【ロッテリア】春限定の心華やぐ桜スイーツが登場！ロッテリア「桜フェア」開催！

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社ロッテリア（代表取締役社長：井上 卓士 本社：東京都港区）が展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、2月18日（水）から期間限定で「桜フェア」を開催します。

本フェアでは、徐々に春の訪れを感じるこの時期に合わせて、桜をイメージしたシェーキとパイの計3品を発売します。

「さくらパフェシェーキ」は、桜風味のシロップを使用したシェーキに、口どけの良いホイップクリームと苺果汁※1を使用したクラッシュゼリー、薄く削った桜色のチョコをトッピングしたドリンクです。

同時に登場する「さくらもちパイ」は、桜あんのフィリングをサクサク食感のパイ生地で包んだワンハンドスイーツです。

また、期間限定フレーバーのシェーキとして 「さくらシェーキ」も販売します。

ぜひこの機会に、ロッテリアの「桜フェア」をお楽しみください。

※1 苺果汁を2.0%使用しています。

※ 表示価格は全て税込です。

※ 一部店舗を除く46店舗で販売予定です。（2月12日時点）

※ 3月中旬まで販売予定です。なくなり次第終了します。

※ 「さくらパフェシェーキ」と「さくらシェーキ」は機器調整により販売していない場合があります。

※ 「さくらパフェシェーキ」と「さくらシェーキ」はデリバリーでの販売はありません。

【商品概要】

商品名：さくらパフェシェーキ

価格：390円

商品概要：桜風味のシロップを使用したシェーキに、口どけの良いホイップクリームと苺果汁※1を使用したクラッシュゼリー、薄く削った桜色のチョコをトッピングしたドリンクです。ふんわり香る桜の風味で春を存分に満喫いただけるパフェのようなシェーキに仕上げました。甘酸っぱい苺ゼリーが、味わいと食感にアクセントを加えます。

商品名：さくらもちパイ

価格：260円

商品概要：桜あんのフィリングをサクサク食感のパイ生地で包んだワンハンドスイーツです。優しい甘さの桜あんには、塩漬けの桜の葉ともち米を混ぜ合わせることで、桜餅のような本格的な味わいに仕上げました。店内でもテイクアウトでも手軽にお召し上がりいただけます。

商品名：さくらシェーキ

価格：320円

商品概要：桜風味のシロップを使用した、期間限定フレーバーのシェーキです。