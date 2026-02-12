【深呼吸、わずか3秒で森の中】“和精油の女王”クロモジを感じるスプレー。精油配合のリニューアルで、寝室が「静寂の森」へ変貌する。

有限会社 西欧館

有限会社西欧館（本社：宮城県仙台市 代表：吉田 顕二郎）が展開するブランド

「L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン）」は、日本固有の芳香植物「黒文字(クロモジ)」

を使用したアロマスプレーを全面的にリニューアルし、2026年2月11日より販売を開始。

■ なぜ、一瞬で「森」を感じるのか。和精油の女王・クロモジの正体

クロモジ（黒文字）は、日本の山地に自生するクスノキ科の植物で、

古来よりその香りの良さから高級爪養枝や茶の湯の席で重宝されてきました。

「和精油の女王」の品格：

ウッディでありながら、ローズのような華やかさとラベンダーのような爽やかさを併せ持つ唯一無二の香りは、世界中のアロマファンから「和精油の女王」と称賛されています。

主要成分「リナロール」の力：

森林浴の心地よさを生み出す天然成分「リナロール」を豊富に含み、

日本人が本能的に懐かしさと安らぎを感じる香りとして知られています。

■ 「精油増量」という決断。寝室が“聖域”に変わるリニューアル

今回のリニューアルにおける最大のポイントは、

市販されている多くの黒文字のアロマスプレーはエッセンシャルオイルが高価格帯なことから、

(水蒸気蒸留水)フローラルウォーターのみの製品が多く、クロモジ本来の香りを体感できない意見を多く見受けられてきました。

クロモジ本来の良い香りを感じてほしいと「天然精油の配合増量」を決断した。

「森の密度」が違う爽やかな香り

「もっと深くクロモジを感じたい」というお客様の声に応え、希少な天然精油を増量しました。

シュッとひと吹きした瞬間に広がる香りの密度が格段にアップし、まるで深い霧に包まれた森の奥深くに足を踏み入れたような没入感を提供します。

寝室を「静寂の森」へと塗り替える

デジタルデバイスに囲まれ、神経が昂ぶりやすい現代の夜。枕元や空間にひと吹きするだけで、わずか3秒で日常のノイズが遮断されます。

増量された精油が織りなす長く豊かな余韻が、あなたの寝室を静寂に満ちたパワースポットへと変貌させます。

■ 「消えていくからこそ、美しい」--天然精油だけの贅沢な引き際

ここで、あえてお伝えしたいことがあります。

天然100％の精油は、化学的に作られた合成香料のような「いつまでも残り続ける持続力」はありません。しかし、それこそが天然の証であり、最大の美徳であると考えています。

「香りの余白」を残す：

強い香りがいつまでも居座るのではなく、必要な瞬間に寄り添い、役目を終えるとスッと消えていく。この「引き際の良さ」が、空間に余白を生み、次の一歩へ進むための心地よいリセットを可能にします。

香害にならない、心への配慮：

合成香料のしつこい残香とは異なり、天然の香りは鼻を疲れさせません。

寝室で使っても、翌朝には澄んだ空気だけが残っている。この「潔さ」こそが、本物志向の方に選ばれる理由です。

移ろいゆく自然の一部を切り取ったような、儚くも力強い香り。その贅沢な瞬間を、ぜひ体感してください。

■ 生活の質を上げる「クロモジ習慣」のすすめ

本製品は、日常のあらゆるシーンを彩るために開発されました。

入眠前のリチュアルに： 枕やシーツへのリネンミストとして。

自分を取り戻す瞬間に： 忙しい仕事の合間や、心を落ち着かせたい時のリフレッシュに。

大切なお客様を迎える空間に： 清潔感あふれる高貴な香りで、おもてなしの演出を。

【商品情報】

クロモジ アロマスプレー（レソンシエル ジャポン）

リニューアル発売日： 2026年2月11日~

内容量：100ml

詳細・販売ページ： https://www.seiokan.net/kuromoji