くまもと再春館製薬所バドミントン部　志田千陽選手のチーム退団について

株式会社再春館製薬所

株式会社再春館製薬所（本社：熊本県上益城郡益城町、代表取締役社長：西川正明）所属の志田千陽（しだ・ちはる）選手が、2026年3月31日をもちましてチームを退団することをお知らせいたします。

志田選手は2016年の入団以来、約10年間にわたり本チームの主力として活躍してまいりました。 2024年のパリオリンピック女子ダブルス銅メダル獲得に加え、昨年末の「第79回全日本総合バドミントン選手権大会」では五十嵐有紗選手（BIPROGY所属）との新ペアで初出場・初優勝という輝かしい成績を収め、再春館製薬所の選手として最高の形で一つの区切りを迎えました。

この度の退団は、2028年ロサンゼルス五輪での頂点を目指すべく、五十嵐選手とより多くの練習時間を確保し、ペアとしての活動を加速させるための前向きな決断です。 10年間共に歩んできたチームや、温かく支えてくださった熊本の皆様への深い感謝を胸に、志田選手は新たなステージでの挑戦をスタートさせます。

志田千陽選手志田 千陽 (しだ・ちはる)

1997年4月29日生

秋田県八郎潟町出身

青森山田中→青森山田高校

2016年

くまもと再春館製薬所バドミントンチームへ入部

2024年

「シダマツペア」としてパリオリンピックで女子

ダブルス銅メダルを獲得

2025年7月

10年間女子ダブルスでペアとして活躍してきた

松山奈未選手とペアを解消を発表

2025年12月

第79 回全日本総合バドミントン選手権大会へ

新ペア五十嵐有紗選手（BIPROGY所属）と

女子ダブルスで初出場、優勝の栄冠に輝く

なお、長年「シダマツ」ペアとして切磋琢磨してきた松山奈未選手は、引き続きくまもと再春館製薬所バドミントンチーム所属として活動を継続いたします。 チームは、新天地へ向かう志田選手

と、チームを牽引し続ける松山選手、それぞれの新たな門出を全力で応援してまいります。

今後の大会出場予定ついて

・ 全英オープンバドミントン選手権 2026年3月3日（火）～8日（月）イギリス・バーミンガム

志田千陽選手からみなさまへ

株式会社再春館製薬所／くまもと再春館製薬所バドミントンチーム

スポーツ文化事業部・広報担当 池田 栄治

TEL：080-4135-4213(担当直通） MAIL：e.ikeda@saishunkan.co.jp



バドミントンチームマネージャー 小野 菜保

TEL：080-4135-4244(担当直通） MAIL：n.ono@saishunkan.co.jp