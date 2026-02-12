【リーガロイヤルホテル京都】春めく苺のスイーツを詰め込んだ、バスケット仕立てのアフタヌーンティー「ピクニック アフタヌーンティーセット」販売
リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）は、ラウンジにて苺スイーツを華やかに並べたバスケット仕立ての「ピクニック アフタヌーンティーセット」を2026年3月1日（日）から5月6日（水・休）まで販売します。
「ピクニック アフタヌーンティーセット」イメージ
「ピクニック アフタヌーンティーセット」は、可愛らしいバスケットに心ときめく苺のピクニックスイーツをぎゅっと詰め込んだアフタヌーンティーです。
チューリップをイメージした“萌え断”仕上げの「苺サンドイッチ」は、瑞々しい苺とキウイフルーツに、ふんわりとしたホイップクリームとスポンジが重なり、一口ごとに広がるやさしい甘味と食感に心がほぐれます。他にも心ときめくピンク色の苺チョコでコーティングした「苺ドーナツ」や、小さな苺模様をあしらった「苺ジャムクッキー」、そして練乳をたっぷり添えたフレッシュ苺など、ホテルパティシエが“おしゃれなピクニック”をテーマに作り上げた、全７種のスイーツを愉しめます。セイボリーには、フライドポテトをポテトケースに入れてご用意し、遊び心あふれるバスケットに仕上げました。
「ピクニック アフタヌーンティーセット」に合わせたオリジナルドリンク「Siestea（シエスティー）」は、昼下がりのひと休憩をイメージした一杯です。ドライフルーツをじっくり漬け込んだ紅茶のシロップを使用することで、爽やかな紅茶の中に、ドライフルーツのやさしい甘みがふわりと広がります。
店内には、ピクニック気分を盛り上げる小物もご用意しており、お席でスイーツと一緒に写真撮影を愉しめます。
今回1日2名様限定で「ピクニック アフタヌーンティーセット」が付いた宿泊プランをご用意しました。チェックイン当日は、ラウンジにて優雅なピクニックスイーツがご滞在の始まりを華やかに彩ります。
落ち着いたデザインの心地よい店内で、バスケット仕立てのピクニック アフタヌーンティーセットとともに、おしゃれなピクニックタイムをお過ごしください。
詳細については、次の通りです。
◆◇◆「ピクニック アフタヌーンティーセット」 販売 概要◆◇◆
【販売場所】
ラウンジ（1階 / オールデイダイニング カザ内）
【販売期間】
2026年3月1日（日）～5月6日(水・休)
【販売時間】
10 : 00～17: 00（ラストオーダー：17：00）
※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。最新の営業情報は公式HPをご確認ください。
【料 金】
\6,325
※表記料金は、税金・サービス料を含みます。
【内 容】
≪1日10食限定・セット内フリードリンク付・利用時間120分制≫
■ウェルカムドリンク ノンアルコールスパークリングワイン
■スイーツ 全7種
■セイボリー 全9品
■お飲み物
・オリジナルドリンク 「Siestea（シエスティー）」
・コーヒー ／ 紅茶（4種）／ ハーブティー（2種）／ ノンアルコールカクテル（3
種）
＜スイーツ全７種＞
苺サンドイッチ／苺ドーナツ／苺ジャムクッキー／苺フロランタン／苺とピスタチオのムース／苺生チョコ／フレッシュ苺
◆このデザートに込めた想い◆
“おしゃれなピクニック”をイメージして、可愛らしい苺のスイーツに仕上げました。
バスケットを開いた瞬間に、ピクニックならではのワクワク感やときめきが広がるよう、盛り付けにもこだわっています。
心弾むひとときを感じながら、ピクニック気分をお愉しみいただければ嬉しいです。
〈考案者〉ホテルパティシエ 岩上 晶理（いわがみ あかり）
＜オリジナルドリンク＞
「Siestea（シエスティー）」：ドライフルーツを漬け込んだ紅茶のシロップを使用したノンアルコールカクテル
◆このドリンクに込めた想い◆
スペイン語で“昼寝”を意味する「siesta（シエスタ）」と紅茶の「tea（ティー）」を掛け合わせたネーミングにしました。
ピクニックのひとときを、ゆったりと過ごしていただけるよう、爽やかな紅茶にドライフルーツのやさしい甘味を添えています。
ピクニックスイーツとともに、心地よいティータイムをお愉しみください。
〈考案者〉スタッフ 筒井 千夏（つつい ちか）
アフタヌーンティーセット詳細を見る :
https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/fair_list/lounge-spring-dessert-202604
◇ピクニック アフタヌーンティーセット付 宿泊プラン◇
「華小路フロア スタンダードツインルーム」イメージ
【予約開始】
2026年2月12日（木）～
【販売期間】
2026年3月1日（日）～2026年4月30日（木）
【料 金】
28,400円（華小路フロア スタンダードツイン／1室2名）
※表記料金は、朝食、税金・サービス料・宿泊税を含みます。
※プラン、宿泊日、部屋タイプ、ご利用人数によって料金が異なります。
※表記料金は、2026年2月12日（木）時点での最低料金となります。
※アフタヌーンティーセットの提供場所は1Fラウンジとなります。客室内での提供は承っておりませんので、予めご了承ください。
宿泊プラン詳細を見る :
https://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rihga_royal_kyoto&plan_groupcd=PICNIC15&form=jp
■お客様お問い合わせ先■
リーガロイヤルホテル京都
〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地
＜アフタヌーンティーセットに関するお問い合わせ（ラウンジ）＞
1階 オールデイダイニング カザ （直通）
TEL：075-361-9226
＜宿泊プランに関するお問合せ（宿泊予約課）＞
宿泊予約課（直通）
TEL：075-361-3333（受付時間 9：00～17：30）