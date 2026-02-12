【リーガロイヤルホテル京都】春めく苺のスイーツを詰め込んだ、バスケット仕立てのアフタヌーンティー「ピクニック アフタヌーンティーセット」販売

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）は、ラウンジにて苺スイーツを華やかに並べたバスケット仕立ての「ピクニック アフタヌーンティーセット」を2026年3月1日（日）から5月6日（水・休）まで販売します。

「ピクニック アフタヌーンティーセット」イメージ

「ピクニック アフタヌーンティーセット」は、可愛らしいバスケットに心ときめく苺のピクニックスイーツをぎゅっと詰め込んだアフタヌーンティーです。

チューリップをイメージした“萌え断”仕上げの「苺サンドイッチ」は、瑞々しい苺とキウイフルーツに、ふんわりとしたホイップクリームとスポンジが重なり、一口ごとに広がるやさしい甘味と食感に心がほぐれます。他にも心ときめくピンク色の苺チョコでコーティングした「苺ドーナツ」や、小さな苺模様をあしらった「苺ジャムクッキー」、そして練乳をたっぷり添えたフレッシュ苺など、ホテルパティシエが“おしゃれなピクニック”をテーマに作り上げた、全７種のスイーツを愉しめます。セイボリーには、フライドポテトをポテトケースに入れてご用意し、遊び心あふれるバスケットに仕上げました。

「ピクニック アフタヌーンティーセット」に合わせたオリジナルドリンク「Siestea（シエスティー）」は、昼下がりのひと休憩をイメージした一杯です。ドライフルーツをじっくり漬け込んだ紅茶のシロップを使用することで、爽やかな紅茶の中に、ドライフルーツのやさしい甘みがふわりと広がります。

店内には、ピクニック気分を盛り上げる小物もご用意しており、お席でスイーツと一緒に写真撮影を愉しめます。

今回1日2名様限定で「ピクニック アフタヌーンティーセット」が付いた宿泊プランをご用意しました。チェックイン当日は、ラウンジにて優雅なピクニックスイーツがご滞在の始まりを華やかに彩ります。

落ち着いたデザインの心地よい店内で、バスケット仕立てのピクニック アフタヌーンティーセットとともに、おしゃれなピクニックタイムをお過ごしください。

詳細については、次の通りです。

◆◇◆「ピクニック アフタヌーンティーセット」 販売 概要◆◇◆

【販売場所】

ラウンジ（1階 / オールデイダイニング カザ内）

【販売期間】

2026年3月1日（日）～5月6日(水・休)

【販売時間】

10 : 00～17: 00（ラストオーダー：17：00）

※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。最新の営業情報は公式HPをご確認ください。

【料 金】

\6,325

※表記料金は、税金・サービス料を含みます。

【内 容】

≪1日10食限定・セット内フリードリンク付・利用時間120分制≫

■ウェルカムドリンク ノンアルコールスパークリングワイン

■スイーツ 全7種

■セイボリー 全9品

■お飲み物

・オリジナルドリンク 「Siestea（シエスティー）」

・コーヒー ／ 紅茶（4種）／ ハーブティー（2種）／ ノンアルコールカクテル（3

種）

＜スイーツ全７種＞

苺サンドイッチ／苺ドーナツ／苺ジャムクッキー／苺フロランタン／苺とピスタチオのムース／苺生チョコ／フレッシュ苺

◆このデザートに込めた想い◆

“おしゃれなピクニック”をイメージして、可愛らしい苺のスイーツに仕上げました。

バスケットを開いた瞬間に、ピクニックならではのワクワク感やときめきが広がるよう、盛り付けにもこだわっています。

心弾むひとときを感じながら、ピクニック気分をお愉しみいただければ嬉しいです。

＜オリジナルドリンク＞

〈考案者〉ホテルパティシエ 岩上 晶理（いわがみ あかり）

「Siestea（シエスティー）」：ドライフルーツを漬け込んだ紅茶のシロップを使用したノンアルコールカクテル

◆このドリンクに込めた想い◆

スペイン語で“昼寝”を意味する「siesta（シエスタ）」と紅茶の「tea（ティー）」を掛け合わせたネーミングにしました。

ピクニックのひとときを、ゆったりと過ごしていただけるよう、爽やかな紅茶にドライフルーツのやさしい甘味を添えています。

ピクニックスイーツとともに、心地よいティータイムをお愉しみください。

◇ピクニック アフタヌーンティーセット付 宿泊プラン◇

〈考案者〉スタッフ 筒井 千夏（つつい ちか）アフタヌーンティーセット詳細を見る :https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/fair_list/lounge-spring-dessert-202604「華小路フロア スタンダードツインルーム」イメージ

【予約開始】

2026年2月12日（木）～

【販売期間】

2026年3月1日（日）～2026年4月30日（木）

【料 金】

28,400円（華小路フロア スタンダードツイン／1室2名）

※表記料金は、朝食、税金・サービス料・宿泊税を含みます。

※プラン、宿泊日、部屋タイプ、ご利用人数によって料金が異なります。

※表記料金は、2026年2月12日（木）時点での最低料金となります。

※アフタヌーンティーセットの提供場所は1Fラウンジとなります。客室内での提供は承っておりませんので、予めご了承ください。

宿泊プラン詳細を見る :https://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rihga_royal_kyoto&plan_groupcd=PICNIC15&form=jp

■お客様お問い合わせ先■

リーガロイヤルホテル京都

〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地

＜アフタヌーンティーセットに関するお問い合わせ（ラウンジ）＞

1階 オールデイダイニング カザ （直通）

TEL：075-361-9226

＜宿泊プランに関するお問合せ（宿泊予約課）＞

宿泊予約課（直通）

TEL：075-361-3333（受付時間 9：00～17：30）