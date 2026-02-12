【リーガロイヤルホテル京都】春めく苺のスイーツを詰め込んだ、バスケット仕立てのアフタヌーンティー「ピクニック アフタヌーンティーセット」販売

株式会社ロイヤルホテル

　リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）は、ラウンジにて苺スイーツを華やかに並べたバスケット仕立ての「ピクニック アフタヌーンティーセット」を2026年3月1日（日）から5月6日（水・休）まで販売します。



　「ピクニック アフタヌーンティーセット」イメージ

　「ピクニック アフタヌーンティーセット」は、可愛らしいバスケットに心ときめく苺のピクニックスイーツをぎゅっと詰め込んだアフタヌーンティーです。


　チューリップをイメージした“萌え断”仕上げの「苺サンドイッチ」は、瑞々しい苺とキウイフルーツに、ふんわりとしたホイップクリームとスポンジが重なり、一口ごとに広がるやさしい甘味と食感に心がほぐれます。他にも心ときめくピンク色の苺チョコでコーティングした「苺ドーナツ」や、小さな苺模様をあしらった「苺ジャムクッキー」、そして練乳をたっぷり添えたフレッシュ苺など、ホテルパティシエが“おしゃれなピクニック”をテーマに作り上げた、全７種のスイーツを愉しめます。セイボリーには、フライドポテトをポテトケースに入れてご用意し、遊び心あふれるバスケットに仕上げました。　　　


　「ピクニック アフタヌーンティーセット」に合わせたオリジナルドリンク「Siestea（シエスティー）」は、昼下がりのひと休憩をイメージした一杯です。ドライフルーツをじっくり漬け込んだ紅茶のシロップを使用することで、爽やかな紅茶の中に、ドライフルーツのやさしい甘みがふわりと広がります。


　店内には、ピクニック気分を盛り上げる小物もご用意しており、お席でスイーツと一緒に写真撮影を愉しめます。


　今回1日2名様限定で「ピクニック アフタヌーンティーセット」が付いた宿泊プランをご用意しました。チェックイン当日は、ラウンジにて優雅なピクニックスイーツがご滞在の始まりを華やかに彩ります。


　落ち着いたデザインの心地よい店内で、バスケット仕立てのピクニック アフタヌーンティーセットとともに、おしゃれなピクニックタイムをお過ごしください。



詳細については、次の通りです。



◆◇◆「ピクニック アフタヌーンティーセット」 販売 概要◆◇◆


「ピクニック アフタヌーンティーセット」イメージ

【販売場所】


ラウンジ（1階 / オールデイダイニング カザ内）



【販売期間】


2026年3月1日（日）～5月6日(水・休)



【販売時間】


10 : 00～17: 00（ラストオーダー：17：00）



※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。最新の営業情報は公式HPをご確認ください。



【料　金】


\6,325


※表記料金は、税金・サービス料を含みます。



【内　容】　


≪1日10食限定・セット内フリードリンク付・利用時間120分制≫


■ウェルカムドリンク　ノンアルコールスパークリングワイン


■スイーツ　全7種


■セイボリー　全9品


■お飲み物


・オリジナルドリンク 「Siestea（シエスティー）」


・コーヒー ／ 紅茶（4種）／ ハーブティー（2種）／ ノンアルコールカクテル（3


種）



＜スイーツ全７種＞

苺サンドイッチ／苺ドーナツ／苺ジャムクッキー／苺フロランタン／苺とピスタチオのムース／苺生チョコ／フレッシュ苺


◆このデザートに込めた想い◆　



　“おしゃれなピクニック”をイメージして、可愛らしい苺のスイーツに仕上げました。


バスケットを開いた瞬間に、ピクニックならではのワクワク感やときめきが広がるよう、盛り付けにもこだわっています。


　心弾むひとときを感じながら、ピクニック気分をお愉しみいただければ嬉しいです。






〈考案者〉ホテルパティシエ 岩上 晶理（いわがみ あかり）

＜オリジナルドリンク＞

「Siestea（シエスティー）」：ドライフルーツを漬け込んだ紅茶のシロップを使用したノンアルコールカクテル


◆このドリンクに込めた想い◆　



スペイン語で“昼寝”を意味する「siesta（シエスタ）」と紅茶の「tea（ティー）」を掛け合わせたネーミングにしました。


　ピクニックのひとときを、ゆったりと過ごしていただけるよう、爽やかな紅茶にドライフルーツのやさしい甘味を添えています。


　ピクニックスイーツとともに、心地よいティータイムをお愉しみください。






〈考案者〉スタッフ 筒井 千夏（つつい ちか）

アフタヌーンティーセット詳細を見る :
https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/fair_list/lounge-spring-dessert-202604

◇ピクニック アフタヌーンティーセット付　宿泊プラン◇


「華小路フロア スタンダードツインルーム」イメージ

【予約開始】


2026年2月12日（木）～


【販売期間】


2026年3月1日（日）～2026年4月30日（木）


【料　　　金】


28,400円（華小路フロア スタンダードツイン／1室2名）



※表記料金は、朝食、税金・サービス料・宿泊税を含みます。


※プラン、宿泊日、部屋タイプ、ご利用人数によって料金が異なります。


※表記料金は、2026年2月12日（木）時点での最低料金となります。


※アフタヌーンティーセットの提供場所は1Fラウンジとなります。客室内での提供は承っておりませんので、予めご了承ください。



宿泊プラン詳細を見る :
https://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rihga_royal_kyoto&plan_groupcd=PICNIC15&form=jp


■お客様お問い合わせ先■


リーガロイヤルホテル京都


〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地



＜アフタヌーンティーセットに関するお問い合わせ（ラウンジ）＞


1階　オールデイダイニング カザ　（直通）


TEL：075-361-9226



＜宿泊プランに関するお問合せ（宿泊予約課）＞


宿泊予約課（直通）


TEL：075-361-3333（受付時間 9：00～17：30）