属人的な選定からAIによる最適解へ！PR実績100万件超のtoridoriがAIを活用した新サービス『Vooster』をリリース～エンゲージメントで報酬が決まる、次世代のインフルエンサー活用～

株式会社トリドリ

各種インフルエンス・プラットフォーム事業を展開する株式会社トリドリ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：中山貴之、東証グロース：9337、以下「toridori」）は、2026年2月12日（木）より、AIによる自動運用型のインフルエンサー広告サービス『Vooster（ブースター）』の提供を開始したことをお知らせいたします。

サービス提供の背景

従来のインフルエンサーマーケティングは１.自社に適したインフルエンサーの選定２.専任不在によるリソース不足３.希望する料金体系や予算に合わないといった多角的な課題がハードルとなってきました。

こうした背景を受け、月額制のインフルエンサーマーケティングプラットフォーム『toridori marketing（トリドリマーケティング）』を展開するtoridoriは、100万件を超える膨大なPR実績と最新のAI技術を融合させた新サービス『Vooster（ブースター）』の提供を開始いたします。



本サービスは、toridoriが長年培ったインフルエンサーマーケティングのノウハウをAIにより自動化し、高精度で効率的なマーケティング支援を実現します。

https://vooster.net/

サービス概要

『Vooster（ブースター）』は商材、ブランド情報、ご希望のPR施策を入力するだけで、AIが最適なインフルエンサーを自動で選定し、オファーまでを自動で行うサービスです。

本サービスの特徴は3つで、１.初期費用、固定費なしの柔軟な料金体系２.最適なインフルエンサーをAIが自動で選定し、オファー３.予測エンゲージメントに基づいた課金です。

１.初期費用、固定費なしの柔軟な料金体系

少額から利用可能で、セールやイベントに合わせたスポットでの活用にも対応いたします。これにより、無駄のない柔軟な料金体系を実現しました。



２.最適なインフルエンサーをAIが自動で選定し、オファー

『Vooster』は、商材と施策条件を入力するだけで、AIが最適なインフルエンサーを自動選定します。toridoriが保有する100万件超の実績に基づき、PR施策を実施するたびにレコメンド精度が向上する独自のAI技術を搭載しています。

また、インフルエンサーマーケティングにおけるPDCAを、以下のサイクルで自動化し、企業様のマーケティング効率を最大化します。



Plan：入力データに基づき、エンゲージメント※の高いインフルエンサーを自動でリスト化。

Do：最適なマッチングによるPR投稿の実施。

Check：詳細なレポートから、次回の施策に向けた指標を自動算出。

Action：蓄積データから成功パターンを導き出し、さらに精度の高いレコメンドを提示。

※エンゲージメント：投稿に対して、いいねやコメントなどでどれだけ人々が反応しているかを表す指標。



３.予測エンゲージメントに基づいた課金

事前にチャージした予算から、インフルエンサーによる投稿完了時にtoridori独自の「予測エンゲージメント」に応じた報酬を支給します。フォロワー数だけに依存しない、実効性の高いマーケティング支援を可能にします。

『Vooster』は、AIによる自動選定により、企業様のPR目的に応じて予算や期間をより柔軟に設定できるサービスです。予算規模を問わず、大企業から地方の中小企業まで、あらゆる広告主様の課題に合わせた最適なインフルエンサー活用を実現します。

株式会社トリドリ（toridori）について

toridoriは「『個の時代』の、担い手に。」をミッションに、インフルエンサーマーケティングに特化した各種サービス（インフルエンサーマーケティングプラットフォーム『toridori marketing』『toridori base』、Instagramアカウント運用代行サービス『toridori likes』、インフルエンサー成果報酬型広告『toridori ad』、ブランド立ち上げ支援『toridori made』）を提供するマーケティング企業です。

ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）のアカウントを誰もが持ち、個人の影響力が社会を動かす時代に、独自のネットワークを駆使し、インフルエンサーの個性を最大化して企業プロモーションに活用するサービスを提供しております。

【会社概要】

商号 ： 株式会社トリドリ（toridori inc.）

所在地 ： 東京都渋谷区円山町28-1

代表者 ： 中山 貴之

設立 ： 2016年6月1日

電話番号：03-6892-3591（代表）

事業内容 ： インフルエンス・プラットフォーム事業

▼企業サイト：https://toridori.co.jp/

▼インフルエンサーマーケティングプラットフォーム『toridori marketing』公式サイト：

https://top-marketing.toridori.me/

▼Instagramアカウント運用代行サービス『toridori likes』公式サイト：

https://top-marketing.toridori.me/likes

▼インフルエンサー成果報酬型広告『toridori ad』公式サイト：https://toridori.co.jp/ad

▼ブランド立ち上げ支援『toridori made』公式サイト：https://toridori.co.jp/made/