「えがおにタッチ コミュニティ supported by エリエール」の開設

人の幸せにつながるかけがえのない触れ合いである「エッセンシャルタッチ」をテーマに、参加者は「人との触れ合い」や「コミュニケーション」について対話しながら、触れ合いの大切さについて知ったり、プロジェクトやエッセンシャルタッチについて理解を深めたりすることができます。

コミュニティを通じて生活者とつながり、得られるリアルな声やインサイトを活用し、「えがおにタッチPROJECT」の普及・啓発を目指しています。

【ファンコミュニティ】 https://www.beach.jp/community/EGAO-ELLEAIR

５.寄付活動

エリエール商品の売り上げの一部を地方自治体に寄付することで、人と人との「触れ合いの機会」を取り戻す活動を支援します。新たな寄付先や活動内容が確定しましたら、特設サイトおよびSNSで随時お知らせします。

【「エリエール えがおにタッチPROJECT」特設サイト】 https://www.elleair.jp/egao-touch/(https://www.elleair.jp/egao-touch/)

【公式X】 https://X.com/egaoprj_elleair(https://X.com/egaoprj_elleair)